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துணை முதல்வராகும் நடிகை த்ரிஷா.. கொளுத்தி போட்ட ஆர்.பி. உதயகுமார்.. பரபரப்பு வீடியோ!

ADMK RB Udhayakumar On Trisha Deputy CM: தனக்கு நட்புக்கும் உறவுக்கும் இலக்கணமாக இருக்கிற திரைப்பட நடிகை த்ரிஷாவை துணை முதல்வராக்க விரைவிலே அறிவிப்பு வெளிவரலாம் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளது. இவரது பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 27, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:09 PM IST
துணை முதல்வராகும் நடிகை த்ரிஷா.. கொளுத்தி போட்ட ஆர்.பி. உதயகுமார்.. பரபரப்பு வீடியோ!
Image Credit: ADMK RB Udhayakumar On Trisha Deputy CMSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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