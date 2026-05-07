பெரிய ட்விஸ்ட்.. திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடும் நடிகை த்ரிஷா? வெளியான தகவல்

Trisha contest Trichy East: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது. கிட்டதட்ட 34 சதவீதம் வாக்கு சதவீதத்தை தவெக பெற்றுள்ளது. கிட்டதட்ட 60 ஆண்டுகளாக தமிழகத்தை திமுக, அதிமுக என திராவிட கட்சிகள் மட்டுமே ஆட்சி அமைத்து வந்த நிலையில், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க உள்ளது. 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
தவெக ஆட்சி
இந்த தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இடங்களில் விஜய் போட்டியிட்டார். இந்த இரண்டு தொகுதிகளில் தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்டார். பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக தலைவர் விஜய், 1,20,365 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். மேலும், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிட்ட விஜய் 90,431 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
இரண்டு தொகுதிகளில் விஜய் பெற்ற நிலையில், எதாவது ஒரு தொகுதியில் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். பெரம்பூர் தொகுதிக்கான வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழ் மட்டும் தான் விஜய் பெற்றார். திருச்சி கிழக்கில் வெற்றி பெற்றதற்கான சான்றிதழை அவர் பெறவில்லை. மேலும், முதல் தேர்தலிலேயே சென்னையில் அதிக வாக்குகளை விஜய் பெற்றார்.
மேலும், முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு, தொகுதி மக்களை எளிதாக சந்திப்பதற்கு பெரம்பூர் தொகுதி சாதகமாக இருக்கும் என கருதுவதால் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியை ராஜினாமா செய்ய மாட்டார். இதனால், திருச்சி கிழக்கு எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. திருச்சி கிழக்கில் ராஜினாமா செய்யும் பட்சத்தில், அத்தொகுதியில் தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தல் நடத்தும்.
பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தேர்தல் முடிவுகள்
|திருச்சி கிழக்கு தொகுதி
|பெரம்பூர் தொகுதி
|தவெக - விஜய் (90,431 வாக்குகள்)
|தவெக - விஜய் (1,20,365 வாக்குகள்)
|திமுக - இருதயராஜ் (63,965 வாக்குகள்)
|திமுக - ஆர்.டி. சேகர் (66,650 வாக்குகள்)
|அதிமுக - ராஜசேகரன் (19,437 வாக்குகள்)
|பாமக - திலகபாமா (8,561 வாக்குகள்)
|நாதக - கிருஷ்ணசாமி (4,725 வாக்குகள்)
|நாதக - வெறறி தமிழன் (5,114 வாக்குகள்)
திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடும் த்ரிஷா?
இந்த இடைத்தேர்தலில் தவெக சார்பில் ஒருவர் போட்டியிட வேண்டும். எனவே, திருச்சி கிழக்கில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில், நடிகை த்ரிஷா திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. நடிகை த்ரிஷா நட்சத்திர வேட்பாளரகா களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான உடனேயே விஜயை த்ரிஷா நேரடியாக சந்தித்து வாழ்த்து கூறினார். விஜய் மற்றும் த்ரிஷா இடையே நீண்ட காலமாக நட்பு இருந்து வருகிறது. விஜய்யின் ஒவ்வொரு அரசியல் நகர்லும் த்ரிஷாவின் ஆலோசனை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், விஜய் த்ரிஷா இருவருக்கு உறவில் இருப்பதாகவும் தகவல்கள் கசிகின்றன.
முன்னதாக, வாக்குப்பதிவு நாளில் ஜனநாயக கடமையாற்றிய த்ரிஷா, தன் புகைப்படத்தை கில்லி பட பாடல் பிஜிஎம் போட்டு வெளியிட்டார். இதனால், அவர் யாருக்கு வாக்களித்தார் என்பது அப்பட்டமாக தெரியவந்தது. மேலும், விஜய் த்ரிஷா திருமண மீறிய உறவில் இருப்பதாகவும் அவரது மனைவி சங்கீதா மறைமுகமாக குற்றச்சாட்டி இருந்தார். இருந்தாலும், தவெக தலைவர் விஜய்யுடன் த்ரிஷா நெருக்கமாக இருந்து வருகிறார். இந்த நிலையில், த்ரிஷா கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதேநேரத்தில், ஓய்வுப்பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயத்தையும் நிறுத்துவதற்கு தவெக திட்டமிட்டு வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவர் விருப்ப ஓய்வு பெற்றநிலையில், தவெகவில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். மேலும், லால்குடி தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்த முன்னாள் அமைச்சர் கிருஷ்ணன் அல்லது அவரது மகன் சிரஞ்சீவி ஆகியோரின் ஒருவர் திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
விஜய் ஆட்சியமைக்க தொடரும் இழுபறி
தவெக தலைவர் விஜய் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க இன்னும் 6 சீட் தேவைப்படுகிறது. 107 இடங்களை கைப்பற்றிய விஜய்க்கு 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதனால், இன்னும் 6 இடங்கள் விஜய்க்கு தேவைப்படுகிறது. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் பணியில் விஜய் ஈடுபட்டு வருகிறார். இன்று (மே 7) தவெக தலைவர் விஜய் 2வது நாளைக ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்து உள்ளார். அப்போதும் கூட, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அர்லேக்கரிர் தாமதம் செய்து வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அதாவது, பெரும்பான்மை நிரூபிக்க வேண்டும் என ஆளுநர் திட்டவட்டமாக இன்றைய சந்திப்பில் கூறியுள்ளார். அப்போது தான் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கப்படும் என கூறிவிட்டார். இதனால், தவெக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்றாலும், அவரால் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை. இதனால், சிபிஐ, சிபிஎம், விசிகவை சமாதானப்படுத்தும் முயற்சியில் தவெக ஈடுபட்டு வருகிறது.
