/சென்னை - குமரி - கொடைக்கானல்; 8 நாட்களில் தமிழ்நாடு டூர் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC Tamil Nadu Tour : தமிழ்நாட்டில் ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்ற சுற்றுலா தலங்களுக்கு நிம்மதியாக சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என்பது பலரின் ஆசை இருக்கும். ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா துறையின் கீழ் இயங்கும் 'தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்' தமிழ்நாடு முழுவதும் 10 நாள்கள் சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டிருக்கிறது.
சென்னையில் தொடங்கும் இந்த சுற்றுலா சோழர்கள் ஆண்ட டெல்டா மாவட்டங்கள், பாண்டியர்கள் ஆண்ட பகுதிகளின் ஊடாக கன்னியாகுமாரி வரை சென்று, அடுத்து மதுரை, கொடைக்கானல், திருச்சி வழியாக மீண்டும் சென்னைக்கு திரும்பும் வகையில் 8 நாள்களுக்கு பக்காவான சுற்றுலா திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை சுற்றிப்பார்க்க தமிழ்நாடு அரசின் இந்த சிறப்பு சுற்றுலா திட்டம் வழிவகை செய்கிறது. Explore Enchanting Tamil Nadu என பெயரிடப்பட்ட இந்த சுற்றுலாவில் தமிழ்நாட்டின் அழகை நீங்கள் முழுமையாக கண்டு ரசிக்கலாம். 8 நாள்களுக்கு எங்கெல்லாம் போகலாம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களும் இதோ...
எப்போது இந்த சுற்றுலா செல்லலாம், ஏசி பேருந்தா அல்லது சாதாரண பேருந்தா உள்ளிட்ட சந்தேகங்களை 7550063121 (வாட்ஸ்அப்) மற்றும் 044 25333 333 எண்களை தொடர்புகொண்டு தீர்த்துக்கொள்ளலாம். www.ttdconline.com என்ற இணையத்தளம் மூலம் முன்பதிவு செய்யலாம்.
பேருந்து வசதி, சுற்றுலா வழிகாட்டி, தங்குமிடம் மற்றும் உணவு வசதி ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து 27 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.