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சென்னை - குமரி - கொடைக்கானல்; 8 நாட்களில் தமிழ்நாடு டூர் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC Tamil Nadu Tour : தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களை சுற்றிப் பார்க்க விரும்புபவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பு சுற்றுலா திட்டத்தை வகுத்துள்ளது. அவை குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:21 PM IST
சென்னை - குமரி - கொடைக்கானல்; 8 நாட்களில் தமிழ்நாடு டூர் - கட்டணம் எவ்வளவு?
Image Credit: TTDC Tamil Nadu Tour | Image Source : Gemini AI

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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