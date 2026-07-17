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108 அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர்... தமிழக அரசின் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - 5 நாள்கள் முழு பிளான் இதோ!

TTDC Aadi 108 Amman Temples Tour : தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள 108 அம்மன் கோவில்களில் இந்த ஆடி மாதத்தில் வழிபாடு செய்ய 5 நாள்கள் சிறப்பு ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இந்த ஆன்மீகச் சுற்றுலா குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:13 AM IST
108 அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர்... தமிழக அரசின் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - 5 நாள்கள் முழு பிளான் இதோ!
Image Credit: 108 Aadi Amman Temples Tour | Image Source : TTDC WebsiteSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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