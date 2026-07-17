/108 அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர்... தமிழக அரசின் ஆன்மீகச் சுற்றுலா - 5 நாள்கள் முழு பிளான் இதோ!

TTDC Aadi 108 Amman Temples Spiritual Tour : ஆடி மாதம் பிறந்தாச்சு... ஆன்மீக மாதம் பிறந்தாச்சு என்றும் கூட சொல்லலாம். வழக்கமாக அனைத்து மாதங்களிலும் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு செல்வார்கள் என்றாலும், ஆடி மாதத்தில் பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலங்களுக்குச் செல்வது என்பது நிச்சயம் பலனை கொடுக்கும் என்பது ஐதீகம்.
ஆடி மாதத்தில் அம்மன் வழிபாடு தமிழ்நாட்டில் பிரசித்தி பெற்றது. அம்மன் கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபாடு செய்து, சிறப்பு பூஜை மேற்கொண்டு, விளக்கு சாத்துவது என ஒவ்வொரு பகுதியிலும் அம்மன் வழிபாடு வெவ்வேறு விதங்களில் இருக்கும்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு விதமான அம்மன் வழிப்பாட்டை தெரிந்துகொள்ளும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா துறையின் கீழ் இயங்கும் 'தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம்' ஒரு சிறப்பான ஆடி மாதத்திற்கான பிரத்யேக ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டுவந்துள்ளது.
ஐந்து நாட்களில் தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் இருக்கும் 108 அம்மன் கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லும் சுற்றுலாவை, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
தமிழகத்தின் முக்கிய நகரங்களில் அமைந்துள்ள அம்மன் கோவில்களை ஆன்மீக சுற்றுலாப் பயணிகள் தரிசிக்க, 5 நாட்கள் 108 அம்மன் கோவில்கள் சுற்றுலா...— Tamil Nadu Tourism Development Corporation (@ttdcofficial) July 16, 2025
உடனே முன்பதிவு செய்யவும்https://t.co/ohpq7CKPeK pic.twitter.com/rnhdm8ErL0
சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து காலை 6 மணிக்கு புறப்படலாம். சென்னை, செங்கல்பட்டு, பாண்டிச்சேரி, கடலூர், மயிலாடுதுறை பகுதிகளில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்யலாம். முதல் நாள் இரவு திருக்கடையூரில் தங்கிக்கொள்ளலாம்.
மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் பகுதிகளில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்யலாம். இரவு தஞ்சாவூரில் தங்கிக்கொள்ளலாம்.
தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்யலாம். இரவில் மதுரை சென்று அங்கு தங்கிக்கொள்ளலாம்.
மதுரை, திருச்சி, விழுப்புரம் மாவட்டங்களில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்யலாம். இரவில் திருச்சியில் தங்கிக்கொள்ளலாம்.
அன்று சென்னைக்கு திரும்பவீர்கள். வரும் வழியில் உள்ள கோவில்களுக்கு செல்லலாம். இரவு 9 மணிக்கு சென்னை சுற்றுலா வளாகத்திற்கு திரும்பிவிடலாம்.
108 அம்மன் கோவில்களுக்கான இந்த 5 நாள்கள் சுற்றுலாவுக்கு செல்ல நீங்கள் முன்பதிவு செய்வது அவசியமாகும். www.ttdconline.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
மேலும், எந்தெந்த கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்வார்கள்?, அழைத்துச் செல்லும் பேருந்து ஏசி பேருந்தா? அல்லது ஏசி வசதி இல்லாத பேருந்தா?, 5 நாள்களும் உணவு ஏற்பாடு எப்படி? உள்ளிட்ட உங்களின் பல சந்தேகங்களை கேட்க 044-25333 333 மற்றும் 7550063121 (வாட்ஸ்அப்) உள்ளிட்ட எண்களில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, பாண்டிச்சேரி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, மதுரை, திருச்சி, விழுப்பரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 108 அம்மன் கோவில்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படும் இந்த ஆடி அம்மன் சுற்றுலாவுக்கு 11,250 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.