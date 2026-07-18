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ஆடி அமாவாசை ஆன்மீக சுற்றுலா... சென்னை டூ ராமேஸ்வரம் - தமிழக அரசின் டூர் பிளான்

TTDC Aadi Ammavasai Tour : ஆடி அமாவாசை தினத்தன்று ராமேஸ்வரத்தில் திதி கொடுத்து பித்ரு பூஜை மேற்கொள்ளும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு மூன்று நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:33 AM IST
ஆடி அமாவாசை ஆன்மீக சுற்றுலா... சென்னை டூ ராமேஸ்வரம் - தமிழக அரசின் டூர் பிளான்
Image Credit: TTDC Aadi Ammavasai Rameshwaram 3 Days Tour | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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