/ஆடி அமாவாசை ஆன்மீக சுற்றுலா... சென்னை டூ ராமேஸ்வரம் - தமிழக அரசின் டூர் பிளான்

TTDC Aadi Ammavasai Rameshwaram 3 Days Tour : ஆடி மாதம் பிறந்துவிட்டது. இந்த மாதம் பிறந்துவிட்டாலே அனைவருக்கும் 'ஆடி தள்ளுபடி' என்பதே நியாபகம் வரும்.
ஆடி மாதத்தில் பெரியளவில் சுப காரியங்கள் எதுவும் நடைபெறாது. இருப்பினும் ஆடி மாதத்தில் அம்மன் வழிபாடு, ஆடி பெருக்கு கொண்டாட்டம் ஆகியவற்றை மக்கள் பின்பற்றுவார்கள்.
ஆடி அமாவாசை என்பதும் முன்னோர்கள் வழிபாட்டிற்குரிய மிக முக்கிய நாளாக கருதப்படுகிறது. ஆடி அமாவாசை அன்று மறைந்த தங்கள முன்னோர்களின் ஆசி வேண்டி நதிக்கரைகளிலும், கடல் தீர்த்தங்களிலும் எள்ளும் தண்ணீரும் இறைத்து 'தர்ப்பணம்' கொடுப்பார்கள்.
முன்னோர்களின் ஆன்மாவை சாந்திப்படுத்தவதற்கும், குடும்பத்தின் மீதான பித்ரு தோஷங்களை நீக்கி சுபம் உண்டாகவும் இது ஒரு ஆன்மீக கடமையாக கருதப்படுகிறது. அதேநேரத்தில் ஆடி அமாவாசை தினத்தன்று ராமேஸ்வரம் சென்று பலரும் முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பார்கள்.
ராமேஸ்வரம் அக்னி தீர்த்தக் கடல் ஆகும். முன்னோர்களின் அஸ்தி கரைக்கப்படும் புனித இடமாக கருதப்படுகிறது. ராமாயண காலத்தில் ஸ்ரீராமர் தனது தந்தை தசரதருக்கு இங்குதான் பித்ரு கடமைகளை நிறைவேற்றினார் என்பது ஐதீகம்.
எனவே, ஆடி அமாவாசை அன்று இங்குள்ள புனிதக் கடலில் நீராடி, தர்ப்பணம் செய்வதால் முன்னோர்களின் ஆன்மா மோட்சம் அடையும் மற்றும் பித்ரு தோஷங்கள் முழுமையாக நீங்கும் என நம்பப்படுகிறது.
பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலா துறையின் கீழ் இயங்கும் 'தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம்' ஆடி அமாவாசையை முன்னிட்டு ராமேஸ்வரம் செல்ல மூன்று நாள் சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டுவந்துள்ளது.
சென்னையில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு மூன்று நாள் ஆன்மீக சுற்றுலாவாகும். வரும் ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை ஆகும். அதையொட்டி இந்த ஆன்மீகச் சுற்றுலா திட்டமிடப்படும்.
TTDC அதன் இணையதளத்தில் வழங்கியிருக்கும் தகவலின் அடிப்படையில் இந்த மூன்று நாள் ஆன்மீகச் சுற்றுலா குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கு காணலாம்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து மாலை 4.30 மணிக்கு பேருந்து புறப்படும். இரவு முழுவதும் பயணம்.
காலை 6 மணிக்கே சென்னை திருவல்லிக்கேணி தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வந்துவிடலாம்.
ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி (புதன்) ஆடி அமாவாசை என்பதால் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி (திங்கள்) இரவு சென்னையில் இருந்து புறப்படலாம். ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி (வியாழன்) காலை சென்னை திரும்பிவிடலாம்.
ஆடி அமாவாசை மூன்று நாள் சுற்றுலா திட்டத்திற்கு நீங்கள் முன்பதிவு செய்வது அவசியம். www.ttdconline.com இணையதளத்தில் முன்பதிவு செய்யலாம்.
ஆடி அமாவாசை மூன்று நாள் சுற்றுலா திட்டத்திற்கு மொத்தமாக 6500 ரூபாய் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும் விவரங்களுக்கு 7550063121 (வாட்ஸ்அப் எண்) மற்றும் 044-25333 333 எண்களை தொடர்புகொள்ளலாம்.