மைசூர், பெங்களூரு 3 நாள் டூர்... பேருந்து, உணவு, தங்குமிடம்... எல்லாம் சேர்த்து செலவு எவ்வளவு?

TTDC 3 Days Mysore Bangalore Tour Package: தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலா துறை மாநிலத்தில் சுற்றுலாவை மேம்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் கீழ் பல்வேறு இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலாக்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தற்போது மூன்று நாள் மைசூர், பெங்களூரு சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. சென்னையில் இருந்து பேருந்து மூலம் இந்த சுற்றுலாவை நீங்கள் மேற்கொள்ளலாம். வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மைசூர் மற்றும் பெங்களூருவில் சுற்றுலா தலங்களை பார்வையிட்டு திங்கட்கிழமை காலை 5 மணிக்கு மீண்டும் சென்னை வந்துவிடலாம்.
TTDC Mysore Bangalore Tour: மைசூரில் இது முக்கியம்
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைசூர் நகரத்தின் பல்வேறு இடங்களுக்கு நீங்கள் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். 1399ஆம் ஆண்டு முதல் 1947ஆம் ஆண்டு வரை மைசூரை ஆண்ட வாடியார் வம்சத்திற்கு சொந்தமான மைசூர் அரண்மனை பழைமை மாறாமல் இன்றளவும் நிலைத்து நிற்கிறது. பல்வேறு கலாச்சாரங்களை நீங்கள் இந்த நகரில் எதிர்கொள்வீர்கள். மேலும் இங்கு நூற்றாண்டு பழமையான தேவராஜா சந்தை இருக்கிறது. சந்தனமரக்கட்டைகள், பட்டு, மசாலாப் பொருட்கள் ஆகியவை கிடைக்கும். மைசூர் அடுத்து பெங்களூருவுக்கும் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
அந்த வகையில் சென்னை - மைசூர் - பெங்களூரு சுற்றுலாவுக்கான இந்த மூன்று நாள்களில் நீங்கள் எங்கெல்லாம் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்?, உங்களுக்கு கிடைக்கும் வசதிகள் என்னென்ன?, பயணக் கட்டணம் எவ்வளவு? உள்ளிட்ட பல விவரங்களை இங்கு காணலாம்.
TTDC Mysore Bangalore Tour: முதல் நாள் - புறப்பாடு
வெள்ளிக்கிழமை இரவு 9.30 மணிக்கு சென்னை சேப்பாக்கம் கலைவாணர் அரங்கத்திற்கு அருகே வாலாஜா சாலையில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து பேருந்து மைசூர் நோக்கி புறப்படும்.
TTDC Mysore Bangalore Tour: 2ம் நாள் - மைசூர் விஜயம்
சனிக்கிழமை காலையில் உணவு அருந்திவிட்டு, காலை 10 மணியளவில் சாமுண்டேஸ்வரி கோயிலில் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அதற்கு பின் மைசூர் அரண்மனையை சுற்றிப் பார்க்கலாம். மதிய உணவு இடைவேளை முடித்துவிட்டு மதியம் 1.30 மணிக்கு பிருந்தாவன் கார்டனுக்கு போகலாம். அங்கும் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு மாலை 4 மணிக்கு ஷாப்பிங் செல்லலாம். இரவு 7.30 மணிக்கு மேல் உணவு அருந்திவிட்டு, அங்கேயே இரவு தங்கலாம்.
TTDC Mysore Bangalore Tour: 3ம் நாள் - பெங்களூரு விசிட்
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு பெங்களூரு நோக்கி புறப்படலாம். அங்கு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் செல்லலாம். அங்கு சில சுற்றுலா தலங்களுக்குச் சென்றுவிட்டு, அரசர் திப்பு சுல்தானின் கோடைக்கால அரண்மனைக்குச் செல்லலாம். மதியம் 1.30 மணிக்கு உணவு இடைவேளைக்கு பின் லால் பாக் கார்டனுக்குச் செல்லலாம். அதன்பின் மாலை 4 மணிக்குச் ஷாப்பிங் செல்லலாம். அதன்பின்னர், இரவில் சென்னையை நோக்கி புறப்படலாம். சென்னை வரும் வழியில் இரவு உணவை சாப்பிடலாம். திங்கட்கிழமை காலை 6 மணிக்கு அதே சென்னை சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வந்துவிடலாம்.
TTDC Mysore Bangalore Tour: மொத்த செலவு எவ்வளவு?
இந்த மூன்று நாள் சென்னை - மைசூர் - பெங்களூரு சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, உணவு வசதி, ஒரு இரவு தங்கும் வசதி, சுற்றுலா வழிக்காட்டி உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுகிறது. சுற்றுலாவின் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு புக்கிங் செய்யும்போது தெரிந்துகொள்ளலாம். 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட அலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும், www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாகவும் உங்கள் பயணத்தை பதிவும் செய்யலாம், விவரங்களையும் கேட்கலாம். சென்னை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் கூட நீங்கள் விசாரிக்கலாம். மூன்று நாள் சென்னை - மைசூர் - பெங்களூரு சுற்றுலாவுக்கு மொத்தம் ஒரு பயணியிடம் ரூ.7 ஆயிரம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.
