கர்நாடகாவை 7 நாளில் ரவுண்ட் அடிக்கலாம்... தமிழக அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC 7 Days Mookambika Tour Package: சென்னையில் இருந்து கர்நாடகாவின் பல சுற்றுலா தலங்களுக்கு 7 நாள் சுற்றுலா செல்ல தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 13, 2025, 07:03 PM IST
  • ஞாயிறு தொடங்கி சனி வரை சுற்றுப்பயணம்.
  • கோவில்கள், சுற்றுலா தலங்கள், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்களுக்கு செல்லலாம்.
  • முழுவதும் பேருந்து பயணம்தான், இரவில் ஓட்டலில் தங்கலாம்.

கர்நாடகாவை 7 நாளில் ரவுண்ட் அடிக்கலாம்... தமிழக அரசின் டூர் பிளான் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC 7 Days Mookambika Tour Package: தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் (TTDC) இயங்கி வருகிறது. தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் பயணிகளுக்கு இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா, வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடங்களுக்கான சுற்றுலா என பலவகை சுற்றுப்பயணங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. சென்னையில் இருந்து மட்டுமின்றி கோவை, மதுரை போன்ற நகரங்களில் இருந்தும் சுற்றுலாக்கள் ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன.

TTDC Mookambika Tour Package: 7 நாள் டூர்

அதேவேளையில், வெறும் தமிழ்நாட்டுக்குள் இருக்கும் சுற்றுலா தலங்களுக்கு மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களுக்கும் கூட TTDC சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்கிறது. அந்த வகையில், கர்நாடகாவில் ஆன்மீகத் தலங்கள் உள்பட பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லும் வகையில் 7 நாள் சுற்றுப்பயணம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 7 நாள் மூகாம்பிகா சுற்றுப்பயணம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

TTDC Mookambika Tour Package: எங்கெல்லாம் போகலாம்? 

சென்னையில் தொடங்கும் இந்த தொடர் ஓசூர், பெங்களூரு, ஹளேபீடு, பேலூர், சிருங்கேரி, மூகாம்பிகை (கொல்லூர்), உடுப்பி, தர்மஸ்தலா, சுப்ரமண்யா, மைசூர், ஒகேனக்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள். சென்னையிலேயே சுற்றுலா நிறைவடையும். சென்னையில் இருந்து ஒவ்வொரு ஞாயிறு அன்று காலையில் தொடங்கும் இந்த சுற்றுப்பயணம், அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு நிறைவடையும். 

TTDC Mookambika Tour: முதலாம் நாள் - கிருஷ்ணகிரி, ஓசூர்

ஞாயிறு காலை 7 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து பேருந்து தொடங்கும். ஓசூர் செல்லும் வழியில் காலை உணவு சாப்பிடலாம். கிருஷ்ணகிரியில் உள்ள ஓட்டல் தமிழ்நாட்டில் மதியம் 12.30 மணிக்கு மதிய உணவை முடித்துக்கொள்ளலாம். மதியம் 3 மணிக்கு ஓசூர் சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவிலில் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அன்றிரவு ஓசூரில் உள்ள ஓட்டல் தமிழ்நாட்டில் இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு, அங்கேயே தங்கேயே தங்கிவிடலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 2ம் நாள் - பெங்களூரு, ஹளேபீடு, பேலூர்

திங்கள் அன்று காலை 6 மணிக்கு ஓட்டலில் இருந்து டீ, காபி குடித்துவிட்டு பெங்களூரு நோக்கி புறப்படலாம். செல்லும் வழியில் காலை 7.30 மணிக்கு காலை உணவை சாப்பிடலாம். காலை 9 மணிக்கு பெங்களூரு லால் பாக் எனப்படும் புகழ்பெற்ற தாவரவியல் பூங்காவுக்குச் சென்று சுற்றிப் பார்க்கலாம். அங்கிருந்து புறப்பட்டு மதிய உணவை முடித்துக்கொண்டு, மதியம் 1.30 மணிக்கு ஹளேபீடு சென்றடையலாம்.

தனித்துவமான பழமையான கட்டடக்கலையை கொண்ட கோவில்களுக்கு சென்று சுற்றுப்பார்க்கலாம். அதை முடித்துவிட்டு பேலூர் புறப்பட்டு, பேலூர் சென்னகேசவர் கோயிலில் மாலை 5.30 மணிக்கு தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். பேலூரிலேயே இரவு உணவை முடித்து, தங்கிக்கொள்ளலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 3ஆம் நாள் - சிருங்கேரி, கொல்லூர், உடுப்பி

செவ்வாய்கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு சிருங்கேரி புறப்படலாம். சிருங்கேரியில் சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு மாலை 4.30 மணிக்கு கொல்லூர் மூகாம்பிகா கோவிலில் தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அதைத் தொடர்ந்து உடுப்பி கிருஷ்ண கோயிலுக்கு செல்லலாம். அன்றிரவு உடுப்பியிலேயே உணவை முடித்துக்கொண்டு, தங்கிக் கொள்ளலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 4ஆம் நாள் - தர்மஸ்தலா

புதன்கிழமை காலை 8 மணிக்கு காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு தர்மஸ்தலா புறப்படலாம். காலை 12.30 மணிக்கு குக்கே சுப்பிரமணியா கோயிலுக்கு செல்லலாம். மதியம் உணவை முடித்துக்கொண்டு மைசூர் நோக்கி புறப்படலாம். அன்றிரவு மைசூரில் இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு, அங்கேயே தங்கிக்கொள்ளலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 5ஆம் நாள் - மைசூர் 

வியாழக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு சாமுண்டீஸ்வரி கோயிலுக்குச் செல்லலாம். அதன்பின், மதியம் 1 மணிக்கு மைசூர் அரண்மைக்கு செல்லலாம். அதன்பின் மதிய உணவை முடித்துக்கொண்டு ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் திப்பு அரண்மலைக்குச் செல்லலாம். மாலை 5 மணிக்கு பிருந்தாவன் தோட்டத்திற்கு செல்லலாம். அன்றிரவும் மைசூரிலேயே இரவு உணவை முடித்துக்கொண்டு தங்கிக்கொள்ளலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 6ஆம் நாள் - ஒகேனக்கல்

வெள்ளிக்கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு மைசூரில் இருந்து ஓசூருக்கு புறப்படலாம். மதியம் 1 மணிக்கு ஓசூரில் மதிய உணவை சாப்பிட்டுவிட்டு மாலை 4 மணிக்கு ஒகேனக்கல் அருவிக்கும், தொங்கும் பாலத்திற்கும் செல்லலாம். இரவில் ஒகேனக்கலில் உள்ள ஓட்டல் தமிழ்நாட்டில் தங்கிக்கொள்ளலாம். 

TTDC Mookambika Tour: 7ஆம் நாள் - சென்னை திரும்பலாம்

சனிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு  காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு சென்னை நோக்கிப் புறப்படலாம். மதியம் 1.30 மணிக்கு கிருஷ்ணகிரியில் மதிய உணவு. மாலை 6 மணிக்கு சென்னை திரும்பிவிடலாம்.

TTDC Mookambika Tour: கட்டணம் எவ்வளவு?

7 நாள் மூகாம்பிகா சுற்றுப்பயணத்தின் போது பேருந்து வசதி, தங்குமிட வசதி, சுற்றுலா வழிகாட்டு உள்ளிட்ட சேவைகள் ஏற்பாடு செய்து தரப்படுகிறது. ஆனால் சுற்றுலாவுக்கான கட்டணத்தில் உணவும் அடக்கமா என்பது குறித்து TTDC இணையதளத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை. மேலும், சுற்றுலா தேதியும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்தில் விசாரிக்கவும்.

www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாகவும் 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 இந்த அலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும் உங்கள் பயணத்தை பதிவும் செய்யலாம், விவரங்களையும் கேட்கலாம். சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் கூட நீங்கள் விசாரிக்கலாம். 7 நால் மூகாம்பிகை சுற்றுலாவுக்கு பயணி ஒருவருக்கு ரூ.16 ஆயிரம் கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.

