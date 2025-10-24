English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

Ooty Tour With Trekking: மூன்று நாள்களுக்கு சென்னையில் இருந்து ஊட்டிக்கு மலையேற்றத்துடன் சுற்றுலா செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சுற்றுலா குறித்து முழு விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 24, 2025, 11:27 AM IST
  • கரிக்கையூர், பொரிவரை மலையேற்றத்துடன் செல்லலாம்.
  • தொட்டபெட்டா, குன்னூருக்கும் செல்லலாம்.
  • பேருந்தில் சுற்றுலா செல்வீர்கள்.

Trending Photos

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT releases
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! OG to சக்தி திருமகன்..எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
camera icon7
Indian actress
திருமணத்தை பாதியில் நிறுத்திய நடிகைகள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
camera icon7
Venus Transit
இன்னும் 10 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: இனி தங்க மழைதான், 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்
நவம்பர் மாதம் டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 7 இடங்கள்
camera icon8
Tourist Places
நவம்பர் மாதம் டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 7 இடங்கள்
TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC 3 Days Ooty Tour With Trekking: நவம்பர் மாதம் நெருங்கிவருகிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரை வடகிழக்குப் பருவமழையும் தொடங்கிவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாள்களாகவே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. தீபாவளியும் தற்போதுதான் முடிந்திருப்பதால் பலரும் வீட்டிலேயே, வேலைப்பார்க்கும் ஊரிலேயே ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில்தான் இருப்பார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

Ooty Tour With Trekking: மலையேற்றதுடன் சுற்றுலா

ஆனால், இன்னும் சிலரோ இந்த மழையிலும் எங்காவது சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என திட்டமிட்டு வருவார்கள். அவர்களுக்கென்றே தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் சிறப்பான பல சுற்றுலா திட்டங்கள் உள்ளன. அதாவது, தெரிந்த சுற்றுலா தலத்தில் தெரியாத இடங்களுக்கும் நீங்கள் இதன்மூலம் செல்லலாம்.

அந்த வகையில், கரிக்கையூர் மற்றும் பொரிவரை மலையேற்றத்துடன் கூடிய மூன்று நாள் ஊட்டி சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதன்மூலம் நீங்கள் ஊட்டியையும் சுற்றிப்பார்க்கலாம், மேலும், அடர்ந்த காடுகள், பழங்குடியின கிராமங்கள், பெரும் பாறை அமைப்புகளுடன் மலையேற்றம் மேற்கொள்ளலாம்.

Ooty Tour With Trekking: சென்னை டூ ஊட்டி - 3 நாள் சுற்றுலா 

சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து முதல் நாள் மாலையில் புறப்பட்டு, இரண்டு நாள்கள் ஊட்டியை முழுமையாக சுற்றிப்பார்த்து, மூன்றாம் நாள் இரவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, நான்காம் நாள் காலையில் மீண்டும் சென்னை வந்துவிடலாம். அந்த வகையில், இந்த மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் எந்த இடத்தையெல்லாம் சுற்றிப்பார்க்கலாம், இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் வசதிகள் என்னென்ன, இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்கான கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Ooty Tour With Trekking: முதல் நாள் - சென்னையில் இருந்து புறப்பாடு

சென்னையின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா துறை வளாகத்தில் இருந்து முதல் நாள் மாலை 6 மணிக்கு சுற்றுலா பேருந்து மூலம் புறப்படலாம்.

Ooty Tour With Trekking: 2ம் நாள் - தொட்டபெட்டா, குன்னூர்

இரண்டாம் நாள் காலையில் 6 மணிக்கு ஊட்டியில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்றுவிடலாம். அங்கு செக்-இன் செய்துவிட்டு காலை 9 மணிக்குள் காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து புறப்படலாம். காலை 9 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 9.40 மணிக்கு தொட்டபெட்டா சென்றடையலாம். காலை 9.40 மணி முதல் நண்பகல் 11.40 மணிவரை தொட்டபெட்டாவில் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.

நண்பகல் 11.40 மணிக்கு தொட்டபெட்டாவில் இருந்து புறப்பட்டு பகல் 12 மணிக்கு பொட்டானிக்கல் பூங்காவிற்கு செல்லலாம். அங்கு ஒருமணிநேரம் செலவழித்துவிட்டு, மதியம் 1 மணிக்கு ஊட்டி ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு புறப்படலாம். மதியம் 1.20 மணிக்கு அங்கு சென்று மதிய உணவை சாப்பிட்டுவிட்டு மதியம் 2.20 மணிக்கு பைகாரா ஏரி நோக்கி புறப்படலாம். 

மதியம் 3.30 மணிக்கு பைகாரா ஏரி சென்று அங்குள்ள அருவிகள் போன்றவற்றை சுற்றிப் பார்க்கலாம். அதன்பின் மாலை 5.30 மணிக்கு குன்னூர் நோக்கி புறப்படலாம். மாலை 7.30 மணிக்கு குன்னூர் ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தரலாம். அங்கு இரவு தங்கலாம். 

Ooty Tour With Trekking: 3ம் நாள் - மலையேற்றம்

காலை 6 மணிக்கு மலையேற்றத்தை தொடங்கிவிடலாம். கரைக்கையூரில் மலையேற தொடங்கி, பொரிவரை வரை போகலாம். மலையேற்றத்தை விரும்புபவர்களுக்கு இது பெரும் அனுபவத்தை கொடுக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மழையின் அழகு, அமைதி, மாயாஜாலம் என அனைத்தையும் அனுபவிக்கலாம். மதியம் 12 மணிக்கு மலையேற்றத்தை முடித்துக்கொண்டு குன்னூர் ஹோட்டல் தமிழ்நாடு நோக்கி திரும்பலாம். மதியம் 1.20 மணிக்கு அங்கு மதிய உணவை சாப்பிடலாம். மதியம் 2.40 மணிக்கு டால்பின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு புறப்படலாம். 

மதியம் 3.20 மணி முதல் மாலை 4 மணி டால்பின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டை சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு, மாலை 4 மணிக்கு காட்டேரி பூங்காவுக்குச் செல்லலாம். அதன்பின் மதியம் காட்டேரி பூங்காவை சுற்றிப் பார்க்கலாம். அதன்பின் மாலை 6 மணிக்கு சென்னை நோக்கி புறப்படலாம். அடுத்த நாள் காலை 6 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வருகை தருவார்கள். 

Ooty Tour With Trekking: கட்டணம் எவ்வளவு?

இந்த மூன்று நாள் மலையேற்றத்துடன் கூடிய சென்னை - ஊட்டி சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, தங்குமிட வசதி, சுற்றுலா வழிக்காட்டி வசதி உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுகிறது. உணவு ஏற்பாடு குறித்து TTDC இணையதளத்தில் உரிய தகவல் இடம்பெறவில்லை. சுற்றுலாவின் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு புக்கிங் செய்யும்போது தெரிந்துகொள்ளலாம். 

www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாகவும், 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும், உங்கள் சுற்றுப்பயணத்தை முன்பதிவு செய்யலாம், உங்களுக்கு தேவையான விவரங்களையும் கேட்கலாம். சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் கூட நீங்கள் விசாரிக்கலாம். மூன்று நாள்  மலையேற்றத்துடன் கூடிய சென்னை - ஊட்டி சுற்றுலாவுக்கு மொத்தம் ஒரு பயணியிடம் ரூ.9,300 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | மைசூர், பெங்களூரு டூர் பிளான்... 3 நாள் மஜா சுற்றுலா - மொத்தம் எவ்வளவு கட்டணம்?

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு முழுக்க 8 நாள்கள் சுற்றுலா... உணவு, பேருந்து, தங்குமிடம் - மொத்த கட்டணம் எவ்வளவு?

மேலும் படிக்க | சென்னை டூ கொடைக்கானல்: தமிழக அரசின் 3 நாள் சுற்றுலா - கட்டண விவரம் இதோ!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TTDCOotyTrekkingTravel TipsTourism

Trending News