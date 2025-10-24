TTDC: ஊட்டிக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலையேற்றமும் செய்யலாம் - கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC 3 Days Ooty Tour With Trekking: நவம்பர் மாதம் நெருங்கிவருகிறது. தமிழ்நாட்டைப் பொருத்தவரை வடகிழக்குப் பருவமழையும் தொடங்கிவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாள்களாகவே பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. தீபாவளியும் தற்போதுதான் முடிந்திருப்பதால் பலரும் வீட்டிலேயே, வேலைப்பார்க்கும் ஊரிலேயே ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையில்தான் இருப்பார்கள்.
Ooty Tour With Trekking: மலையேற்றதுடன் சுற்றுலா
ஆனால், இன்னும் சிலரோ இந்த மழையிலும் எங்காவது சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என திட்டமிட்டு வருவார்கள். அவர்களுக்கென்றே தமிழ்நாடு அரசின் சுற்றுலாத்துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் சிறப்பான பல சுற்றுலா திட்டங்கள் உள்ளன. அதாவது, தெரிந்த சுற்றுலா தலத்தில் தெரியாத இடங்களுக்கும் நீங்கள் இதன்மூலம் செல்லலாம்.
அந்த வகையில், கரிக்கையூர் மற்றும் பொரிவரை மலையேற்றத்துடன் கூடிய மூன்று நாள் ஊட்டி சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதன்மூலம் நீங்கள் ஊட்டியையும் சுற்றிப்பார்க்கலாம், மேலும், அடர்ந்த காடுகள், பழங்குடியின கிராமங்கள், பெரும் பாறை அமைப்புகளுடன் மலையேற்றம் மேற்கொள்ளலாம்.
Ooty Tour With Trekking: சென்னை டூ ஊட்டி - 3 நாள் சுற்றுலா
சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து முதல் நாள் மாலையில் புறப்பட்டு, இரண்டு நாள்கள் ஊட்டியை முழுமையாக சுற்றிப்பார்த்து, மூன்றாம் நாள் இரவில் அங்கிருந்து புறப்பட்டு, நான்காம் நாள் காலையில் மீண்டும் சென்னை வந்துவிடலாம். அந்த வகையில், இந்த மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தில் எந்த இடத்தையெல்லாம் சுற்றிப்பார்க்கலாம், இந்த சுற்றுப்பயணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் வசதிகள் என்னென்ன, இந்த சுற்றுப்பயணத்திற்கான கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Ooty Tour With Trekking: முதல் நாள் - சென்னையில் இருந்து புறப்பாடு
சென்னையின் தமிழ்நாடு சுற்றுலா துறை வளாகத்தில் இருந்து முதல் நாள் மாலை 6 மணிக்கு சுற்றுலா பேருந்து மூலம் புறப்படலாம்.
Ooty Tour With Trekking: 2ம் நாள் - தொட்டபெட்டா, குன்னூர்
இரண்டாம் நாள் காலையில் 6 மணிக்கு ஊட்டியில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்றுவிடலாம். அங்கு செக்-இன் செய்துவிட்டு காலை 9 மணிக்குள் காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து புறப்படலாம். காலை 9 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 9.40 மணிக்கு தொட்டபெட்டா சென்றடையலாம். காலை 9.40 மணி முதல் நண்பகல் 11.40 மணிவரை தொட்டபெட்டாவில் சுற்றிப் பார்க்கலாம்.
நண்பகல் 11.40 மணிக்கு தொட்டபெட்டாவில் இருந்து புறப்பட்டு பகல் 12 மணிக்கு பொட்டானிக்கல் பூங்காவிற்கு செல்லலாம். அங்கு ஒருமணிநேரம் செலவழித்துவிட்டு, மதியம் 1 மணிக்கு ஊட்டி ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு புறப்படலாம். மதியம் 1.20 மணிக்கு அங்கு சென்று மதிய உணவை சாப்பிட்டுவிட்டு மதியம் 2.20 மணிக்கு பைகாரா ஏரி நோக்கி புறப்படலாம்.
மதியம் 3.30 மணிக்கு பைகாரா ஏரி சென்று அங்குள்ள அருவிகள் போன்றவற்றை சுற்றிப் பார்க்கலாம். அதன்பின் மாலை 5.30 மணிக்கு குன்னூர் நோக்கி புறப்படலாம். மாலை 7.30 மணிக்கு குன்னூர் ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தரலாம். அங்கு இரவு தங்கலாம்.
Ooty Tour With Trekking: 3ம் நாள் - மலையேற்றம்
காலை 6 மணிக்கு மலையேற்றத்தை தொடங்கிவிடலாம். கரைக்கையூரில் மலையேற தொடங்கி, பொரிவரை வரை போகலாம். மலையேற்றத்தை விரும்புபவர்களுக்கு இது பெரும் அனுபவத்தை கொடுக்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மழையின் அழகு, அமைதி, மாயாஜாலம் என அனைத்தையும் அனுபவிக்கலாம். மதியம் 12 மணிக்கு மலையேற்றத்தை முடித்துக்கொண்டு குன்னூர் ஹோட்டல் தமிழ்நாடு நோக்கி திரும்பலாம். மதியம் 1.20 மணிக்கு அங்கு மதிய உணவை சாப்பிடலாம். மதியம் 2.40 மணிக்கு டால்பின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டுக்கு புறப்படலாம்.
மதியம் 3.20 மணி முதல் மாலை 4 மணி டால்பின் நோஸ் வியூ பாயிண்ட்டை சுற்றிப்பார்த்துவிட்டு, மாலை 4 மணிக்கு காட்டேரி பூங்காவுக்குச் செல்லலாம். அதன்பின் மதியம் காட்டேரி பூங்காவை சுற்றிப் பார்க்கலாம். அதன்பின் மாலை 6 மணிக்கு சென்னை நோக்கி புறப்படலாம். அடுத்த நாள் காலை 6 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வருகை தருவார்கள்.
Ooty Tour With Trekking: கட்டணம் எவ்வளவு?
இந்த மூன்று நாள் மலையேற்றத்துடன் கூடிய சென்னை - ஊட்டி சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, தங்குமிட வசதி, சுற்றுலா வழிக்காட்டி வசதி உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுகிறது. உணவு ஏற்பாடு குறித்து TTDC இணையதளத்தில் உரிய தகவல் இடம்பெறவில்லை. சுற்றுலாவின் தேதி உள்ளிட்ட விவரங்கள் நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு புக்கிங் செய்யும்போது தெரிந்துகொள்ளலாம்.
www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாகவும், 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும், உங்கள் சுற்றுப்பயணத்தை முன்பதிவு செய்யலாம், உங்களுக்கு தேவையான விவரங்களையும் கேட்கலாம். சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் கூட நீங்கள் விசாரிக்கலாம். மூன்று நாள் மலையேற்றத்துடன் கூடிய சென்னை - ஊட்டி சுற்றுலாவுக்கு மொத்தம் ஒரு பயணியிடம் ரூ.9,300 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது.
