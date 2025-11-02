English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மதுரைக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலை ஏறலாம், அருவியில் குளிக்கலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

மதுரைக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலை ஏறலாம், அருவியில் குளிக்கலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

TTDC 3 Days Chennai Madurai Tour: சென்னை - மதுரை மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 2, 2025, 01:22 PM IST
  • மதுரையின் முக்கிய இடங்களை நீங்கள் சுற்றிப்பார்க்கலாம்.
  • இயற்கை எழில் நிறைந்த இடங்களுக்கும் செல்லலாம்.
  • சுற்றுலா பேருந்து மூலம் பயணம் மேற்கொள்வீர்கள்.

மதுரைக்கு 3 நாள் சுற்றுலா... மலை ஏறலாம், அருவியில் குளிக்கலாம் - எவ்வளவு கட்டணம்?

TTDC 3 Days Chennai Madurai Tour: தமிழ்நாடு அரசின், சுற்றுலாத் துறையின் கீழ் இயங்கும் தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் செயல்படுகிறது. தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் பல்வேறு இன்பச் சுற்றுலா மற்றும் ஆன்மீக சுற்றுலாவை ஏற்பாடு செய்து வருகிறது. 

அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கு மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும், மதுரை சுற்றுப்பயணத்தில் புகழ்பெற்ற இடங்களுக்கு மட்டுமின்றி சில இயற்கை எழில் நிறைந்த பகுதிகளுக்கும் அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். அந்த வகையில், சென்னையில் இருந்து மதுரைக்கான இந்த மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணத்தின் முழு விவரங்களை இங்கு காணலாம்.

TTDC Chennai Madurai Tour: முதல் நாள் - சென்னையில் இருந்து புறப்பாடு

சென்னையில் இருந்து சுற்றுலா பேருந்து மூலம் இரவு 9 மணிக்கு வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை வளாகத்தில் இருந்து புறப்படலாம். 

TTDC Chennai Madurai Tour: 2வது நாள் - மதுரையின் முக்கிய இடங்கள்

காலை 6 மணிக்கு மதுரை அடைந்துவிடலாம். காலையில் மதுரை தல்லாகுளத்தில் உள்ள ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு செல்லலாம். அங்கு காலை 9 மணிவரை ஓய்வெடுத்து, காலை உணவையும் அங்கேயே சாப்பிடலாம். காலை 9.10 மணிக்கு காந்தி மியூசியம் சென்று காலை 10 மணிக்கு சுற்றிப் பார்க்கலாம். தொடர்ந்து அங்கிருந்து மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கு செல்லலாம். காலை 10.15 மணிக்கு மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்குச் செல்லலாம். அங்கு மதியம் 12 மணிவரை தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். அதன்பின் மதியம் 12.15 மணி முதல் மதியம் 1.15 மணிவரை திருமலை நாயக்கர் மஹாலை சுற்றிப்பார்க்கலாம்.

மதியம் 1.15 மணி முதல் மதியம் 2.30 மணி வரை ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டுக்கு சென்று உணவருந்தலாம். மதியம் 3.30 மணிக்கு மதுரை அழகர் கோவிலுக்குச் செல்லலாம். மாலை 4.30 மணிவரை தரிசனம் மேற்கொண்டு, ஹோட்டலுக்கு திரும்பலாம். அங்கு இரவு தங்கலாம். 

TTDC Chennai Madurai Tour: 3வது நாள் - மலையேற்றம், குட்லாடம்பட்டி அருவி

3வது நாள் காலையில் குட்லாடம்பட்டி அருவிக்குச் செல்லலாம். குட்லாடம்பட்டியில் காலை 8 மணிக்கு மலையேற்றத்தை மேற்கொள்ளலாம். மேலும், அங்கு குட்லாடம்பட்டி அருவியில் குளிக்கலாம். காட்டின் இயற்கை மற்றும் ஓடையின் அமைதியைக் காண மலையற்றத்தை மேற்கொள்ளலாம். காலை 10.30 மணிக்கு குட்லாடம்பட்டியில் இறுந்து புறப்பட்டு ஹோட்டலுக்கு திரும்பலாம். 

மதியம் 12.30 மணிக்கு ஹோட்டலுக்குச் சென்று அங்கு மதிய உணவை அருந்தலாம். மதியம் 2.30 மணியளவில் புறப்பட்டு, கீழடி அருங்காட்சியகத்திற்கு செல்லலாம். மதியம் 2.50 மணிமுதல் மாலை 3.50 மணிவரை கீழடி அருங்காட்சியகத்தை சுற்றிப்பார்க்கலாம். மீண்டும் ஹோட்டலுக்கு திரும்பலாம். மாலை 5.30 மணிக்கு ஹோட்டல் தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்னைக்கு புறப்படலாம். அடுத்த நாள் காலை 6 மணிக்கு சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை வளாகத்தைச் சென்றடையலாம்.

TTDC Chennai Madurai Tour: எவ்வளவு கட்டணம்?

இந்த சுற்றுலாவில் பேருந்து வசதி, தங்குமிட வசதி, சுற்றுலா வழிகாட்டிக்கான சேவையை தமிழ்நாடு அரசு வழங்குகிறது. இந்த சுற்றுலாவுக்குச் செல்ல முன்பதிவு செய்வது அவசியம். www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாக மூன்று நாள் சென்னை - மதுரை சுற்றுலாவை முன்பதிவு செய்யலாம். 044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும் முன்பதிவு செய்யலாம். இதில் தொடர்புகொண்டு தேவையான விவரங்களை கேட்கலாம். சென்னை வாலாஜா சாலையில் உள்ள சுற்றுலாத்துறை வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் விவரங்களை கேட்டறியலாம். இந்த மூன்று நாள் சென்னை - மதுரை சுற்றுலாவுக்கு ஒரு நபருக்கு ரூ.10,200 கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

