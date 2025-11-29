English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • சென்னையில் இருந்து ஒரே ஒரு நாள்... TTDC-ன் சூப்பரான டூர் பிளான்... கட்டணம் எவ்வளவு?

சென்னையில் இருந்து ஒரே ஒரு நாள்... TTDC-ன் சூப்பரான டூர் பிளான்... கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC Chennai Gudiyam Caves Tour: சென்னையில் இருந்து ஒரே நாளில் நீங்கள் கற்காலத்திற்கு சென்றுவிட்டு Gen Z காலகட்டத்திற்கு திரும்பிவிடலாம். தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தின் சிறப்பான டூர் பிளானை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:26 PM IST
  • TTDC தமிழ்நாடு அரசின் கீழ் இயங்குகிறது.
  • TTDC இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீகச் சுற்றுலா திட்டங்களை கொண்டுள்ளது.
  • இதில் பல்வேறு வசதிகள் பயணிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

சென்னையில் இருந்து ஒரே ஒரு நாள்... TTDC-ன் சூப்பரான டூர் பிளான்... கட்டணம் எவ்வளவு?

TTDC Chennai Gudiyam Caves Tour Plan: சென்னையில் இருப்பவர்கள் வார இறுதியில் பீச், தியேட்டர், மால், ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் என சுற்றிக்கொண்டிருந்தாலும், எப்போதும் வெளியூர்களுக்கு சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என நினைப்போடே இருப்பார்கள். ஆனால் பெரும்பாலும் ஓரிரு நாள்கள் மட்டுமே விடுமுறை கிடைக்கும் என்பதால் அவர்களுக்கு பெரிய சுற்றுலாவை திட்டமிடவே வாய்ப்பில்லை.

TTDC Chennai Gudiyam Caves Tour: சென்னை - குடியம் குகை சுற்றுலா 

ஆனால், சென்னை மக்களுக்கு என்ற சிறப்பான சுற்றுலா திட்டத்தை தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் கொண்டுவந்துள்ளது. அதாவது, ஒரே நாளில் சுற்றுலா சென்று திரும்பும் வகையில் சுற்றுலா திட்டம் ஒன்று உள்ளது. சென்னையில் இருந்து குடியம் குகைகளுக்குச் சென்று, அங்கு மலையேற்றம் செய்து வரலாற்று ரீதியான பழங்கால பொக்கிஷங்களை பார்த்துவிட்டு, இயற்கை அழகை ஒரே நாளில் நீங்கள் ரசித்துவிட்டு வராலம். குடியம் குகை எங்கிருக்கிறது?, அதன் சிறப்புகள் என்ன?, அங்கு என்னென்ன செய்யலாம்? உள்ளிட்ட சுற்றுலா குறித்த முழு விவரங்களையும் இங்கு காணலாம்.

TTDC Chennai Gudiyam Caves: குடியம் குகை எங்கிருக்கிறது?

குடியம் குகைகள் திருவள்ளூவர் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கிறது. சென்னையில் இருந்து 60 கி.மீ., தூரத்தில் உள்ளது. குடியம் குகைகளில் இருந்து தொல்லியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள், கற்கால மனிதர்கள் வாழ்ந்ததற்கான தொல் எச்சங்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். 

கற்கால மனிதர்கள் குறித்த விவரங்களை குடியம் குகை உங்களுக்கு வழங்கும். இயற்கையாக உருவான இந்த சுண்ணாம்புக் குகைகள் ஒரு காலத்தில் மனித இயங்கிய தளமாக இருந்துள்ளது. அங்கிருக்கும் கல் கருவிகள் மற்றும் கலாச்சார கலைப்பொருட்களில் இருந்து அவர்கள் அங்கு எவ்வாறு இயங்கியிருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்ளலாம். வரலாற்றை விரும்புபவர்களுக்கு மட்டுமின்றி இயற்கையை நேசிப்பவர்களுக்கும் இது சிறந்த இடமாக இருக்கும்.

TTDC Chennai Gudiyam Caves: ஒரே நாளில் கற்காலம் டூ Gen Z காலம்

சிறப்புமிக்க குடியம் குகைக்கு ஒரு நாள் சுற்றுலாவை திட்டமிட்டுள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம், அதற்கு செல்லும் வழியில் வேறு சில இடங்களுக்கும் அழைத்துச் செல்கிறார்கள். அப்படியிருக்க, இந்தச் சுற்றுலா திட்டத்தின் முழு விவரங்களை இங்கு காணலாம். 

சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளாகத்தில் இருந்து சுற்றுலா பேருந்து புறப்படும். காலை 5 மணிக்கு பேருந்து புறப்பட்டு, திருவள்ளூருக்கு காலை 6.30 மணிக்கு சென்றடையலாம். திருவள்ளூரில் காலை உணவை முடித்துக்கொண்டு 7 மணிக்கு கூனிப்பாளையம் நோக்கி புறப்படலாம். காலை 8 மணிக்கு கூனிப்பாளையத்தை அடைந்து, குடியம் குகைகளுக்கு மலையேற்றம் செய்து அங்கு முழுவதும் சுற்றிப்பார்க்கலாம். மதியம் 12.30 மணியில் இருந்து குடியம் குகைகளில் இருந்து பூண்டி அணை நோக்கி புறப்படலாம். அங்கு செல்லும் வழியில் மதிய உணவை சாப்பிடலாம். 

மதியம் 2 மணிமுதல் மதியம் 3.30 மணிவரை பூண்டி அணையில் நேரம் செலவிடலாம். அங்கிருந்து மதியம் 3.30 மணிக்கு சென்னை நோக்கி புறப்பட்டால் 6 மணிக்கு சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்திற்கு வந்துவிடலாம். சுமார் 13 மணிநேரத்தில் நீங்கள் கற்காலத்திற்கே சென்றுவிட்டு, மீண்டும் இந்த Gen Z காலகட்டத்திற்கு வந்துவிடலாம்.

TTDC Chennai Gudiyam Caves: சுற்றுலா கட்டணம் எவ்வளவு? 

சென்னையில் இருந்து குடியம் குகைக்கு செல்லும் இந்த சுற்றுலாவில் உங்களுக்கு பேருந்து வசதியும், சுற்றுலா வழிகாட்டு வசதியும் அளிக்கப்படும். உணவு குறித்து TTDC இணையதளத்தில் ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை.  www.ttdc.com இணையத்தளத்தின் மூலமாக ஒரு நாள் சென்னை - குடியம் சுற்றுலாவை முன்பதிவு செய்யலாம். இந்த சுற்றுலாவுக்குச் செல்ல முன்பதிவு செய்வது அவசியம். 

044-25333333, 044-25333857, 044-25333444 உள்ளிட்ட தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புகொண்டும் நீங்கள் முன்பதிவை மேற்கொள்ளலாம். இதில் தொடர்புகொண்டும், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள சுற்றுலா வளாகத்திற்கு நேரில் சென்றும் கூட தேவையான விவரங்களை கேட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம். சென்னை - குடியம் குகைக்கு செல்லும் இந்த சுற்றுலாவுக்கு TTDC 2,500 ரூபாயை கட்டணமாக வசூலிக்கிறது. 

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

TTDCChennaiGudiyam CavesTamilnadu GovernmentTiruvallur

