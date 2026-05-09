English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கே பேரழிவு... டிடிவி தினகரன் பகீரங்க தாக்கு

விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கே பேரழிவு... டிடிவி தினகரன் பகீரங்க தாக்கு

TTV Dhinakaran Latest News Updates: தனது கட்சி எம்எல்ஏ காமராஜ் ஆதரவளித்திருந்தால், அவர் அளித்ததாக சொல்லப்படும் ஆதரவு கடிதத்தின் அசல் கடிதம் எங்கே? என்றும் எதன் அடிப்படையில் பேரம் பேசப்பட்டது? என்றும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தவெக தலைவர் விஜய்யை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 9, 2026, 12:58 PM IST

Trending Photos

மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்
camera icon7
President Rule
மகாராஷ்டிராவை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு.. குடியரசு தலைவர் ஆட்சி உறுதி? முழு விவரம்
7 முதலமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை! தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆள்..யார் தெரியுமா?
camera icon8
Tamil Actress
7 முதலமைச்சர்களுடன் நடித்த ஒரே நடிகை! தமிழ்நாட்டில் பெரிய ஆள்..யார் தெரியுமா?
மே 8 ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கு இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
camera icon13
Daily horoscope
மே 8 ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கு இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்?
CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்!
camera icon6
CSK vs LSG
CSK vs LSG: சிஎஸ்கே அணியின் முக்கிய மாற்றம்.. வெளியேறும் பவுலர்!
விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கே பேரழிவு... டிடிவி தினகரன் பகீரங்க தாக்கு

TTV Dhinakaran Latest News Updates: அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று (மே 9)செய்தியாளரை சந்தித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

அப்போது அவர், "எனது கட்சி எம்எல்ஏ காமராஜ் ஆதரவளித்திருந்தால், அவர் அளித்ததாக சொல்லப்படும் ஆதரவு கடிதத்தின் அசல் கடிதம் எங்கே?, காமராஜ் கையெழுத்திட்டதாக வெளியான வீடியோ எங்கு எடுக்கப்பட்டது? அசல் கடிதம் தராதது ஏன்?. எதன் அடிப்படையில் பேரம் பேசப்பட்டது?" என தவெக தலைவர் விஜய்யை நோக்கி கேள்விகளை அடுக்கினார்.

தவெக யாரை ஏமாற்ற பார்க்கிறது. அந்த அறிவுஜீவிகளை சுற்றி பல அறிவுஜீவிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை வேண்டுமானால் ஏமாற்றலாம். தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற முடியாது.

நீங்கள் பெரிய ஹீரோவா (விஜய்) இருக்கலாம். 108 சீட் ஜெயிச்சிருக்கலாம். நாங்கள் 30 வருடங்களாக பல அரசுகள், பல முதலமைச்சர்கள், பல தாக்குதல்களை சந்தித்தவர்கள். உங்களைப் போல் ஓடி ஒளிந்தவர்கள் அல்ல. 

முதலமைச்சராகி ஊழலை ஒழிக்கப்போகிறேன் என்றீர்கள். முதலமைச்சராவதற்கே மோசடி வேலைகளை செய்கிறீர்கள். கொள்கைத் தலைவராக அண்ணல் அம்பேத்கரை சொல்லி அரசமைப்பு சட்டத்தால் காலில் போட்டு மிதிக்கிறீர்கள். காமராஜ் கையெழுத்திட்டதாக தவெக வெளியிட்ட வீடியோவில் இருப்பது காமராஜ் அல்ல, ஏஐ வீடியோ. அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் பெயரில் ஆளுநரிடம் கொடுக்கப்பட்ட தவெக ஆதரவு கடிதம் போலியானது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TTV Dhinakarantvk vijayTamil NewsTamilnaduTN Assembly Election

Trending News