விஜய் ஆட்சியமைத்தால் தமிழ்நாட்டுக்கே பேரழிவு... டிடிவி தினகரன் பகீரங்க தாக்கு

TTV Dhinakaran Latest News Updates: அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இன்று (மே 9)செய்தியாளரை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "எனது கட்சி எம்எல்ஏ காமராஜ் ஆதரவளித்திருந்தால், அவர் அளித்ததாக சொல்லப்படும் ஆதரவு கடிதத்தின் அசல் கடிதம் எங்கே?, காமராஜ் கையெழுத்திட்டதாக வெளியான வீடியோ எங்கு எடுக்கப்பட்டது? அசல் கடிதம் தராதது ஏன்?. எதன் அடிப்படையில் பேரம் பேசப்பட்டது?" என தவெக தலைவர் விஜய்யை நோக்கி கேள்விகளை அடுக்கினார்.
தவெக யாரை ஏமாற்ற பார்க்கிறது. அந்த அறிவுஜீவிகளை சுற்றி பல அறிவுஜீவிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை வேண்டுமானால் ஏமாற்றலாம். தமிழ்நாட்டு மக்களை ஏமாற்ற முடியாது.
நீங்கள் பெரிய ஹீரோவா (விஜய்) இருக்கலாம். 108 சீட் ஜெயிச்சிருக்கலாம். நாங்கள் 30 வருடங்களாக பல அரசுகள், பல முதலமைச்சர்கள், பல தாக்குதல்களை சந்தித்தவர்கள். உங்களைப் போல் ஓடி ஒளிந்தவர்கள் அல்ல.
முதலமைச்சராகி ஊழலை ஒழிக்கப்போகிறேன் என்றீர்கள். முதலமைச்சராவதற்கே மோசடி வேலைகளை செய்கிறீர்கள். கொள்கைத் தலைவராக அண்ணல் அம்பேத்கரை சொல்லி அரசமைப்பு சட்டத்தால் காலில் போட்டு மிதிக்கிறீர்கள். காமராஜ் கையெழுத்திட்டதாக தவெக வெளியிட்ட வீடியோவில் இருப்பது காமராஜ் அல்ல, ஏஐ வீடியோ. அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ் பெயரில் ஆளுநரிடம் கொடுக்கப்பட்ட தவெக ஆதரவு கடிதம் போலியானது.