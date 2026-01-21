English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கூட்டணியில் இணைந்த டிடிவி தினகரன்! எடப்பாடி பழனிசாமி ரியாக்சன் என்ன?

கூட்டணியில் இணைந்த டிடிவி தினகரன்! எடப்பாடி பழனிசாமி ரியாக்சன் என்ன?

சென்னையில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வரும் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது என்பதை டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார்.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 21, 2026, 02:01 PM IST
  • தமிழக அரசியலில் திருப்பம்!
  • NDA கூட்டணியில் டிடிவி தினகரன்.
  • எடப்பாடி பழனிசாமியின் வரவேற்பு.

கூட்டணியில் இணைந்த டிடிவி தினகரன்! எடப்பாடி பழனிசாமி ரியாக்சன் என்ன?

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இன்னும் இரண்டு மாதங்களே உள்ள நிலையில் தமிழக அரசியலில் பல்வேறு மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தங்களது கூட்டணியை வலுப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்த டிடிவி தினகரன் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறினார். இந்நிலையில் விரைவில் கூட்டணி முடிவை எடுப்பேன் என்று அறிவித்தது அவர், இன்று மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். மத்திய அமைச்சரும், தமிழ்நாடு பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளருமான பியூஸ் கோயல் முன்னிலையில், சென்னையில் நடந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் வரும் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது என்பதை டிடிவி தினகரன் அறிவித்துள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவார் என்று பேசப்பட்ட நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இணைந்துள்ளார் டிடிவி தினகரன். 

மேலும் படிக்க - விஜய்க்கு பாஜக அழுத்தம் கொடுக்கிறதா? கருணாஸ் முக்கிய தகவல்!

எடப்பாடி பழனிச்சாமி வரவேற்பு 

டிடிவி தினகரன் மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்ததை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வரவேற்றுள்ளார். இது குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில், " தீயசக்தி திமுக-வின் கொடுங்கோல் ஆட்சியை வேரடி மண்ணோடு வீழ்த்திடவும், வாரிசு அரசியலுக்கு முற்று புள்ளியை வைத்திடவும், மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் பொற்கால ஆட்சியை மீண்டும் தமிழகத்தில் அமைத்திட, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இன்றைய தினம் இணைந்துள்ள அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு. டிடிவி தினகரன் அவர்களை அன்போடு வரவேற்று, அவருக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மக்கள் நலன் ஒன்றே குறிக்கோளாகக் கொண்டு, நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து, திமுக குடும்ப ஆட்சியின் பிடியில் இருந்து #மக்களைக்_காப்போம், #தமிழகத்தை_மீட்போம்!" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

டிடிவி தினகரன் vs எடப்பாடி பழனிச்சாமி 

கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிராக டிடிவி தினகரன் பிரச்சாரம் செய்திருந்தார். எடப்பாடி பழனிச்சாமியை துரோகி என்று குறிப்பிட்டும், அவரது தலைமையில் மீண்டும் இணைய முடியாது என்றும் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், இப்போது மீண்டும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை தலைமையாகக் கொண்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைந்துள்ளார். தமிழ்நாட்டின் நலன் மற்றும் அம்மா ஆட்சியை மீட்டெடுக்க பழைய பகைகளை மறந்து மீண்டும் ஒன்றாக இணைவதாக டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பியூஷ் கோயல் பேச்சு

சென்னையில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல், "ஊழல் திமுக அரசை அகற்ற என்.டி.ஏ. கூட்டணி தலைவர்களான எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி, ஜி.கே. வாசன் ஆகியோர் ஒன்றிணைந்துள்ளனர். தமிழ்நாடு மக்களையும், கலாச்சாரத்தையும் வஞ்சிக்கும், தேசவிரோத திமுக கூட்டணி அரசை அகற்ற நாங்கள் அனைவரும் ஒரே குடும்பமாக இணைந்துள்ளோம்" என்று தெரிவித்தார்.

டிடிவி தினகரன் 

"என்.டி.ஏ.வில் இணைந்ததில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தமிழ்நாட்டில் என்.டி.ஏ. கூட்டணி வலுவாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் மூலம் எங்களின் பங்காளி சண்டைகளை தூக்கி ஓரம் வைத்துவிட்டு, எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டு, தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் இந்த திமுக ஆட்சியை வீழ்த்த மீண்டும் நாங்கள் என்.டி.ஏ. கூட்டணியில் இணைந்துள்ளோம்" என்று டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார். வரும் ஜனவரி 23ம் தேதி சென்னையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் டிடிவி தினகரன் கலந்துகொள்வதோடு, அமமுக கட்சி பலத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் தொண்டர்களையும் திரட்டுவார் என்று அமமுக தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க - திமுக போட்ட 4 முக்கிய தீர்மானம்! 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் ஒவ்வொரு வீடும் டார்கெட்

