'எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் பா' ஓபிஎஸ் குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன்.. என்ன மேட்டர்?

TTV Dhinakaran Latest News: தமிழகத்தில் ஓரிரு மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்கிறது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக பணியாற்றி வருகின்றனர். வரும் தேர்தலில் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, திமுக கூட்டணி, அதிமுக பாஜக கூட்டணி, தவெக, நாதக என 4 முனைப்போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், திமுக கூட்டணி உறுதியாக இருக்கும் நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேமுதிகவை இழுக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
என்டிஏ கூட்டணி
ஏற்கனவே, அதிமுக தலைமயிலான கூட்டணியில் பாஜக, பாமக, அமமுக கட்சிகள் உள்ளனர். தவெக தலைவர் விஜய் கூட்டணியில் பங்கு என அறிவித்தாலும், அவர் கட்சிக்கு யாரும் செல்லவில்லை. இதற்கிடையில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தங்களது பக்கம் இழுக்க பாஜக, தவெக, திமுக ஆகிய மூன்று தரப்பு முயற்சித்து வருகிறது. இதற்கிடையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் திமுக கூட்டணியில் இணைவதாக தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, அவர் சபாநாயகர் பதவி கேட்கிறார் என்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் தான், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் மதுரையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் குறித்து முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். அவர் பேசுகையில், மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான மக்கள் ஆட்சியை மீண்டும் தமிழகத்தில் நிலைநிறுத்த, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தங்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகார போட்டிகளுக்கு இடையே, ஓபிஎஸ் ஒருவேளை திமுக பக்கம் சென்றால் அது தமக்கு மிகப்பெரிய வருத்தத்தை அளிக்கும் என்றும் தினகரன் கூறினார். கொள்கை ரீதியாக ஜெயலலிதாவால் வளர்க்கப்பட்ட ஒரு தலைவர், மாற்று முகாமுக்கு செல்வது தொண்டர்களுக்கு நல்லதல்ல என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஓபிஎஸ் குறித்து பேசிய டிடிவி தினகரன்
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், பிரிந்து கிடக்கும் தொண்டர்களை ஒன்றிணைப்பதும், வலிமையான கூட்டணியை உருவாக்குவதும் அவசியம் என்று குறிப்பிட்ட அவர், ஓபிஎஸ் எடுக்கும் முடிவுகள் ஜெயலலிதாவின் ஆன்மாவுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து, ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று மதுரையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.
அவர் பேசுகையில், பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுகவினர் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பது தான் எனது இன்றைக்கு தலையாய கோரிக்கையாக உள்ளது என கூறினார். மீண்டும் அதிமுகவில் சேர உள்ளீர்களா என்ற கேள்விக்கு ஆண்டவன் கையில் என ஒற்றை விரலை வானத்தை நோக்கி காண்பித்து என கூறிவிட்டு புறப்பட்டார். தொடர்ந்து மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என்ற கேள்விக்கு உங்கள் ஆசிர்வாதத்துடன் என கூறிவிட்டு காரில் ஏறி புறப்பட்டார். கூட்டணியில் இணைய டிடிவி தினகரன் அழைப்பு விடுத்தாரா? என்ற கேள்விக்கு யாரும் அழைக்கவில்லை என்றார்.
