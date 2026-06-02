/சினிமா வசனம் பேசும் விஜய்! ரீல்ஸ் போட்டு ஆட்சிக்கு வந்து ரீல் விடும் விஜய்: டிடிவி தினகரன் கடுமையான விமர்சனம்!

சென்னை: முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பகல் கனவு இனி பலிக்காது என்றும், முந்தைய அரசின் கடன் சுமையைக் காரணம் காட்டி மக்களை ஏமாற்றி வருவதாகவும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் (அமமுக) பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தனது 'X' (முன்னாள் ட்விட்டர்) சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் மிகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
திருச்சியில் நடைபெற்ற நன்றி அறிவிப்புக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பேசிய பேச்சு, தமிழக மக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பெரும் ஏமாற்றத்தையே தந்துள்ளது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
சமீபத்தில் திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நன்றி அறிவிப்புக் கூட்டத்தில், மக்கள் நலத்திட்டங்கள் குறித்தோ அல்லது கடந்த சில வாரங்களாக அவசரகதியில் நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் குறித்தோ முதலமைச்சர் விஜய் எந்தவொரு விளக்கமும் அளிக்கவில்லை என டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கூட்டத்தில் மக்கள் பிரச்சினைகளைப் பேசுவதை விடுத்து, வெறும் சினிமா வசனங்களும் அடுக்குமொழிப் பேச்சுகளுமே பிரதானமாக இருந்தன.
கடந்த மூன்று வாரங்களாக எவ்வித முறையான திட்டமிடலும் இன்றி அவசரமாக நிறைவேற்றப்பட்ட திட்டங்களால் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் சந்திக்கும் நடைமுறைச் சிக்கல்களுக்கு முதலமைச்சர் தீர்வு சொல்லவில்லை.
அரசு நிர்வாகத்தைச் சீரமைக்க தனக்கு ஆறு மாத கால அவகாசம் தேவை என்று முதலமைச்சர் விஜய் கோரியுள்ளதற்கு டிடிவி தினகரன் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் அவசர மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்கு கால அவகாசம் கேட்பது நிர்வாகத் திறமையின்மையைக் காட்டுகிறது என்று அவர் சாடியுள்ளார்.
"கொலை, கொள்ளை, லஞ்சம் கேட்டு மிரட்டுதல், பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமைகள், போதைப்பொருட்களின் தாராளப் புழக்கம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் நிலவும் அவலங்கள் போன்ற அவசரப் பிரச்சினைகளுக்கு ஆறு மாத கால அவகாசம் எங்ஙனம் பொருந்தும்?" - என டிடிவி தினகரன் கேள்வி.
தவெக கட்சிக்காக சமூக வலைத்தளங்களில் ரீல்ஸ் (Reels) வெளியிட்ட இளைஞர்கள் கூட இன்று செய்திகளை உற்று கவனித்து வருகிறார்கள் என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். ஆனால் அதே செய்திகளில் தினமும் வெளியாகும் தமிழகத்தின் சட்டம்-ஒழுங்கு சந்தி சிரிக்கும் அவலங்களை முதலமைச்சர் பார்க்கவில்லையா என்றும் தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தேர்தல் களத்தில் கவர்ச்சிகரமான வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிவிட்டு, தற்போது ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றவுடன் முந்தைய அரசின் கடன் சுமையைக் காரணம் காட்டுவது மக்களை வஞ்சிக்கும் செயல் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழகத்தின் கடன் சுமை சுமார் 10 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது தேர்தலுக்கு முன்பே தெரிந்திருந்தும், சாத்தியமில்லாத வாக்குறுதிகளை விஜய் வழங்கியது ஏன் என்று விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ரீல்ஸ் போட்டு ஆட்சிக்கு வந்து - ரீல் விட்டு ஆட்சியைத் தொடரலாம் என்ற முதலமைச்சர் திரு ஜோசப் விஜய் அவர்களின் பகல் கனவு இனி பலிக்காது. — TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) June 2, 2026
தற்போதைய ஆட்சியை "மைனாரிட்டி ஆட்சி" என்று விமர்சித்துள்ள டிடிவி தினகரன், முதலமைச்சர் விஜய் தனது ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள குதிரை பேர அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளதாகப் பகிரங்கமாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவளித்த சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைக் குதிரை பேர அரசியல் மூலம் ராஜினாமா செய்ய வைத்து, அவர்களைச் சட்டச் சிக்கலில் முதலமைச்சர் நிறுத்தியுள்ளார்.
'அல்லு சில்லுகளின்' ஆதரவோடும், தீர்ந்த சக்திகளின் துணையோடும் ஆட்சியைத் தக்க வைப்பதுதான் தூய சக்தி அரசியலா என்று தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கடந்த ஆட்சியாளர்களின் கடன்களையும், நிர்வாகச் சீர்கேடுகளையும் மட்டுமே தொடர்ந்து காரணங்களாக அடுக்கிக் கொண்டு, முதலமைச்சர் விஜய் தனது ஆட்சிக் காலத்தைக் கடத்திவிடலாம் என்று நினைத்தால் அது பகல் கனவாகவே முடியும். இந்த ஆட்சியாளர்களின் போலி தூய சக்தி வேடத்தை, அவர்கள் கலைக்கும் முன்பாக தமிழக மக்களே மிக விரைவில் கலைப்பார்கள் என்று டிடிவி தினகரன் தனது எக்ஸ் பதிவில் எச்சரித்துள்ளார்.
தற்போதைய அரசியல் சூழலில், தவெக அரசு பதவியேற்ற குறுகிய காலத்திலேயே சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் வைக்கும் இந்த விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.