
  • /சினிமா வசனம் பேசும் விஜய்! ரீல்ஸ் போட்டு ஆட்சிக்கு வந்து ரீல் விடும் விஜய்: டிடிவி தினகரன் கடுமையான விமர்சனம்!

சினிமா வசனம் பேசும் விஜய்! ரீல்ஸ் போட்டு ஆட்சிக்கு வந்து ரீல் விடும் விஜய்: டிடிவி தினகரன் கடுமையான விமர்சனம்!

TTV Dhinakaran Slams CM Vijay: தவெக நன்றி அறிவிப்புக் கூட்டத்தில் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் பற்றிப் பேசாமல் சினிமா வசனம் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய்யை டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார். 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம், பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி போன்ற வாக்குறுதிகளை அரசு அரைகுறையாக நிறைவேற்றி மக்களை வஞ்சிப்பதாகவும், குதிரை பேர அரசியல் மூலம் ஆட்சியைத் தக்கவைக்க முயல்வதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 02, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 03:12 PM IST
Image Credit: Fake Mask Will Fail -TTV Dhinakaran’s Direct Warning to CM Vijay | Image: AMMK And TVK

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

