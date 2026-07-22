Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மக்கள் பிரச்சினையை விட "ஜனநாயகன்" படம் முக்கியமா? தவெக அரசை சாடிய டிடிவி தினகரன்

மக்கள் பிரச்சினையை விட "ஜனநாயகன்" படம் முக்கியமா? தவெக அரசை சாடிய டிடிவி தினகரன்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட முட்டையில் இறந்த கோழிக்குஞ்சு இருந்ததாக வெளியான தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தை முன்வைத்து, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், மக்கள் நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அரசு நிர்வாகம் மற்றும் அமைச்சர்கள் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள "ஜனநாயகன்" திரைப்பட வெளியீட்டு பணிகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவது வெட்கக்கேடானது என விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 22, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:47 PM IST
மக்கள் பிரச்சினையை விட "ஜனநாயகன்" படம் முக்கியமா? தவெக அரசை சாடிய டிடிவி தினகரன்
Image Credit: File | TTV Dhinakaran Slams TN GovernmentSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8வது ஊதியக் குழு: 31%-68% சம்பள உயர்வு... அரசு ஊழியர்களுக்கு நிபுணர்களின் ஹிண்ட்
8th Pay Commission27 min ago
2
TTV Dhinakaran27 min ago
3
Jana Nayagan1 hr ago
4
Venus Transit1 hr ago
5
Dharmendra Pradhan1 hr ago