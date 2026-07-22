/மக்கள் பிரச்சினையை விட "ஜனநாயகன்" படம் முக்கியமா? தவெக அரசை சாடிய டிடிவி தினகரன்

தமிழக அரசின் கவனம் மக்கள் நலப் பணிகளில் இருக்க வேண்டிய நேரத்தில், முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் நடித்துள்ள "ஜனநாயகன்" திரைப்படம் தொடர்பான பணிகளில் அமைச்சர்களும் அரசு நிர்வாகமும் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருவதாக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். இதே நேரத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட முட்டையில் இறந்த நிலையில் கோழிக்குஞ்சு இருந்ததாக வெளியான தகவலை சுட்டிக்காட்டி, அரசின் முன்னுரிமைகள் குறித்து அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் டிடிவி தினகரன், மக்கள் நலனில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அரசு நிர்வாகமும் அமைச்சர்களும், நாளை வெளியாகவுள்ள "ஜனநாயகன்" திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு ஏற்பாடுகளில் அதிக ஈடுபாடு காட்டுவதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மக்களின் வரிப்பணத்தில் இயங்கும் அரசு நிர்வாகம், பொதுமக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்குப் பதிலாக திரைப்பட வெளியீட்டை முன்னிறுத்துவது ஜனநாயக ஆட்சிக்கு ஏற்றதல்ல என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார். அரசு நிர்வாகம் ரசிகர் மன்றத்தைப் போல செயல்படுவது "வெட்கக்கேடானது" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அங்கன்வாடி மையத்தில் நடந்த சம்பவம் தனிப்பட்ட தவறு மட்டுமல்லாமல், உணவுப் பொருட்கள் கொள்முதல் மற்றும் விநியோகத்தில் தரக் கட்டுப்பாடு சரியாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்ற சந்தேகத்தையும் எழுப்புவதாக டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.
மக்கள் பணியில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அரசு நிர்வாகமும், அமைச்சர்களும் அதனை புறந்தள்ளி, ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளாக நாளை வெளிவரவுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்பட பணிகளில் மும்முரம் காட்டி வருவது வெட்கக் கேடானது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள ரகுராமபுரத்தில் அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட முட்டையில் கோழிக்குஞ்சு இறந்து அழுகிய நிலையில் இருந்ததாக வெளியாகியிருக்கும் செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகின்றன.
பச்சிளம் குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் முக்கிய பங்காற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களில் அழுகிய நிலையில் வழங்கப்பட்டிருக்கும் முட்டை குழந்தைகளின் உடல் நலனையும், அவர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் கேள்விக்குறியாக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.
மக்கள் நலனில் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய அரசு நிர்வாகமும், அமைச்சர்களும் முதலமைச்சர் திரு.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் நடித்து வெளிவரவுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கண்டுக்களிக்க ஆர்வம் காட்டுவதும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னின்று செய்து கொண்டிருப்பதும் வெட்கக் கேடானது ஆகும்.
எனவே, குறிப்பிட்ட அங்கன்வாடி மையத்திற்கு முட்டைகளை விநியோகம் செய்த ஒப்பந்ததாரர் மீதும், கவனக்குறைவுடன் செயல்பட்ட அதிகாரிகள் மீதும் நடவடிக்கை எடுப்பதோடு, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு வழங்கப்படும் முட்டை உட்பட அனைத்து விதமான ஊட்டச்சத்து உணவுப் பொருட்களின் தரத்தை உரிய ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பின்னரே குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும் என சமூக நலத்துறையையும், தமிழக அரசையும் வலியுறுத்துகிறேன்.
மக்கள் பணியில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அரசு நிர்வாகமும், அமைச்சர்களும் அதனை புறந்தள்ளி, ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகளாக நாளை வெளிவரவுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்பட பணிகளில் மும்முரம் காட்டி வருவது வெட்கக் கேடானது.— TTV Dhinakaran (@TTVDhinakaran) July 22, 2026
தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள ரகுராமபுரத்தில் அங்கன்வாடி…