/12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. தூத்துக்குடி மதபோதகர் செய்த கேடு வேலை!

தூத்துக்குடி ஆனந்த நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் மத போதகராக பணியாற்றிய அருள்ராஜ் என்பவர் தேவாலயத்திற்கு வந்த 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து மதபோதகர் அருள்ராஜ் மீது பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகாரின் பேரில் மதபோதகர் அருள் ராஜை போக்சோ வழக்கில் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் ரீதியான குற்றங்கள் பெருகிகொண்டே போகிறது. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பாக கோவை சூலூர் பகுதியில் 10 வயது சிறுமியை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கி அந்த சிறுமியை கொலை செய்தது தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த நிலையில், தூத்துக்குடியில் 12 வயது சிறுமிக்கு மதபோதகர் ஒருவர் பாலியல் ரீதியாக தொலை கொடுத்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தூத்துக்குடி தாளமுத்து நகர் அருகே உள்ள ஆனந்த நகர் பகுதியில் போல்பேட்டை சேகரத்திற்கு சொந்தமான சிஎஸ்ஐ தேவாலயம் ஒன்று அமைந்துள்ளது. இந்த தேவாலயத்தில் அருள்ராஜ் என்பவர் மதபோதகராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் தேவாலயத்திற்கு வந்த ஒரு 12 வயது சிறுமிக்கு மத போதகர் அருள்ராஜ் பாலியல் சீண்டல் மற்றும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதில் பயந்து அதிர்ச்சிக்குள்ளான சிறுமி மத போதகர் செய்த வேலையை தனது தாயிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதை கேட்டு பதறிப்போன தாய், அருள்ராஜ் மீது ஆத்திரமடைந்துள்ளார்.
இதை அடுத்து சிறுமியின் தாய் மத போதகர் அருள்ராஜ் மீது தூத்துக்குடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த பாலியல் புகாரை தொடர்ந்து விசாரணை செய்த அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர் பாலியல் தொந்தரவில் ஈடுபட்ட மத போதகர் அருள் ராஜை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணையும் நடத்தி வருகின்றனர்.
தூத்துக்குடியில் தேவாலயத்திற்கு வந்த 12 வயதை சிறுமிக்கு மத போதகர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.