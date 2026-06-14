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12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. தூத்துக்குடி மதபோதகர் செய்த கேடு வேலை!

Tuticorin Crime News: தூத்துக்குடி சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் 12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மதபோதகர் அருள்ராஜை, சிறுமியின் தாய் அளித்த புகாரின் பேரில் அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளனர்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 14, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:26 PM IST
12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. தூத்துக்குடி மதபோதகர் செய்த கேடு வேலை!
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R Balaji

R Balaji

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12 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. தூத்துக்குடி மதபோதகர் செய்த கேடு வேலை!
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