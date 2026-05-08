  • தவெகவின் 107 எம்எம்ஏக்களும் ராஜினாமா? அதிர்ச்சி தகவல்! சோகத்தில் விஜய்

விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற 107 எம்.எல்.ஏக்களும் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 8, 2026, 12:44 AM IST
  • விஜய்யின் தவெக 108 இடங்களில் வென்று ஆட்சி அமைக்கவில்லை
  • இதற்கிடையில் அதிமுக - திமுக ஆட்சி அமைக்க திட்டம் என தகவல்
  • இதனால் தவெக எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது

திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அர்லேகரிடம் கோரினால், தவெகவின் 107 எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்வதாக தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தவெகவால் ஆட்சி அமைக்க முடியாத நிலை 

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 108 இடங்களில் வென்று பெரும் சாதனையை படைத்தது. இதன் மூலம் தனிப்பெரும் கட்சியாகவும் உருவெடுத்து இருக்கிறது. ஆனால் இதுவரை தமிழக அரசாக பொறுப்பேற்க முடியாமல் தடுமாறி வருகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்களிடம் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 6 எம்எல்ஏக்கள் குறைவாக உள்ளனர். 

முதலில் 11 எம்எல்ஏக்கள் குறைவாக இருந்த நிலையில், காங்கிரஸ் கைகோர்த்தை அடுத்து அது 6 ஆக மாறி இருக்கிறது. இதற்காக திருமாவளவனின் விடுதலை சிறுத்தைகள்  கட்சி மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளான கம்யூனிஸ்டுகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர். அவர்களும் தங்களது முடிவை கலந்தாலோசித்து அறிவிப்பதாக கூறியிருக்கின்றனர். 

மேலும் படிக்க: திமுக - அதிமுக வந்தாலும் ஆட்சி அமைக்கலாம் - ஆளுநர் அர்லேகர்!

 

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட அதிமுக, திமுக எம்எல்ஏக்கள் 

அதே சமயம் மறுபக்கம் அதிமுகவின் சில எம்எல்ஏக்களிடம் குதிரை பேரும் பேசியதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அக்கட்சியின் வெற்றி பெற்ற அனைத்து எம்எல்ஏக்களையும் புதுச்சேரியில் தங்க வைத்திருக்கிறார். அதேபோல், திமுக தனது எம்.எல்.ஏக்களுடன் மே 7 அன்று மாலை ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், அவர்களையும் இன்னும் 2 நாட்களுக்கு அவர்களை சென்னையில் தங்க சொன்னதாக தகவல்கள் கூறுகின்றனர். இப்படி பல குழப்பங்கள் வெளிவரும் நிலையில், தவெக ஆட்சி அமைப்பது என்பது பெரும் சந்தேகம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.  திமுக போன்ற கட்சிகள் தமிழகம் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு அல்லது மறு தேர்தலுக்கு செல்வதையோ விரும்பாதது போல் தெரிகிறது. 

திமுக ஆதரவில் அதிமுக ஆட்சி 

இதற்கிடையில் திமுக ஆதரவுடன் அதிமுக ஆட்சி அமைக்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தீயாக பரவி வருகின்றனர். அதாவது திமுகவின் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவை பெற்று அதிமுக 118 என்ற பெரும்பான்மை என்னை காண்பித்து ஆட்சி அமைக்க திட்டம் தீட்டுவதாக தெரிகின்றன. எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வராகவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் துணை முதல்வர் ஆகும் பொறுப்பேற்க ஆலோசனை நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. மறுபக்கம் இந்த விவகாரத்தில் இபிஎஸ் ஆர்வமாக இருந்தாலும் ஸ்டாலின் இதில் விருப்பப்படவில்லை எனவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. 

தவெக 107 எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்ய திட்டம் 

இந்த சூழலில் பெரும்பான்மையுடன் திமுக மற்றும் அதிமுக இணைந்து வந்தாலும் ஆட்சி அமைக்கலாம் என தமிழக ஆளுநர் அர்லேகர் தெரிவித்து இருந்தார். இந்த நிலையில் இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும் பட்சத்தில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 107 எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியாகும் தகவல் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் நிலையான ஆட்சி அமைய திமுகவின் திட்டம் என்ன? 4 முக்கிய தீர்மானங்கள்!

 

