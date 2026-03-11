English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள்! முதல் 50 பேர் யார் தெரியுமா?

TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட உள்ளது. முதற்கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை அறிவிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 11, 2026, 07:02 AM IST
  • 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்.
  • தவெக வேட்பாளர் நேர்காணல்!
  • 50 பேரை இறுதி செய்த விஜய்?

TVK Vijay: தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள்! முதல் 50 பேர் யார் தெரியுமா?

இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமான தேர்தல் பணிகளில் இறங்கி உள்ளனர். குறிப்பாக முதல் முறையாக தேர்தலை சந்திக்க உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் பல்வேறு மக்கள் பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அக்கட்சியின் தலைவரான விஜய் வேட்பாளர் தேர்வில் மும்முரமாக இருந்து வருகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விருப்பமனு அளித்தவர்களிடம், நேற்று மார்ச் பத்தாம் தேதி விஜய் பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் நேர்காணல் நடத்தியுள்ளார். சுமார் 50 பேரை விஜய் நேர்காணல் செய்துள்ளதாகவும், அனைவரும் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்த வேட்பாளர் பட்டியலில் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களும், படித்தவர்களும், பெண்களுக்கும் அதிகம் இருப்பார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது. விரைவில் முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

மேலும் படிக்க: பாஜகவின் திரிசூல மிரட்டல்.. பி- டீமாக செயல்படும் விஜய்!

விருப்ப மனுக்களை பெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகம் 

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்களுக்கான விருப்ப மனு, கடந்த பிப்ரவரி 6 ஆம் தேதி முதல் 14 ஆம் தேதி வரை வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியானது. விருப்பமனு பெறும் முதல் நாளே பனையூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் தொண்டர்கள் அதிகளவு கூடினர். இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் அந்த பகுதியில் இருந்த மக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர். இதனை தொடர்ந்து விருப்ப மனுக்களை வாங்க கட்சி அலுவலகத்திற்கு வர வேண்டாம் என்றும், இணையதளத்தின் மூலமாகவே பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி இணையத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, பின்பு தலைமை  நிர்ணயித்த தொகையுடன் விருப்பமனுவை சமர்ப்பித்தனர். 

தேர்தலில் போட்டியிட விரும்புபவர்கள் வழங்கிய விருப்ப மனுவை தீவிரமாக ஆராய்ந்து வந்தது தமிழக வெற்றிக் கழகம். அதில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் உள்ள தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்து நேற்று நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். பனையூரில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் விஜயின் தலைமையில் முதற்கட்ட நேர்காணல் நடைபெற்றது. விஜய் ஒவ்வொரு வேட்பாளர்களுடன் தனித்தனியாக பேசி வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்துள்ளார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

முதல் 50 பேர் யார்?

தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட உள்ளது. முதற்கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை அறிவிக்க இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி வருகிறது. சமீபத்தில் மகளிர் தின விழாவில் பேசி இருந்த விஜய் தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் இடம் பெரும் பெண்களுக்கான திட்டங்களை அறிவித்திருந்தார். முழு தேர்தல் வாக்குறுதியும் இந்த மாத இறுதிக்குள் வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதற்கிடையில் இந்த முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலும் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது. இதில் விஜய்யின் ரசிகர் மன்றத்தில் இருந்தவர்களும், படித்த இளைஞர்களும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகளாக இருப்பவர்களின் பெயர்கள் இடம் பெறும் என்றும் கூறப்படுகிறது. நேற்று நேர்காணலுக்கு வந்த அனைவரும் வேட்பாளர்கள் தான் என்றும், அதனை உறுதி செய்ய தான் விஜய் அவர்களை நேரில் அழைத்தார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

விஜய் பேச்சு!

நேர்காணலில் பங்கேற்ற வந்தவர்களிடம் விஜய் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக உங்கள் தொகுதியில் பூத் கமிட்டி சரியாக செயல்படுகிறதா? எத்தனை பேரை நியமித்துள்ளீர்கள்? உங்கள் பகுதியில் கள நிலவரம் எப்படி உள்ளது? என்றும் தீவிரமாக விசாரித்துள்ளார். மேலும் வேட்பாளரிடம் பேசிய விஜய், "சினிமா உள்ளிட்ட எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு தான் முழு நேர அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். எனக்கு அரசியல் தவிர இப்போது வேறு எதுவும் கிடையாது. நாம் அரசியலுக்கு வந்த பிறகு நமக்கு என்னென்ன தொந்தரவு வரும், அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எனவே எதற்கும் அஞ்சாமல் துணிந்து களத்தில் இறங்கி வேலை செய்யுங்கள்" என்று வேட்பாளர்களுக்கு தெரிவித்துள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அடுத்தடுத்து செயல்பாடுகள் கட்சி தொண்டர்களுக்கு உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் வெளியாகும் முதற்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் ஆதவ் அர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த், நிர்மல் குமார், செங்கோட்டையன் போன்றவர்களின் பெயர்கள் இடம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு : 8 முக்கிய அப்டேட்டுகள்

