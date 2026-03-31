விஜய்க்கு அடுத்து தவெகவின் டாப் பணக்காரர்.. VJS-க்கு கடன் கொடுத்தவர்.. அட இவரா?

TVK Aadhav Arjuna Net Worth: தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய்க்கு அடுத்தப்படியாக அதிக சொத்து மதிப்புகளை ஆதவ் அர்ஜுனா வைத்துள்ளார். ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், அவரின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 31, 2026, 02:26 PM IST
Trending Photos

திருச்சியில் விஜய்யின் மிகப்பெரிய திட்டம்! என்ன தெரியுமா?
camera icon6
vijay
திருச்சியில் விஜய்யின் மிகப்பெரிய திட்டம்! என்ன தெரியுமா?
ஐபிஎல் 2026: டாப் 7 பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? முதலிடத்தில் ரோகித், விராட் இல்லை!
camera icon7
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: டாப் 7 பணக்கார வீரர்கள் யார் யார்? முதலிடத்தில் ரோகித், விராட் இல்லை!
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon11
Vijay Car Collection
நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?
கணவர்களின் இந்த 5 விஷயங்கள் மனைவிகளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதாம்.. உஷார்!
camera icon6
Relationship tips
கணவர்களின் இந்த 5 விஷயங்கள் மனைவிகளுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதாம்.. உஷார்!
TVK Aadhav Arjuna Net Worth: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. நேற்று தான் தமிழகத்தில் வேட்பு மனு தாககல் தொடங்கியுள்ளது. இதனை அடுத்து, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், தவெக தலைவர் விஜய் என பலரும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். 

ஆதவ் அர்ஜுனாவின் சொத்து மதிப்பு

இதில், விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டார். இதனை அடுத்து, விஜய்யின் சொத்து மதிப்பு விவரங்கள் வெளியானது. அதன்படி,  விஜய்யிடம் ரூ.404 கோடி மதிப்பில் அசையும் சொத்துகளும், ரூ.220 கோடி மதிப்பில்  அசையா சொத்துகளும் இருப்பதாக விஜய் பிரமாணப் பத்திரத்தில் தகவல் தெரிவிததுள்ளது.  

அதேநேரத்தில், தாய் ஷோபா, தந்தை  சந்திரசேகர், தவெக பொதுச் செயலளார் ஆனந்த், மனைவி சங்கீதா, மகன் ஜேசப், மகள் திவ்யாவுக்கு ரூ.29 கோடி கடன் கொடுத்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.  இதற்கிடையில், விஜய்க்கு அடுத்தப்படியாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் அதிக சொத்து மதிப்பு கொண்ட நபராக ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளார். வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிடும் ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். 

அந்த வேட்பு மனுவில் தனது சொத்து விவரங்களை குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன்படி,  ஆதவ் அர்ஜுனா ரூ.180.03 கோடி மதிப்பில் அசையும் சொத்துகளையும்,  அசையா சொத்து மதிப்பு ரூ.174 கோடி இருப்பதாக அவர் பதிவு செதுள்ளார்.  கையில் ரொக்கமாக ரூ.1.69 கோடி என்றும் வங்கியில் ரூ.17.53 கோடி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஆதவ் அர்ஜுனா 2024-25 நிதியாண்டில் அவர் மொத்த வருமானமாக ரூ.11.10 கோடி ஈட்டியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.  

விஜய் சேதுபதிக்கு ரூ.25 லட்சம் கடன்

மேலும், ரூ.2.29 கோடி மதிப்பில் 1,691 கிராம் தங்கமும், ரூ.60.27 லட்சம் மதிப்புள்ள  24,109,34 கிராம் வெள்ளியும், ரூ.6.16 கோடி மதிப்புள்ள வைர நகைகளும் உள்ளதாக  பிரமாணப் பத்திரத்தில் கூறப்பட்டுள்ளார். ஆதவ் அர்ஜுனபா, அரைஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் என்டர்டெயின்மென்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், வாய்ஸ் ஆஃப் காமன்ஸ் ஸ்ட்ராடஜிக் கன்சல்டிங் பிரைவேட் லிமிடெட், அத்லெடிக் கேம் ஸ்ட்ராடஜி அண்ட் ரிசர்ச் பிரைவேட் லிமிடெட் உள்ளிட்ட பல நிறுவனங்களில் ரூ. 2.23 கோடி முதலீடு செய்துள்ளார். 

ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு எந்த ஒரு விவசாய நிலமும் இல்லை என்றும் ரூ.17.49 கோடி மதிப்பல் குடியிருப்பு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.  மேலும், விஜய் சேதுபதிக்கு ரூ.25 லட்சம் கடன் கொடுத்துள்ளதாகவும் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு  ரூ.1.88 கோடி கடன்

மேலும், ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மனைவி டெய்சி அர்ஜுனாவின் அசையும் சொத்துகள் ரூ.162.14 கோடி மதிப்பிலும் வைத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார். மேலும், டெய்சி அர்ஜுனா ரூ.6.85 கோடி வருமானம் கடந்த ஓராண்டில் ஈட்டியதாக தெரிவித்தார். டெய் அர்ஜுனாவிட்ம் ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள 2,225 கிராம் தங்கம் வைத்துள்ளார். 

ஆதவ் அர்ஜுனாவின் மனைவிக்குச் சொந்தமாக ரூ. 56.43 கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் உள்ளன, அதே நேரத்தில் அவரது பரம்பரைச் சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ. 26.78 கோடியாகும் என தெரிவித்துள்ளார். இவர் வங்கிகள் மற்றும் பிற நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து ரூ.26.24 கோடி கடன் பெற்றுள்ளார். அதே நேரத்தில் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு ரூ.1.88 கோடி நிலுவைக் கடன் உள்ளதாக என பிரமாணப் பத்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

வில்லிவாக்கத்தில் ஆதவ் போட்டி

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் முக்கிய நிர்வாகிகளில் ஒருவராக ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளார். விசிகவில் இருந்த ஆதவ் அர்ஜுனா கட்சி கொள்கைகளுக்கு எதிராக மேடைகளில் பேசி வந்ததால், அவர் நீக்கப்பட்டார். மேலும்,   கட்சிக்குளும் சில பிரச்னைகள் அவருக்கு இருந்தது. இதனை அடுத்து, விசிகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார். தவெகவின் தேர்தல் பிரிவு மேலாண்மை பொதுச் செயலாளராக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதனை அடுத்து, தவெகவின் முக்கிய முகதாக ஆதவ் இருந்து வருகிறது. வரும் தேர்தலில் ஆதவ் அர்ஜுனா தவெக சார்பில் வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார்.

மேலும், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் போட்டியிடுகிறார். இவரை தொடர்ந்து, தி.நகரில் ஆனந்த், கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையன், திருப்பரங்குன்றத்தில் நிர்மல் குமார், திருச்செங்கோட்டில் அருண்ராஜ், எழும்பூர் தனி தொகுதியில் ராஜ்மோகன், ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் ஜே.சி.டி பிரபாகர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் போட்டியிடுகின்றனர்.  இதனால், வரும் தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவுக் கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: நடிகர் விஜய் கார் கலெக்ஷன்! எக்ஸல் சூப்பர் டூ பிஎம்டபள்யூ வரை - விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க: 2026 வேண்டாம்.. அண்ணாமலையின் கடந்த தேர்தல் தோல்விக்கு இதுதான் காரணமா? எச்சரித்த நாடி ஜோதிடர்!

மேலும் படிக்க: விஜய்யிடம் ரூ.500 கோடி சொத்துதானா? விவசாய நிலம், TVS XL இருக்கு.. முழு விவரம்!

