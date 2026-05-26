/இது அரசியல் அல்ல - விஜய்க்கு திருமாவளவன் கண்டனம்! ஏன் தெரியுமா?

அதிமுகவில் இருந்து எம்எல்ஏக்கள் விலகி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து வரும் புதிய அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தனது கடுமையான கண்டனத்தையும், எச்சரிக்கையையும் பதிவு செய்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "ஒரு அரசியல் கட்சி வளர்ச்சியை நோக்கி பயணிக்கும் போது, மற்ற கட்சிகளில் இருந்து நிர்வாகிகளை இழுப்பது ஆரோக்கியமான அரசியல் சூழலை உருவாக்காது. அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமல்ல. விமர்சனங்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் வகையில் தவெக செயல்பட கூடாது. TVK ஆட்சி கவிழ்வதற்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்க மாட்டோம்" என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைவது ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல என்று சிபிஐ(எம்) விமர்சனம் செய்துள்ளனர். இது தொடர்பான வெளியான அறிக்கையில், "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் மூலம் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சில சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திடீரென்று ராஜினாமா செய்திருப்பதும், உடனடியாக அவர்கள் அனைவரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர்ந்திருப்பதும் தமிழ்நாட்டில் விவாதப் பொருளாக மாறியிருக்கிறது. தேர்தலுக்குப் பின்னர் அதிமுகவில் அடுக்கடுக்கான குழப்பமும், கோஷ்டி மோதலும் ஏற்பட்டு ராஜினாமா என்ற நிலைக்கு வந்துள்ளது.
ராஜினாமா செய்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் தவெகவில் சேர்ந்திருப்பது அவர்கள் விரும்பி மேற்கொண்ட முடிவு என்று சொன்னாலும், எவ்வித பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமல் இயல்பாக நடந்த செயலாக கருத இயலவில்லை. இத்தகைய போக்கு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்றது அல்ல என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறோம். ஏற்கனவே, சட்டப்பேரவையில் தவெக ஆட்சிக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததன் மூலம் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலைக்கு அவர்கள் உள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.
இருப்பினும் உடனடியாக அவர்களை தவெகவில் சேர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் அதை தவெக ஊக்குவிப்பதாகவே கருத வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எனவே, இந்த போக்கு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல என்பதை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு சுட்டிக்காட்டுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளனர். இது தற்போது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.