'இங்க அரசியல் பேசாதீங்க' விஜய் பற்றிய பேச்சை பாதியில் நிறுத்திய அருண்ராஜ்... நடந்தது என்ன?

TVK Latest News Updates: நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள தமிழக வெற்றி கழக கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளர் அருண்ராஜ் வருகை தந்திருந்தார். அப்போது, திருச்செங்கோடு 11-வது வார்டு சின்னப்பாவடி பகுதியில் சின்னப்பாவடி டெக்கரேஷன் கிளப் அங்கு மெமோரியல் கிரிக்கெட் கிளப் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய பொங்கல் விழா விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு முன்னாள் ஐஆர்எஸ் அதிகாரியான அருண்ராஜ் பரிசுகளை வழங்கினார்.
TVK Latest News Updates: மேடையில் பேசிய அருண்ராஜ்
அப்போது, மேடையில் விஜய் குறித்தும், விஜய்யை வருங்கால தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் எனவும் பேசினார். தொடர்ந்து, 'உங்களுக்கு விஜய்யை எவ்வளவு பிடிக்கும்?, அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு சென்றிருக்கிறீர்களா?, அங்கு உள்ள கழிப்பிடங்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்களா? என பொதுமக்களிடம் கேள்விகள் எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார்.
TVK Latest News Updates: கட்சி அரசியலை பேச வேண்டாம்
அப்போது குறுக்கிட்ட சின்ன பாவடி பொங்கல் விழா குழு நிர்வாகி தனசேகர் என்பவர், 'பொங்கல் விழாவிற்கு வந்தால் பொங்கலை பற்றி மட்டும் பேசுங்கள். வேறு எதுவும் அரசியல் பேசக்கூடாது. அதற்கென்ன தனி மேடை போடுங்கள், பேசுங்கள். இங்கு பேச வேண்டாம். பொதுவான நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடத்தில் உங்கள் கட்சி அரசியலை இங்கு பேச வேண்டாம்' என்றார். இவ்வாறு அவர் குறுக்கிட்டு பேசியதால் தனது பேச்சை பாதியில் அருண்ராஜ் நிறுத்திக்கொண்டார். தொடர்ந்து, பொங்கல் விழா நிகழ்ச்சியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் எனக்கூறி பேச்சை முடித்துக்கொண்டு மேடையில் இருந்து இறங்கிவிட்டார்.
TVK Latest News Updates: மதுவிலக்கு வாக்குறுதிகள் இருக்குமா?
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் அருண்ராஜிடம் கேள்விகளை எழுப்பினர். அதில், 'இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மதுக்கடை விற்பனை வளர்ச்சி, தமிழகத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை விட அதிகமாக இருக்கிறது. அதில் தான் திமுக அரசு ஆர்வம் காட்டுகிறது என குறிப்பிட்டு இருக்கிறீர்களே... நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் மதுக்கடைகளை அகற்றுவோம் என தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடுவீர்களா?' என கேட்டனர்.
TVK Latest News Updates: பதில் அளிக்காமல் சென்ற அருண்ராஜ்
அதற்கு அவர், "மதுக்கடைகள் இருக்கலாம் தவறில்லை. விற்பனையை அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்று நோக்கத்தில் ஒரு அரசு செயல்படுவதுதான் தவறு என சுட்டிக் காட்டுகிறோம். படிப்படியாக மதுக்கடைகளை மூடுவோம் என கூறிய திமுக அதை செய்ததா?" என எதிர்கேள்வி எழுப்பினார். தொடர்ந்து அவரிடம் ஜனநாயகம் பட விவகாரம் குறித்தும், தூத்துக்குடி அஜிதா பிரச்சினை குறித்தும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் எந்த கருத்தும் சொல்லாமல் இருக்கிறாரே என கேட்டபோது, பதில் சொல்வதை தவிர்த்து பேட்டியை முடித்துக் கொண்டு புறப்பட்டார்.
TVK Latest News Updates: திருச்செங்கோட்டில் தான் போட்டியா?
பொது மேடையில் அருண் ராஜை அரசியல் பேசக்கூடாது என அங்கிருந்தோர் தடுத்த சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், தவெக சார்பில் வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருச்செங்கோடு தொகுதியில் அருண்ராஜ்தான் போட்டியிட இருப்பதாக அரசல்புரசலாக தகவல்கள் வெளியாகி இருந்தன. இதனால் அவர் திருச்செங்கோடு பகுதியில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
