  • /அதிமுகவுக்கு அல்வா கொடுத்த விஜய்... அமைச்சரவை நோ இடம் - துணை முதல்வர் திருமா..?

TVK Cabinet Latest News : முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பு அதிமுக இடம்பெறாது என தவெக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விசிக தவெகவின் அமைச்சரவையில் இடம்பெறுகிறதா என்பதை விரைவில் தெரிவிப்போம் என கூறினார்.

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 20, 2026, 01:04 PM IST|Updated: May 20, 2026, 02:05 PM IST
Image Credit: Image Credit : AIADMK not in TVK Cabinet (Image Source: X/@CMOTamilNadu)

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

