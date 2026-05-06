தவெக அமைச்சரவை பட்டியல் ரெடி.. ஆதவ், ஆனந்த் செங்கோட்டையனுக்கு முக்கிய பொறுப்பு!

TVK Cabinet List Update: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 108 இடங்களில் தவெக வெற்றி பெற்றது.   பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பணியில் விஜய் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதே நேரத்தில்,  தவெக அமைச்சரவை பட்டியலையும் தயாரித்து வருகிறது. இந்த அமைச்சரவை பட்டியலில் ஆதவ் அர்ஜுனா, ஆனந்த், செங்கோட்டையனுக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 6, 2026, 10:40 AM IST
TVK Cabinet List: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில்  விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது. 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தமிழக அரசியல் வரலாற்றியில் ஒரு திருப்புமுனையாக மாறியுள்ளது. 60 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த திராவிட கட்சிகளை தோற்கடித்து, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 

தவெக அமைச்சரவை பட்டியல்

233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றியது. ஆனால், விஜய் பெரும்பான்மை நிரூபிக்க இன்னும் 10 முதல் 12 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படுகிறது. அதற்கான வேலைகளையும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் செய்து வருகிறது. காங்கிரஸ், விசிக, சிபிஐ, சிபிஎம் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது.  இன்று எந்தெந்த கட்சிகள் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது என்பது தெரிந்துவிடும். 

ஆதரவு எம்எல்ஏக்களின் கடிதத்துடன் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று ஆளுநர் ராசேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகரை சந்திக்க உள்ளார். இதனை தொடர்ந்து, தமிழக முதலமைச்சராக தவெக தலைவர் விஜய் நாளை (மே 7) பதவியேற்க உள்ளார்.  இதற்கான ஏற்பாடுகளும் நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. மாபெரும் விழா போன்று, தவெக பதவியேற்பு விழாவை செய்ய திட்டமிட்டு வருகிறது. அதோடு இல்லாமல், விஜய்யுடன் சேர்த்து  முக்கிய தலைவர்களும் பதவியேற்கலாம் என கூறப்படுகிறது.  இந்த நிலையில்,  தவெக அமைச்சரவையில் யாரெல்லாம் இடம்பெறுவார்கள் என்பது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. 

அதாவது, விஜய், ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, செங்கோட்டையன், நிர்மல் குமார், அருண்குமார் போன்ற முக்கிய தலைவர்களுக்கு என்ன துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது  என்பது பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெறுவதற்கு முன்பே, தவெக உத்தேச பட்டியல் வெளியாகி பேசும் பொருளமாக மாறியது. இந்த நிலையில், தவெக தற்போது ஆட்சி அமைக்கும் நிலையில், அமைச்சரவையில் யாருக்கெல்லாம் என்ன பொறுப்பு கிடைக்கும் என்பது குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

யாருக்கெல்லாம் என்ன பொறுப்பு?

நமக்கு கிடைத்த தகவலின்படி, விஜய்யின் அமைச்சரவை மிகவும் கவனமாக திட்டமிட்டு வருகிறது. தவெகவில் பலதரப்பட்ட வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். மாற்றுத்திறனாளி, ஆட்டோ ஓட்டுநர் போன்ற எளிய வேட்பாளர்கள் கூட வெற்றி பெற்றுள்ளனர். மேலும், பொதுத் தொகுதியிலேயே தலித் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.  இதுயெல்லாம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலேயே நடக்க ஒன்றாக இருககிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையில், அமைச்சரவையை தெளிவாக விஜய் கட்டமைத்து வருகிறார்.  இந்த நிலையில், யார் யாருக்கு என்ன பொறுப்பு என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

அதன்படி, கட்சியின் பொதுச்செயலாளராகவும், விஜய்யின் வலது கரமாகவும் இருப்பவர் புஸ்ஸி ஆனந்த். இவர் தி.நகரில் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார்.  இவர் தான் விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமானவராக அறியப்படுகிறார். இவருக்கு அமைச்சரவையில் மிகவும் முக்கியமான பொறுப்பை வழங்கலாம். குறிப்பாக, ஆனந்துக்கு பொதுப்பணித்றை  வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. 

செங்கோட்டையன்: அதிமுகவில் மூத்த அமைச்சராக இருந்த செங்கோட்டையன், தவெகவில் இணைந்து கொண்டார். இவர் கோபிசெட்டிபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிலையில், மூத்த தலைவரான செங்கோட்டையனுக்கு கல்வித்துறை, வேளாண்மைத் துறை, சுகாதாரத்துறை கொடுக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

ஆதவ், செங்கோட்டையனுக்கு என்ன பொறுப்பு?

ஆதவ் அர்ஜுனா: தேர்தல் வியூகம் வகுப்பதில் வல்லவரான ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு தொழில், நிதி  போன்ற முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். மேலும், உதயநிதி  வகித்து வந்த, விளையாட்டுத் துறையும் ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு வழங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சிடிஆர் நிர்மல் குமார் மற்றும் அருண்ராஜ்க்கு தொழில்நுட்பம், மின்சாரத்துறை, ஊடகத் துறை, அறநிலையத்துறை போன்றவையும் வழங்கப்படலாம் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இவர்களை தவிர கட்சியில் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கும் அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். மேலும், கொளத்தூர் தொகுதியில் ஸ்டாலினை தோற்கடித்த, வி.எஸ்.பாபுவுக்கும் அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படலாம். மேலும், நடிகர் ஸ்ரீநாத்துக்கு முக்கிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என பேசப்படுகிறது. குறிப்பாக, அமைச்சரவையில் 3 முதல் 5 பெண் அமைச்சர்களும் இடம்பெறலாம் என தவெக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. நாளை விஜய் முதல்வராக பதவியேற்கும் நிலையில், வரும் நாட்களில் அமைச்சரவை பட்டியலை வெளியாகலாம் என தவெக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.    

