/2 அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு? முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி.. அதிமுக மாஜிக்களுக்கு ஜாக்பாட்?

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் தற்போது 34 பேர் இடம் பெற்றுள்ளனர். இந்த அமைச்சரவையில் ஒருவரை சேர்க்க வேண்டும் என்றால் இடம் பெற்றிருக்கும் ஒருவரை நீக்க வேண்டும். தவெகவில் அதிமுகவில் இருந்து பலரும் இணைந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு பொறுப்பு வழங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் முதல்வர் விஜய் உள்ளார். இதன் காரணமாக அமைச்சரவையில் மாற்றம் செய்ய சிந்தித்து ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். இரண்டு பேர் அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
தவெக அரசுக்கு கெட்ட பெயர் பெற்று தரும் விதமாக சில சர்ச்சைகள் சமீபத்தில் எழுந்துள்ளன. அதாவது கடந்த சில நாட்களாகவே தேசிய ஊடகம் வரை பேசும்பொருளானவர் மனித வள மேலாண்மை அமைச்சர் சரத்குமார். இவர் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் ஐபிஎல் போட்டியின்போது போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக வீடியோ ஒன்று வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பி இருந்தது. இதற்கு அமைச்சர் சரத்குமார் விளக்கமும் அளித்திருந்தார். ஆனால் அவரது விளக்ககும் கூடுதல் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இவருக்கு எதிராக திமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தினர்.
இதேபோல், சமூக நலம் மற்றும் மகளிர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அரசியல் வருவதற்கு முன்பு பிரபல ரவுடி ராக்கெட் ராஜாவுடன் எடுத்த புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது. அதேசமயம் மேடை பேனர் ஒன்றில் அமைச்சர் கீர்த்தனா பெயர் முதலில் இடம் பெற்றிருந்ததற்கு ஜெகதீஸ்வரி எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தார். இது பெரும் சர்ச்சையானது.
இந்த விஷயங்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யின் காதுக்கு சென்றுள்ள நிலையில், அவர் அதிருப்தியில் உள்ளார். இதற்கிடையில், அமைச்சர் சரத்குமார் என். ஆனந்தை சந்தித்து, விளையாடாக செய்ததை அரசியல் ஆக்குகிறார்கள். இதனை பெரிதாக்க வேண்டாம் என பேசி உள்ளார். அதற்கு ஆனந்த், என் கையில் ஒன்றும் இல்லை என கையை விரித்துடன் தலைவர் விஜய் எடுப்பதே இறுதி முடிவு என கூறிதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இதனால் இந்த இரண்டு பேரின் அமைச்சர் பதவி பறிபோகும் என கூறப்படுகிறது.
அதேபோல் இவர்களுக்கு பதில் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. அதாவது விராலிமலை தொகுதியின் முன்னாள் எம்எல்ஏ சு. விஜயபாஸ்கர், அம்பை இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் இடைத்தேர்தலில் வென்று வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதேபோல், போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சராகப் பொறுப்பு வகிக்கும் தவெக-வின் சேலம் தெற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் தமிழன் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சராக இருக்கும் இந்தியன் யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஏ.எம். ஷாஜகான் ஆகியோரது அமைச்சர் பதவிகளில் மாற்றங்கள் செய்வது குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், விசிக தரப்பில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அமைச்சராகப் பதவி வகித்து வரும் திண்டிவனம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வன்னியரசுவின் துறையை மாற்றுவது குறித்தும் யோசிக்கப்பட்டு வருகிறது. தங்களுக்கு இன்னும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துறைகளை ஒதுக்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதே இதற்கு முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் காலியாக இருக்கும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு இன்னும் நான்கு மாதங்களில் இடைத்தேர்தல் வரவிருக்கிறது. இந்த இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான பின்னரே, அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என்று தவெக-வின் மூத்த நிர்வாகிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.