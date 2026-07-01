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2 அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு? முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி.. அதிமுக மாஜிக்களுக்கு ஜாக்பாட்?

தமிழக அமைச்சரவையில் இருந்து இரண்டு பேரை நீக்கிவிட்டு புதியவர்களை கொண்டு வர முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 01, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:59 PM IST
2 அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு? முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி.. அதிமுக மாஜிக்களுக்கு ஜாக்பாட்?
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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2 அமைச்சர்கள் பதவி பறிப்பு? முதலமைச்சர் விஜய் அதிரடி.. அதிமுக மாஜிக்களுக்கு ஜாக்பாட்
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