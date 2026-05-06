சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்.. போக்சோவில் தவெக நிர்வாகி அதிரடி கைது.. ஷாக் சம்பவம்

Chennai TVK Cadre Arrest: சென்னை ராயபுரத்தில் 10 வயது சிறுமியை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்த வழக்கில் தவெக நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 10 வயது சிறுமியை பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததோடு, கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் தவெக நிர்வாகி தினேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 6, 2026, 02:00 PM IST
Chennai TVK Cadre Arrest: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் மாபெரும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. 233 தொகுதிகளில் தனித்து  களம் கண்ட  விஜய்யின்  தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வெற்றி ஆட்சி அமைக்கிறது. ஆட்சி அமைக்க 10 முதல் 12 சீட்டுகள் குறைவாக இருப்பதால்,  காங்கிரஸ், அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இன்று ஆளுநரை சந்திக்கும் விஜய், நாளை  தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த நிலையில், சென்னையில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.  அதாவது, 10 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட தவெக நிர்வாகி தினேஷ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

10 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல்

சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியை சேர்ந்த 10 வயது சிறுமி, ஆர் கே நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட காசிமேடு சிங்காரவேலன் நகர் பகுதியில் உள்ள தனது உறவினர் வீட்டிற்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வந்துள்ளார்.  இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற தினமான ஏப்ரல் மாதம் 23ஆம் தேதி அந்த சிறுமி வீட்டிற்கு வெளியே விளையாடிக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது,  அதே பகுதியை சேர்ந்த தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகி தினேஷ் என்கின்ற பாம்பு தினேஷ் என்பவர் தனது வீட்டின் அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமியை அழைத்து சென்றுள்ளார். தனது அறைக்கு சிறுமி அழைத்துச் சென்ற பாம்பு தினேஷ் சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டுள்ளார். மேலும் தான் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டதை வெளியில் சொன்னால் கழுத்தை நெரித்து கொன்று விடுவேன் என்றும் சிறுமியை மிரட்டி இருக்கிறார்.

தனக்கு நேர்ந்த கொடுமைகளை மயிலாப்பூரில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு சென்ற சிறுமி சித்தியிடம் கூறியுள்ளார்.  இதைக் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த சிறுமியின் சித்தி உடனடியாக சிறுமியின் பெற்றோருக்கு இந்த தகவலை கூறினார். இதனை அடுத்து, கடந்த மூன்றாம் தேதி இதுகுறித்த  சிறுமியின் பெற்றோர் காசிமேடு காவல் நிலையத்தில் புகாரை அளித்துள்ளனர்.

தவெக நிர்வாகி அதிரடி கைது

போக்சோ வழக்கு என்பதால் காசிமேடு போலீசார் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு பரிந்துரைத்ததன் பேரில் ராயபுரம் அனைத்து மகளிர் காவல்துறையினர்  வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இதனை அடுத்து, கடந்த மே 4ஆம் தேதி தினேஷை கைது செய்ய முயன்றுள்ளனர். ஆனால் தினேஷ் ஆர்கே நகர் தொகுதியில் தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பில் போட்டியிட்ட மரிய வில்சனுக்கு ஆதரவாக வாக்கு என்னும் மையத்திற்கு சென்றிருந்ததால் கைது செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று இரவு தினேஷை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட தினேஷ் 43வது வார்டு தமிழக வெற்றிக் கழகவட்டச் வட்டச் செயலாளர் என்பதும் ஆர்கே நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள மரிய வில்சனுடன சேர்ந்து அவருடன் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டவர் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.  திமுக ஆட்சி காலத்தில் பெண்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை எனக் கூறி மக்களை சந்தித்த தமிழக வெற்றிக்கழக கட்சியில் இருந்து அந்த கட்சியின் நிர்வாகி இவ்வாறு செய்திருப்பது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி உள்ளது.

