விஜய் எங்கு போட்டி? தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் ரெடி.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு

TN Assembly Election TVK Candidate Latest: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. எப்போது போன்று இல்லாமல், இந்தாண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. இதற்கு காரணம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி. தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சட்டப்பேரவை தேர்தலை சந்திக்கிறது. இதனால், தவெக யாருடைய வாக்கை பிரிப்பார், யார் இடத்தை பிடிப்பார் என்பது எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்துள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம்
அதோடு இல்லாமல், தவெகவின் வருகையால், தேர்தலில் கடும் போட்டி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால், தேர்தல் பணிகளை தவெக அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்த்தியுள்ளது. வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் அறிமுகக் கூட்டத்தை மிகப் பிரம்மாண்டமாக நடத்த உள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சியில் 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை விஜய் அறிமுகம் செய்து வைக்க உள்ளதாக அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் புஸ்ஸி ஆனந்த் முக்கிய அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளார்.
நாளை மறுநாள் தவெக வேட்பாளர்கள் அறிமுகம்
அதில் கூறியிருப்பதாவது, தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவுடன், மாற்றத்திற்கான முதன்மைச் சக்தியாக விளங்கும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனது அரசியல் பயணத்தில் மிக முக்கியக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்களைப் பல்வேறு வார்த்தை ஜாலங்களால் தொடர்ந்து ஏமாற்றி வரும் அரசியல் இயக்கங்களுக்கு இடையே மக்களுக்கான உண்மையான ஜனநாயக அரசியலைத் தமிழக வெற்றிக் கழகம் முன்னெடுத்து வருகிறது.
வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநில அளவிலான நிர்வாகிகள் கூட்டம், வரும் 29ஆம் தேதி (29.03.2026, ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 11 மணிக்கு, சென்னை நுங்கம்பாக்கம் தாஜ் கோரமண்டல் ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது.
500 பேருக்கும் மட்டுமே அனுமதி
இக்கூட்டத்தில், மக்கள் விரும்பும் முதல்வர் வேட்பாளர், தமிழக மக்களின் வெற்றித் தலைவர் விஜய் அவர்கள் கலந்துகொண்டு தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரியின் 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் ஆகியவற்றுக்கான வெற்றி வேட்பாளர்களை அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார் என்பதை மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.
மேலும், இந்த நிகழ்ச்சியில் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட கழகத்தினர் 500 பேரைத் தவிர்த்து வேறு எவருக்கும் அனுமதி இல்லை. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இந்நிகழ்ச்சி உள்ளரங்க நிகழ்ச்சியாக நடைபெறும். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றிச் சின்னமான விசில் சின்னத்தில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் மிகப் பெரிய வெற்றியைப் பெறும் வகையில் கழகத் தோழர்கள் முழு ஒத்துழைப்புடன் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விஜய் பரப்புரை
ஏற்கனவே, அதிமுக 2 கட்ட வேட்பாளர்களை பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. 169 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் அதிமுக, சுமார் 150 வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. இன்னும் திமுக, பாஜக தனது வேட்பாளர்களை அறிவிக்கல்லை. திமுக இன்றுக்குள் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிமுக மற்றும் பாஜக விஜய் வேட்பாளர்களை அறிவித்த பிறகு, வெளியிடும் என சொல்லப்படுகிறது. விஜயின் வேட்பாளர்கள் அறிமுகம், அனைத்து கட்சிகளுக்கும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடுவார் என செய்திகள் அடிப்பட்டு வரும் நிலையில், நாளை மறுநாள் அது உறுதியாகி விடும். இதனை அடுத்து, தவெகவின் அரசியல் பணி சூடுபிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், விஜய் வரும் வாரத்தில் இருந்து பரப்புரை மேற்கொள்வார். இதற்கான அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
