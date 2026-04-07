அதிர்ச்சியில் விஜய்.. எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் திடீர் மாயம்.. கடத்தல் புகார்!

Edappadi TVK Candidate Missing: எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட அருண்குமார் திடீரென மாயமானதாக புகார்  எழுந்துள்ளது. இதனால், சேலத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. வேட்பு மனு  பரிசீலனை நாளான இன்று (ஏப்ரல் 7) மாயமாகி உள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 7, 2026, 05:52 PM IST
Edappadi TVK Candidate Missing: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். நேற்றுடன் வேட்பு மனு தாக்கல் நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று வேட்பு மனுக்கள் மீதமான பரிசீலனை நடந்தது. ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகும். 

எடப்பாடி தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மாயம்

இந்த தேர்தலை தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல்முறையாக சந்திக்கிறது. இந்த தேர்தலில் 234 தொகுதிகளில் தவெக தனித்து களம் காண்கிறது. அதற்கான பணிகளையும் தவெக வேட்பாளர்கள் மும்முரமாக செயல்படுத்தி வருகிறது.  இந்த நிலையில், இன்று (ஏப்ரல் 7) தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் திடீரென மாயமானதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. 

அருண்குமார் என்பது சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அருண்குமார் போட்டியிடுகிறார். இந்த நிலையில், இன்று  அவர் வேட்புமனு பரிசீலனைக்காக தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு வருவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 

ஆனால், அவர் வரவில்லை. இதனால், அவரது வேட்பு மனுவும் நிராகரிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, சிறிது நேரம் காத்திருந்து பார்த்த தவெக தொண்டர்கள், நீண்ட நேரமாகியும் வராததால் தொண்டர்களிடையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியது. மேலும், தவெக வேட்பாளர் அருண்குமாரின் செல்போனும் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டு இருந்ததாக கூறினர்.  இதனால், தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் கடத்தப்பட்டு இருக்கலாம் என தவெக தொண்டர்கள் குற்றச்சாட்டினர். 

கடத்தப்பட்டதாக புகார்

 இதனை அடுத்து, எடப்பாடி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலகத்திற்கு முன்பு, தவெக தொண்டர்கள் திரண்டனர். அங்கு போராட்டத்திலும் அவர்கள் ஈடுபட்டனர். தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் கடத்தப்பட்டதாக கூறி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனை அடுத்து, போலீசார்  சம்பவ இடத்திற்கு வந்தனர். அங்கு போலீசாரிடம் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். எங்களள் வேட்பாளர் எங்கே என பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர். இதனை அடுத்து, போலீசல் தொண்டர்களை சமாதானப்படுத்தி, வேட்பாளரை கண்டுபிடித்து தருவதாக உறுதி அளித்தனர். இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  தவெக வேட்பாளர்களின் திடீரென மாயமானது பல்வேறு அரசியல்  யூகங்களுக்கு வழிவகுத்துள்ளது. 

எடப்பாடி தொகுதி கள நிலவரம்

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சொந்த தொகுதியாக எடப்பாடி இருக்கிறது. இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு மூன்று முறை எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெற்றுள்ளார். 2011, 2016, 2021 ஆகிய மூன்று தேர்தல்களில் தொடர் வெற்றி பார்த்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. 4வது முறையாக போட்டியிட எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.  நேற்று வேட்பு மனு தாக்கல் செய்த நிலையில், இன்று அவரது வேட்பு மனு ஏற்கப்பட்டுள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமியை எதிர்த்து, திமுகவின் காசி, நாதகவின் பிரியதர்ஷினி, தவெகவின் அருண்குமார் போட்டியிடுகின்றனர். இந்த தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெறவில்லை. எனவே, இந்த முறையும் எடப்பாடி பழனிசாமி வெற்றி பெறுவது கிட்டதட்ட உறுதி என அரசியல் வல்லுநர்கள் கூறுகின்றனர்.

