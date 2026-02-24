English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய், ஆதவ், ஆனந்த் தொகுதிகள் இதுதான்.. சென்னையில் நிற்கப்போகும் TVK வேட்பாளர்கள்! முழு லிஸ்ட்

விஜய், ஆதவ், ஆனந்த் தொகுதிகள் இதுதான்.. சென்னையில் நிற்கப்போகும் TVK வேட்பாளர்கள்! முழு லிஸ்ட்

TVK candidates contesting in all 16 constituencies of Chennai: சென்னையின் 16 தொகுதிகளில் போட்டியிட வாய்ப்புள்ள தமிழக வெற்றி கழக கட்சியின் வேட்பாளர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Feb 24, 2026, 04:30 PM IST
  • 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது
  • அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது
  • இந்த நிலையில், சென்னையில் போட்டியிட வாய்ப்பிருக்கும் தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது

விஜய், ஆதவ், ஆனந்த் தொகுதிகள் இதுதான்.. சென்னையில் நிற்கப்போகும் TVK வேட்பாளர்கள்! முழு லிஸ்ட்

TVK Probable Candidates Chennai: பிரபல நடிகராக வலம் வரும் விஜய் தமிழக வெற்றி கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். அவருக்கு மிகப்பெரிய ரசிகர்கள் பலம் இருப்பதால், வரும் தேர்தலில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் குறைந்தபட்சம் 10 முதல் 15 சதவீதம் வாக்குகளை பெறுவார் என கணிக்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக வெற்றிக் கழகம் மீதான எதிர்பார்ப்பு 

இந்த சூழலில், தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி உள்ளது. அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்துள்ளது. ஒவ்வொரு கட்சியும் மற்றவர்களுக்கு போட்டியாக வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி வருகின்றனர். தமிழக வெற்றி கழகம் சார்பிலும் சில வாக்குறுதிகளை நேற்று வேலூரில் பேசிய விஜய் வெளியிட்டார். இதெல்லாம் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், விஜய் எங்கு நிற்கப்போகிறார். தவெகவில் இருக்கும் முக்கிய தலைகள் எந்தெந்த தொகுதிகளில் போட்டியிட போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. 

பெரம்பூரில் போட்டியிடும் விஜய்? 

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக கூட விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடப்போகிறார் என்ற தகவல் வெளியானது. இந்த தகவல் உறுதியானது என்றும் பலரும் பேசி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சென்னையின் 16 தொகுதிகளிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இருந்து போட்டியிடப்போகும் வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்ற உத்தேச பட்டியல் ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது. 

சென்னையில் கொளத்தூர், வில்லிவாக்கம், திரு.வி.கா.நகர் (SC), எழும்பூர் (SC), ராயபுரம், துறைமுகம், சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி, ஆயிரம் விளக்கு, அண்ணாநகர், விருகம்பாக்கம், சைதாப்பேட்டை, தியாகராயநகர், மயிலாப்பூர், வேளச்சேரி, மதுரவாயல், மற்றும் அம்பத்தூர் ஆகிய 16 தொகுதிகள் உள்ளன. 

சென்னையில் மொத்தமாக 28.30 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அதிகபட்சமாக பெரம்பூர் தொகுதியில் 2.22 லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். 

சென்னையின் 16 தொகுதியில் நிற்கும் தவெக வேட்பாளர்களின் உத்தேச பட்டியல்

1) தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

2) புஸ்ஸி ஆனந்த் தியாகராய நகர் (T Nagar) தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

3) ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

4) சிடிஆர் நிர்மல் குமார் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

5) ஸ்ரீநாத் சைதாப்பேட்டை தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

6) விஷ்ணு வேளச்சேரி தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

7) பாலமுருகன் அம்பத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

8) பாலாஜி கொளத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

9) மரியா வில்சன் திருவெற்றியூர் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

10) ராஜ்மோகன் எழும்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

11) வெங்கட்ராமன் மயிலாப்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

12) விஜயகுமார் அல்லது அசோக் துறைமுகம் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

13) தினகரன் மதுரவாயல் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது.

14) ஜேசிடி பிரபாகர் அண்ணாநகர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

15) ஈசிஆர் சரவணன் ஆலந்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

16) விஎஸ் பாபு சேப்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட இருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. 

சென்னையில் 16 தொகுதிகளில் கடந்த 2021 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகதான் வெற்றி பெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

About the Author
TVKTVK Probable candidatesChennai2026 Assembly Election

Trending News