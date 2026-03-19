சென்னையில் களமிறங்கும் TVK வேட்பாளர்கள்! உறுதியான விஜய்யின் தொகுதி.. ஆதவ், நிர்மல் குமார் எந்தெந்த தொகுதி?

TN Assembly Election: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதையடுத்து மே 04 ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது. ஏற்கனவே தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்து சென்று கொண்டிருந்த நிலையில், தேர்தல் தேதி அறிவித்த பின்னர், அனல் பறக்க தொடங்கி உள்ளது.
நான்குமுனை போட்டியாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தல்
தமிழக தேர்தல் களம் வழக்கம்போல் இல்லாமல் இம்முறை நான்கு முனை போட்டியாக இருக்கப்போகிறது. அதிலும், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமே தமிழகத்தை அடுத்ததாக ஆளும் கட்சியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக இருக்கும் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். இளைஞர்கள் வாக்கு தவெகவிற்கு இருப்பதாலும் மற்றும் திமுக, அதிமுக வாக்குகளை பிரிப்பதாலுமே இத்தகைய பேச்சுகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இது பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுகவிற்கு சற்று பீதியை கொடுத்துள்ளது. அதனால் இந்த சட்டமன்ற தேர்தலை மிகவும் கவனமாக கையாண்டு வருகின்றனர்.
234 தொகுதிகளிலும் தவெக தனித்தே போட்டி
விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிடுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. இடையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு இழுக்க பாஜக மூயற்சி செய்து வந்ததாக பரவலாக பேசப்பட்டு வந்தன. தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பிரிவு பொது செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் 90 சீட்டுகள், 50 - 50 என்ற டீலிங்கெல்லாம் பேசப்பட்டதாக கூறி இருந்தார். ஆனால் நேற்று மார்ச் 18 புதன்கிழமை செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் இஃப்தார் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய், கூட்டணி குறித்த வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் கொள்கையில் ஒருபோதும் எதற்காகவும் சமரசம் செய்யப்படாது என்றும் கூறி கூட்டணி விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
உறுதியான 50 வேட்பாளர்கள்
இதனால் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டியிடும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. முன்னதாக தவெக வேட்பாளர் நேர்காணலையும் விஜய் தொடங்கி வைத்திருந்தார். முதல் கட்டமாக 50 வேட்பாளர்களை விஜய் உறுதி செய்துவிட்டதாக கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் முக்கிய வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் குறித்த தகவகள் வெளியாகி இருக்கின்றன.
பெரம்பூரில் போட்டியிடும் விஜய்?
ஏற்கனவே தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிடப்போவதாக கூறப்பட்டு வந்தது. அத்தகவல் தற்போது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது. விஜய்யின் வெற்றியை உறுதி செய்ய சில கருத்துக்கணிப்புகள் நடத்தப்பட்டன. அதில் பெரம்பூர் தொகுதியில் அவருக்கு அதிக வாக்கு இருப்பதாக தெரிந்ததால், அவர் அங்கு போட்டியிட முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவலை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக அங்கு தவெக கட்சியின் அலுவலகம் ஏசி வசதிகளுடன் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னையில் களமிறக்கப்படும் முக்கிய தலைகள்
1) தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுச்செயலாளர் புஸ்சி ஆனந்த் தி நகர் தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
2) தவெக தேர்தல் மேலாண்மை பிரிவு பொது செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக தகவகள் வெளியாகி உள்ளன.
3) தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் இணை பொதுச்செயலாளர் சிடிஆர் நிர்மல் குமார் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் போட்டியிட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
4) தமிழக வெற்றிக் கழகம் ராஜ்மோகன் சென்னை எழும்பூரில் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
5) சென்னை மயிலாப்பூர் தொகுதியில் வெங்கட்ராமன் களமிறக்கப்படுவதாக தகவகல் வெளியாகி உள்ளன.
6) அம்பத்தூர் தொகுதியில் ஜி பாலமுருகன் என்பவர் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
7) சென்னை துறைமுகம் தொகுதியில் அசோக் அல்லது விஜய்குமார் போட்டியிட இருப்பதாக தகவகள் வெளியாகி உள்ளன.
8) சென்னை வேளச்சேரி தொகுதியில் விஷ்ணு அல்லது கேத்ரீன் எழில்மலை என்பவர் போட்டியிட்போவதாக கூறப்படுகிறது.
9) திரு.வி.க நகர் தொகுதியில் பல்லவி என்பவர் போட்டியிட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
10) சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் பாலாஜி என்பவர் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
11) சென்னை ஆலந்தூர் தொகுதியில் இசிஆர் சரவணன் என்பவர் போட்டியிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
12) மதுரவாயல் தொகுதியில் தினகரன் என்பவர் போட்டியிட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
13) சென்னை திருவொற்றியூர் தொகுதியில் போட்டியிட இருந்த மரியவில்சன் தற்போது ஆர்.கே. நகர் தொகுதியில் போட்டியிட வைக்க திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மற்றொரு முக்கிய புள்ளியாக இருக்கும் செங்கோட்டையன், அவரது சொந்த தொகுதியான கோபிசெட்டிபாளையத்தில் போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது.
