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ரூ.1.30 லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ வைரல்: செங்கல்பட்டு தவெக நிர்வாகி வீராசாமி நீக்கம்

ரூ.1.30 லட்சம் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை அடுத்து, செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட தவெக இணைச் செயலாளர் வீராசாமி, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் மற்றும் அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விவகாரம் அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 15, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:44 PM IST
ரூ.1.30 லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ வைரல்: செங்கல்பட்டு தவெக நிர்வாகி வீராசாமி நீக்கம்
Image Credit: AI Generated | Bribe Video Goes Viral: TVK Functionary Veerasamy Dismissed from Party in ChengalpattuSource: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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