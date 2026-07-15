/ரூ.1.30 லஞ்சம் வாங்கிய வீடியோ வைரல்: செங்கல்பட்டு தவெக நிர்வாகி வீராசாமி நீக்கம்

செங்கல்பட்டு: தமிழக வெற்றி கழகம் (தவெக) செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட இணைச் செயலாளரும், மாம்பாக்கம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவருமான வீராசாமி (வீரா), ஒப்பந்ததாரரிடம் ரூ.1.30 லட்சம் லஞ்சம் பெற்றதாக கூறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, அவரை கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகள் மற்றும் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்தும் நீக்கி மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அரசியல் வட்டாரங்களில் மட்டுமல்லாமல் சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மாம்பாக்கம் ஊராட்சியில் நவீன் என்ற ஒப்பந்ததாரர், சுமார் 10 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிமெண்ட் சாலை அமைக்கும் பணியை முடித்துள்ளார். சாலைப் பணிகள் அனைத்தும் சுமுகமாக முடிவடைந்த நிலையிலும், அதற்கான பில் தொகை பாஸ் ஆகாமல் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ஒப்பந்ததாரர் நவீன் ஊராட்சி மன்ற தலைவரான வீராசாமியை அணுகி தனது பில் தொகையை விடுவிக்குமாறு கோரியுள்ளார். அப்போது வீராசாமி, நவீனை தனது கட்சி அலுவலகத்திற்கு வரவழைத்து, பில் பாஸ் செய்ய வேண்டுமானால் 1 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் தர வேண்டும் என கறாராகக் கேட்டுள்ளார்.
தகவல்களின் படி, பில் அனுமதிக்காக ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் கேட்டதாகவும், அதற்கு ஒப்பந்ததாரர் நஷ்டம் ஏற்படும் என கூறி ரூ.50 ஆயிரம் மட்டுமே வழங்க முடியும் என தெரிவித்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து இருவருக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்ற நிலையில், முதலில் ரூ.75 ஆயிரம் வழங்க ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பின்னர், முதல் கட்டமாக ரூ.50 ஆயிரம் ஜிபே (GPay) மூலம் அனுப்பப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் மீதமுள்ள தொகையை வழங்க சென்றபோது, "ஒரு லட்சம் போதாது, ரூ.2 லட்சம் வேண்டும்" என்று வீராசாமி கூடுதல் தொகை கேட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இறுதியில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே ரூ.1.30 லட்சத்திற்கு பேச்சுவார்த்தை முடிவடைந்ததாக கூறப்படுகிறது.
ஒப்பந்ததாரர் நவீன், முதலில் ஜிபே மூலம் ரூ.50 ஆயிரம் அனுப்பியதுடன், பின்னர் மேலும் ரூ.50 ஆயிரம் பரிமாற்றம் செய்ததாகவும், மீதமுள்ள ரூ.30 ஆயிரத்தை நேரில் வழங்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்த பணப் பரிமாற்றம் மற்றும் பணத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வேகமாக பரவியது.
வீடியோ வெளியானதும், அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் சர்ச்சை எழுந்ததுடன், தவெக நிர்வாகத்திற்கும் கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
வீடியோ வைரலான நிலையில், செங்கல்பட்டு கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் தினகரன் (தீனா) வெளியிட்ட அறிக்கையில், வீராசாமியை கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி மற்றும் அவர் வகித்து வந்த அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் உடனடியாக நீக்குவதாக அறிவித்துள்ளார். கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகவும், கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தும் செயல்களுக்கு இடமில்லை என்பதையும் மாவட்ட நிர்வாகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.