புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடைகள் இருக்கா.. இல்லையா? விஜய் பேச்சால் பெரிய டவுட்!

Puducherry Ration Shops: புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடைகள் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் பேசியது பெரும் சலசலப்பைக் காட்டி இருக்கிறது. புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடையில் இல்லை என்று விஜய் தவறான கருத்தை கூறியுள்ளார். இதனால் சோசியல் மீடியாவில் விஜய் பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர். தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்கள் இருக்கின்றன. 2026 பிப்ரவரி மாதம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து அறிவிப்பை தேர்தல் நாளை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தேர்தல் நாளுக்கு நாள் நெருங்கி வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது.
’புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடை இல்லை"
திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக ஆகிய கட்சிகள் தீவிரமாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில், தவெக தலைவர் விஜய், மாவட்ட ரீதியாக மக்கள் சந்திப்புகளை நடத்தி வருகிறார். தனது பிரச்சார பயணத்தில் திமுக மற்றும் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். அந்த வகையில், இன்று (டிசம்பர் 9) புதுசசேரியில் தவெக தலைவர் விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். புதுச்சேரியில் உள்ள உப்பளம் துறைமுக வளாகத்தில் விஜய் தலைமையில், மக்கள் சந்திப்பு கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில் 5000க்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதனை தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய விஜய், திமுக விமர்சித்ததோடு, ஒன்றிய அரசு என்று கூறி பாஜகவை விமர்சித்துள்ளார்.
அப்போது, புதுச்சேரி மாநில அந்தஸ்து குறித்து பேசிய விஜய், தொடர்ந்து ரேஷன் கடைகள் இல்லாத இடம் புதுச்சேரி தான் என்று குறிப்பிட்டு இருந்தார். ஆனால் புதுச்சேரியில் ரேஷன் கடைகள் செயல்பட்டு வருகிறதே என்பதே உண்மையான விஷயம். புதுச்சேரியில் 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் ரேஷன் கடைகள் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கின. எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரேஷன கடைகள் தொடங்கப்பட்டன. ரேஷன் கடைகள் மூலம் அரிசி பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மாதந்தோறும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. முன்னதாக புதுச்சேரியில் இலவசமாக அரிசி வழங்கப்பட்ட வந்தது. 2016ஆம் ஆண்டு இலவச அரிசி குறித்து ஏகப்பட்ட புகார்கள் வந்ததை அடுத்து, அரிசி வழங்குவது நிறுத்தப்பட்டது. இதனை அடுத்து, மத்திய அரசு நேரடி பண பரிமாற்றம் திட்டத்தின் கீழ் ரேஷன் அட்டைதார்களுக்கு அரிசிக்கான தொகையை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டு வந்தது. அதாவது ஒரு கிலோ அரிசிக்கு ரூபாய் 30 என வழங்கப்பட்டு வந்தது.
விஜய் சொன்னது உண்மையா?
அதன் பிறகு 2019ஆம் ஆண்டு ரேஷன் கடைகள் முழுவதுமாக மூடிவிட்டன. அதே நேரத்தில் அரிசிக்கான தொகையை மத்திய அரசு கொடுத்து வருவது போதுமானதாக மக்களுக்கு இல்லை. மேலும் கடைகளிலும் அரிசி விலை உயர்ந்தது. இதனால் ரேஷன் கடைகளில் மீண்டும் அரிசி விநியோகம் தொடங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். கடந்த தேர்தலில் முதல்வர் ரங்கசாமி ரேஷன் கடைகளில் அரிசி விநியோகம் செய்யப்படும் என உறுதி அளித்தார். அதன்படியே 2024ஆம் ஆண்டு ரேஷன் கடைகளை மீண்டும் புதுச்சேரி அரசு திறந்தது.
இதன் மூலம் ரேஷன் கடைகளில் இலவசமாக அரிசி சர்க்கரை பருப்பு விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இப்படியாக இருக்கும் நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் ரேஷன் கடைகள் இல்லாத இடமாக புதுச்சேரி இருப்பதாக கூறி இருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது குறித்து பேசிய சரி உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், "விஜய் தவறாக பேசியிருக்கிறார் வரலாறு தெரியாமல் பேசியிருக்கிறார். ரேஷன் கடைகளில் அரிசி வழங்கப்பட்ட வருகிறது. இது தெரியாமல் விஜய் பேசுவது அர்த்தமற்றது" எனக் கூறியுள்ளார்.
