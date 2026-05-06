விஜய்யுடன் கைகோர்த்த ராகுல்.. உறுதியான தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி.. ஷாக்கில் ஸ்டாலின்

TVK Congress Alliance: தமிழகத்தில்  தவெக ஆட்சி அமைகக் முழு ஆதரவு அளிப்பதாக காங்கிரஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்குவதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தவெகவிற்கு 5 எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு கிடைக்கிறது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 6, 2026, 01:52 PM IST
  • உடைந்தது திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி
  • தமிழகத்தில் தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைந்துள்ளது
  • வெளியான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

TVK Congress Alliance: தமிழகத்தில்  தவெக ஆட்சி அமைகக் முழு ஆதரவு அளிப்பதாக காங்கிரஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்குவதாக அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  தவெகவிற்கு 5 காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு அளிக்க உள்ளனர்.  தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. இதில் 10 இடங்கள்  தவெகவிற்கு குறைவாக இருக்கிறது. 

தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதி

இதனால், காங்கிரஸ் தவெக ஆட்சி அமைக்கலாம் கூறப்பட்டு வந்தது. தேர்தல் முன்பாகவே  காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து பல தலைவர்கள் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவே விரும்பினர். இருப்பினும், காங்கிரஸில் உள்ள மூத்த தலைவர்கள் அழுத்தம் காரணமாகவே அந்த முடிவு உடனடியாகவே கைவிடப்பட்டது. இதனால், நடந்து முடிந்த தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது. இருப்பினும், அந்த திமுக காங்கிரஸ் உறவில் சுமுகமாக இல்லை.  நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஒரே மேடையில் கூட, ராகுல் ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் செய்யவில்லை.

இதனால், திமுக காங்கிரஸ் உறவில் விரிசல் இருந்துக் கொண்டே இருந்தது.  இந்த  தேர்தலில் 28 இடங்களில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ், வெறும் 5 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது. இதற்கிடையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க மற்ற கட்சிகளுடன் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் கட்சியிடம் தேர்தல் முடிவு நாளில் இருந்தே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தது.

 கிரிஷ் சோடங்கர் முக்கிய அறிவிப்பு

5 சீட்டை கைப்பற்றிய காங்கிரஸ்  தலைமையிடம் விஜய் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்தார். இந்த நிலையில், தற்போது தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதயாகி உள்ளது. அதாவது, தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை வழங்குவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதனால், திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைந்துள்ளது. தமிழகத்தில் தவெக  - காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பது உறுதியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் கிரிஷ் சோடங்கர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில்,  தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு அளிக்குமாறு காங்கிரஸிடம் முறைப்படி கோரிக்கை விடுத்தார். தேர்தலில் தமிழ்நாடு மக்கள், இளைஞர்கள் அரசியலமைப்பு கோட்டுபாடுகளை நம்பும் ஒரு மதச்சார்பற்ற முற்போக்கான அரசிற்கு பெருவாரியான தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்.

இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்  மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு அரசியலுக்காக இந்தியாவில் நிற்கிறது. இதனால், தமிழக மக்களின் ஆணையை மதிப்பதும், நிலைத்நிறுத்துவது, உதவுவதும் அரசியலைப்பு கடமையாகும். அதன்படி, தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி, தவெக ஆட்சி அமைக்க தங்களின் முழு ஆதவை வழங்க முடிவு செய்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அறிவாலயத்துக்கு பதில் இனி பனையூர்

இதன் மூலம் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைந்துள்ளது. திமுக காங்கிரஸ் இடையே 10 ஆண்டுகால கூட்டணி 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுடன் முறிந்துள்ளது. 2016ஆம் ஆண்டு முதல் திமுகவுடன் காங்கிரஸ் கூடட்ணி இருந்து வந்தது. இந்தநிலையில், 10 வருட கூட்டணி தற்போது முறிந்துள்ளது. இதனால் திமுகவினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே, திமுகவின் தோல்வியால் உடன் பிறப்புகள் ஏற்கனவே அப்செட்டில் இருக்கின்றனர். மேலும், தற்போது காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இருந்து விலகியதால் அவர்கள் ஷாக்கில் உள்ளனர். இதனால், காங்கிரஸ் தலைவர்கள் அறிவாலயம் செல்லாமல், பனையூருக்கு படையெடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க இன்னும் 6 சீட்டிற்காக தவெக காத்திருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

