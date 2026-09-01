/"விஜய் - ராகுல் உறவில் நரி வேலைகள்".. மாணிக்கம் தாகூர் ஓபன் டாக்!

தமிழக அரசியலில் தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்பான விவாதங்கள் தொடர்ந்து கவனம் பெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளர் யார் என்ற கேள்வி தற்போது பேசுபொருளாகியுள்ளது. தவெகவை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் சிலர், அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய்யை அடுத்த பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தி வரும் நிலையில், காங்கிரஸ் தரப்பில் ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்ற நிலைப்பாடு தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சூழலில், தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் அளித்துள்ள பேட்டி ஒன்று முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. விஜய்யை பிரதமர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “இது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. இதற்கு ஏற்கனவே நிரந்தரமாக முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டோம். ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் என்பதில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான அரசு தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் என்பதே தமிழக காங்கிரஸின் விருப்பம் என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார். “தமிழக முதல்வராக விஜய் தொடர வேண்டும். அவர் நல்லாட்சி கொடுத்து வருகிறார். அது தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும். அதற்காக தமிழக காங்கிரஸ் அவருடன் நிற்கிறது” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
அதேநேரத்தில், ராகுல் காந்திக்கும் விஜய்க்கும் இடையே நல்ல உறவு இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். “ராகுல் காந்திக்கும் விஜய்க்கும் இடையிலான உறவு சகோதரத்துவம் வாய்ந்தது. அவர்களுக்கு இடையிலான உறவு பலமாக இருக்கிறது. பல்வேறு வேலைகளில் நரி வேலைகளும், தந்திரங்களும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். எங்களைப் பொறுத்தவரை விஜய் அரசு பலமாக இருக்க வேண்டும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய மாணிக்கம் தாகூர் முதல்வர் விஜய்யை சமீபத்தில் சந்தித்தது குறித்தும் மாணிக்கம் தாகூர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அந்த சந்திப்பில் எந்த அரசியல் நோக்கமும் இல்லை என்றும், அது மரியாதை நிமித்தமாக நடைபெற்ற சந்திப்பு மட்டுமே என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். “நேற்று முதல்வரை சந்தித்தது மரியாதை நிமித்தமான சந்திப்பு மட்டுமே. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இதேபோல் வேறு கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்திருந்தால், அதில் அரசியல் இருக்கலாம். ஆனால் முதல்வருடனான சந்திப்பில் அரசியல் கிடையாது” என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தங்களுக்குள் இருக்கும் உண்மையான அன்பான உறவை சீர்குலைக்கும் வகையில் சில தந்திரங்கள் நடைபெற்று வருவதாகவும், அதில் காங்கிரஸ் சிக்காது என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கு முன்பாகவே காங்கிரஸ் அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், பிரதமர் வேட்பாளர் விவகாரத்தில் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படையாக கூறியிருந்தார். “ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர்” என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில் பதவியில் தொடர்வதில் அர்த்தமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த பின்னணியில், முதல்வர் விஜய்யை மாணிக்கம் தாகூர் சந்தித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் கூடுதல் கவனத்தை பெற்றது. தற்போது அந்த சந்திப்பு குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள அவர், ராகுல் காந்தி மற்றும் விஜய் இடையிலான உறவு வலுவாக இருப்பதாக கூறியிருப்பது தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்பான விவாதங்களை மேலும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.