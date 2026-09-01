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"விஜய் - ராகுல் உறவில் நரி வேலைகள்".. மாணிக்கம் தாகூர் ஓபன் டாக்!

தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் பிரதமர் வேட்பாளர் விவகாரம் பேசுபொருளாகி வரும் நிலையில், ராகுல் காந்திதான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்றும் விஜய்யுடனான உறவு வலுவாக இருப்பதாகவும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Sep 01, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:59 PM IST
"விஜய் - ராகுல் உறவில் நரி வேலைகள்".. மாணிக்கம் தாகூர் ஓபன் டாக்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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