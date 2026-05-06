முதுகில் குத்திய காங்கிரஸ்.. காலியாகும் தோழமை கட்சிகள்! அப்செட்டில் ஸ்டாலின்

TVK Congress Alliance: தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. அதோடு,  விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் தவெக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. இதனால், டி.ஆர்.பாலு, சரவணன், ஆ.ராசா உள்ளிட்டோர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.  காங்கிரஸ் பச்சை துரோகம் செய்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளனர். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 6, 2026, 07:22 PM IST
TVK Congress Alliance: தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சி அமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க விஜய்  விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இதன் மூலம், திமுகவில் உள்ள முக்கிய தோழமை கட்சிகள் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறும் சூழல் உருவாகி உள்ளது. ஏற்கனவே,  தான் தோல்வி அடைந்து விட்டதால் ஸ்டாலின் அப்செட்டில் இருந்து வருகிறார். இதில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு விலகுவது அவருக்கு பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்துவமாக கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது.

தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி

ஏற்கனவே, தவெகவுக்கு  காங்கிரஸ் நிபந்தனையற்ற ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக காங்கிரஸ் மேலிடத்திடம் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்த நிலையில், தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதியாகி உள்ளது. அதே நேரத்தில், 10 ஆண்டுகள் திமுக கூட்டணியில் இருந்த காங்கிரஸ் தற்போது விலகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைத்தது தொடர்பாக எம்.பி.  ஜோதிமணி முக்கியமான பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதனை தொடர்ந்து, டி.ஆர்.பாலு, ஆ.ராசா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். 

ஆ.ராசா கண்டனம்

தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்தது குறித்து எம்.பி ஆ.ராசா கூறுகையில், ஈரம் காயாத கை’யால் நெரிபட்டு மரணித்தது ‘அரசியல் நெறி’ மட்டுமல்ல; அவசியமான அடிப்படை நாகரீக’மும் தான்!வாழ்க ஜனநாயகம் என பதிவிட்டுள்ளார்.

பச்சை துரோகம் செய்த காங்கிரஸ்

டி.ஆர்.பாலு கூறுகையில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வெளியாகி இருக்கும் அறிக்கை, சில காலம் மறைந்திருந்த அவர்களின் குணத்தை வெளிக்காட்டியிருக்கிறது. எப்போதெல்லாம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இக்கட்டான சூழலும் நெருக்கடியும் உண்டானதோ, அப்போதெல்லாம் உற்றத் தோழமையாக உடனிருந்தது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். அதற்காக நாங்கள் கொடுத்த விலை அதிகம். ஆனால் அவற்றை இன்முகத்தோடு ஏற்றோம்.

குறிப்பாக, அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள், மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் ஆகியோருடன் சிறந்ததொரு நட்புணர்வையும், தனிப்பட்ட முறையில் சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களுடன் பாசப்பிணைப்பையுமே காட்டி வந்தோம். அவரும், “நான் சகோதரர் என்று அழைக்கும் ஒரே அரசியல் தலைவர் ஸ்டாலின்தான்” என்றெல்லாம் சொல்லி வந்தார். இன்று அவை முறிந்துவிட்டதாக காங்கிரஸ் கூறி இருப்பதை செய்திகளில் பார்த்தபோது ஏனோ திகைப்பு ஏற்படவில்லை.

மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் பெரும்பான்மை இடங்களைப் பெற்று, தேர்தலைச் சந்தித்து, கூட்டணிக் கட்சித் தொண்டர்களின் உழைப்பால் வெற்றி பெற்ற 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைப் பணயம் வைத்து கயமையுடன் மாற்று அணிக்கு சென்றுள்ளார்கள். ஏதோ பெரிய அரசியல் ராஜதந்திர முடிவை எடுத்தது போலவும் அதற்கு கொள்கை முலாம் பூசி நியாயப்படுத்த காங்கிரஸ் கட்சி முயற்சிக்கிறது. 

 சந்தர்ப்பவாதத்துக்கு கொள்கை முகமூடி போடும் முயற்சி பல்லிளிக்கிறது. திமுகழகம் தலைமையிலான ஆட்சி அமையும் என்று நம்பி வாக்களித்த மக்களுக்கு செய்த பச்சைத் துரோகம். குறுக்கு வழியில் அதிகாரத்தை அடைய பா.ஜ.க. பல மாநிலங்களில் எதைச் செய்கிறதோ, அதையே காங்கிரஸ் கட்சி தமிழ்நாட்டில் செய்திருக்கிறது.

பாஜக போல செயல்படும் காங்கிரஸ்

காங்கிரஸ் கட்சி யாரை  வேண்டுமானாலும் ஆதரிக்கட்டும். அது அவர்களது விருப்புரிமை. ஆனால் யாருக்கு ஆதரவளித்தாலும், வாக்களித்த மக்களுக்கு உண்மையாக இருப்பதே அரசியல் அறமாக இருக்கும். திரு ராகுல்காந்தி அவர்களை பிரதமர் வேட்பாளராக அதிகாரபூர்வமாக முன்னிறுத்தி தேர்தலை சந்திக்க காங்கிரஸ் கட்சியே தயங்கிய நேரத்தில் 2019 தேர்தலில் சென்னையில் அவரை பிரதமர் வேட்பாளராக கழகத் தலைவர் தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் முன்மொழிந்த நினைவுகள் என் நெஞ்சில் பசுமையாக நிழலாடுகின்றன.

இரண்டு தேர்தல்களில் திரு ராகுல்காந்தி அவர்களை முன்னிறுத்தி, அபார வெற்றியை ஈட்டித்தந்து நாட்டிலேயே அதிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அனுப்பியது திமுக கூட்டணி. நாடாளுமன்றத்துக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் கொள்கை ரீதியாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் தோளோடு தோள் நின்ற இயக்கம் திமுகழகம்.  தோல்வி எங்களுக்கு புதிதல்ல. துரோகமும் எங்களுக்கு புதிது அல்ல. ஆனால், அவை நிரந்தரம் அல்ல என்பதும் எங்களுக்கு தெரியும். காலம் பதில் சொல்லும்” என்று கூறியுள்ளார். மேலும், திமுக சரவணனும் சரமாரி கேள்வி எழுப்பினார். 2 அமைச்சர் பதவிக்காக காங்கிரஸை ஊத்தி மூடத் துணிந்துவிட்டீர்களா? மக்களின் முதுகில் குத்தும் செயல் இது என காங்கிரஸை அவர் சாடியுள்ளார்.

