English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மீண்டும் காங்கிரஸுக்கு கொக்கி போடும் தவெக! களத்தில் இறங்கிய விஜய் தந்தை.. முக்கிய மேட்டர்

மீண்டும் காங்கிரஸுக்கு கொக்கி போடும் தவெக! களத்தில் இறங்கிய விஜய் தந்தை.. முக்கிய மேட்டர்

Vijay Father S.A. Chandrasekhar On Congress Alliance: விஜய் கொடுக்கும் வாய்ப்பை காங்கிரஸ் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என விஜயின் தந்தை சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 28, 2026, 03:37 PM IST
  • தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி
  • விஜய் தந்தை சொன்ன விஷயம்
  • காங்கிரஸ் கட்சி குறித்து மறைமுக விமர்சனம்

Trending Photos

ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
camera icon9
Plane Crash
ஒய்.எஸ்.ஆர் to அஜித் பவார்.. விமான விபத்தில் பலியான அரசியல்வாதிகள்!
ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
camera icon12
Ration Card
ரேஷன் கார்டு: இந்த 3 விஷயங்களை ஆன்லைனில் செய்ய முடியாது! அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
சிம்புவுக்கு ஜோடியாகும் புது நாயகி! தனுஷுக்கு நெருக்கமானவர்-யார் தெரியுமா?
camera icon7
STR 51
சிம்புவுக்கு ஜோடியாகும் புது நாயகி! தனுஷுக்கு நெருக்கமானவர்-யார் தெரியுமா?
வெயிட் லாஸுக்கு உதவும் 7 விலை குறைந்த உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
camera icon7
weight loss
வெயிட் லாஸுக்கு உதவும் 7 விலை குறைந்த உணவுகள்! என்னென்ன தெரியுமா?
மீண்டும் காங்கிரஸுக்கு கொக்கி போடும் தவெக! களத்தில் இறங்கிய விஜய் தந்தை.. முக்கிய மேட்டர்

TVK Congress Alliance: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. இந்த தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் வருகை, தமிழக அரசியலில் மாற்றத்தை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இதற்கிடையில், கூட்டணி கணக்குள் தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. மேலும், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையும் கட்சிக்குள் நடந்து வருகிறது. இதுவரை திமுக கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து, அதிமுக தலைமையில் பாஜக கூட்டணி பிற கட்சிகளை இழுக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே, அமமுக, பாஜக கூட்டணியில் உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி

தேமுதிக, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தங்கள் பக்கம் இழுக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகம் இன்னும் கூட்டணி கணக்கை தொடங்கவில்லை.  காங்கிரஸ், விசிக, தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உடன் மறைவான பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்றதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது. ஆனால், எதிலும் உடன்பாடு எட்டாமல் கைவிடப்பட்டது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் தவெகவுக்கு ஆதரவாக குரல் டுத்தனர். ஜனநாயகன் படம் விஷயத்தில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தியே குரல் கொடுத்தார்.

இதனால், தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி அமையுமா என்ற கேள்விகள் எழுந்தது. இதற்கிடையில், டெல்லியில் ராகுல் காந்தி மற்றும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இக்கூட்டத்தில் திமுக உடன் தான் கூட்டணி என்றும், தவெக காங்கிரஸ் கூட்டணி குறித்து பத்திரிகையில் பேச வேண்டாம் என கட்சி தலைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.  இப்படியான நிலையில், விஜயின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் முக்கிய விஷயத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

திருவாரூரில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், ”தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளன. ஆனால், யாருடனும் விஜய் சேரக் கூடா என மக்கள் நினைக்கிறார்கள். தனித்து நின்று விஜய் வெற்றி பெற வேண்டும் என மக்கள் நினைக்கின்றனர்.  காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மிகப்பெரிய வரலாறு இருக்கிறது. ஆனால், தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தேய்ந்து போகிறது.

"தவெகவுடன் சேர்ந்தால் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு பவர் கிடைக்கும்"

பவர் இல்லாமல் காங்கிரஸ் இருக்கிறது. ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவு கொடுத்து, காங்கிரஸ் தேய்ந்து கொண் செல்கிறது. அந்த ஒரு பவரை விஜய் அவர்கள் கொடுப்பா. அந்த பவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி வந்தால், வரலாற்றை தக்க வைத்துக் கொள்ளும். அந்த வாய்ப்பை காங்கிரஸ் கட்சி தான் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கரூரில் என்ன நடந்தது என்று மக்களுக்கு தெரியும். விஜய் எதற்கும் பயந்தவர் இல்லை. அவரது வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. புதிதாய் அரசியலுக்கு வருபவர்களுக்கு இடையூறுகள் வருவது சகஜம் தான்.. இது போன்று எவ்வளவு தடைகள் வந்தாலும் விஜய் எதிர்கொள்வார். ஏன் ஜனநாயகன் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்பது மக்களுக்குத் தெரியும்..

விஜய் அரசியலுக்கு வந்த பின் இளைஞர்கள் பெண்கள் அரசியல் பேசுகிறார்கள். என்னைவிட அவர்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள்" என்று கூறினார். ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு உண்டு என விஜய் கூறியும் கூட்டணிக்கு யாரும் வரவில்லை. இதனால், தனது மகள் விஜய் அரசியல் களத்தில் தனித்து இருக்கக் கூடாது என்பதற்காக காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மறைமுகமாக அழைப்பு விடுகிறார். காங்கிரஸ் கட்சி தேய்ந்து வருவதாகவும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க: தமிழகத்தில் 3 நாட்களுக்கு இங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு.. சென்னையில் வானிலை எப்படி?

மேலும் படிக்க: செங்கோட்டையன் பாவம்.. எப்படி இருந்தவர் இப்படி ஆயிட்டாரே - நயினார் நாகேந்திரன் நக்கல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TVKTVK Congress AllianceTamilaga Vettri KazhagamCongress AllianceSA Chandrasekhar

Trending News