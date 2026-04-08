  • அப்செட்டில் விஜய்! 234 இல்ல..233 தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக.. எடப்பாடியால் வந்த பிரச்னை!

TN Election TVK Contest:  2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. எடப்பாடி தொகுதி வேட்பாளர் தலைமறைவான நிலையில், அத்தொகுதியில் தவெக போட்டியிடவில்லை

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:58 PM IST
  • 233 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக
  • எடப்பாடி தொகுதிகளில் தவெக போட்டியில்லை
  • எடப்பாடி தவெக வேட்பாளர் தலைமறைவாகி உள்ளார்.

TN Election TVK Contest: பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலில் முதல்முறையாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் களம் இறங்குகிறது. இந்த தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் தவெக தலைவர் விஜய், 234 தொகுதிகளில் வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதில் கவனமாக இருந்தார். 

தவெக தேர்தல் வியூகம்

குறிப்பாக, திமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் இருந்து அகற்றுவதற்காக பல்வேறு வியூகங்களை அமைத்து, வேட்பாளர்களை அதற்கு ஏற்றவாறு தேர்வு செய்துள்ளார்.  மேலும், 234 தொகுதிகளிலும் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தனித்து களம் கண்டுள்ளார். சென்னையில் தவெகவின் விஜய் உட்பட முக்கிய நிர்வாகிகள் களம் இறங்குகின்றனர். 

அதே நேரத்தில், கோபி தொகுதியில் செங்கோட்டையன், திருச்செங்கோட்டில் அருண்ராஜ், திருப்பரங்குன்றத்தில் நிர்மல் குமார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். மேலும், மற்ற மாவட்டங்களில் தவெகவின் மாவட்ட செயலாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர். 

234 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற வேண்டும் என இலக்குடன் விஜய் காய்களை நகர்த்தி வரும் நிலையில், அவருக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் வகையில், ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது,  234 தொகுதிகளில்  போட்டியிடும் கனவு கனவாகவே இருக்கிறது. அதாவது, இந்த தேர்தலில் தவெக 233 தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிடுகிறது.

233 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் தவெக

சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி தொகுதியில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் 36 வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர். விஜய்யின் தவெக வேட்பாளராக அருண்குமார் என்பவர் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தார்.  இவர் அதிமுகவைச் சேர்ந்தவர் என கூறப்படுகிறது. இவர் அயோத்தியாப்பட்டணம் ஒன்றிய குழு உறுப்பினராக இருந்தவராம். இவர் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு தான், தவெகவின் இணைந்திருக்கிறார். 

இதனை அடுத்து, அவர் எடப்பாடி தொகுதியின் தவெக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், நேற்று வேட்பு மனு பரிசீலனை நடந்தது. இதில், தவெக வேட்பாளர் அருண்குமார் நேற்று இதில் கலந்து கொள்ளவில்லை. இதனால், தவெக தொண்டர்கள் எங்கே போனார் என கேள்வி எழுப்பினர். மேலும், அவரது போனும் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டது. இவர் 

இதனை அடுத்து அருண்குமாரின் வேட்பு மனு ரத்து செய்யப்ப்டடது. அதே நேரத்தில், மாற்று வேட்பாளரான அவரது மனைவி நித்யாவுக்கு 10 பேர் முன்மொழிவுக்கு 7 பேர் முன்மொழிந்தனர். இதனை அடுத்து, அவரது மனுவும் ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக போட்டியிடவில்லை.  எடப்பாடி தொகுதி வேட்பாளர் அருண்குமாரை அதிமுக விலைக்கு வாங்கிவிட்டதாக தவெகவினர் கூறி வருகின்றனர்.  முதல் தேர்தலிலேயே தவெக ஒரு தொகுதியில் போட்டியிடாதது தொண்டர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது. 

தவெக தரப்பில் விளக்கம்

மதுரை திருப்பரங்குன்றத்தில் பேட்டி அளித்த சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார் கூறுகையில், "எடப்பாடி வேட்பாளர் அருண்குமார் செல்போன் சுவிட்ச் ஆப் செய்து இருந்தால் பிரச்சாரத்தில் இருந்திருப்பார்கள். வேட்பாளர் சரிபார்க்கும் இடத்திற்கு மீண்டும் வரவேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. 
வேட்பாளர் மாற்றத்தில் அழுத்தம் இல்லை. 234 பேரில் நாங்கள் ஒன்று இரண்டு என்று மாற்றுவது பெரிய மாற்றமில்லை. 40% வாக்குகள் தெளிவாக உள்ளது அதில் என்ற மாற்றமும் இல்லை. வித்தியாசமான தேர்தல் ஆக இருக்கும்” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எங்களுக்கு மட்டும்தான் நாற்பது சதவீதம் உள்ளது. சீமானுக்கு இரண்டு சதவீதம் வாக்கு தான் உள்ளது. அரசியலில் ஒரு சீட்டு கூட வெள்ளை மட்டும் என்பது அவருக்கே தெரியும். வாக்கு எங்களுக்கு அதிகமாக இருப்பதால் எங்களால் தான் திமுகவிற்கு ஆபத்து. அதனால் தான் எங்களுக்கு பிரச்சினை கொடுக்கிறார்கள். வருங்காலத்தில் கட்சிகள் கூட்டணிக்கு வந்தால் அப்போது பரிசீலைக்கலாம். ஆனால் யாருடன் கூட்டணி இல்லை என்பதில் நாங்கள் தெளிவாக உள்ளோம்” என்று கூறினார்.

தவெக எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும்?

வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெறும் தொகுதிகள் குறித்து லோக் போல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, திமுக கூட்டணி 181 முதல் 189 தொகுதிகள் வரையும், என்டிஏ கூட்டணியில் 38 முதல் 42 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் தவெக 8 முதல் 10 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, 23.9 சதவீத வாக்குகளை பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. Poll Tracker என்ற நிறுவனம் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பின்படி, திமுக கூட்டணி 172 முதல் 178 தொகுதிகளையும், என்டிஏ கூட்டணி 46 முதல் 52 தொகுதிகளையும், தவெக 6 முதல் 12 தொகுதிகள் வரை வெற்றி பெறும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நாதக ஒரு தொகுதிகளில் கூட வெற்றி பெறாது என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

