மாதம் ரூ.8000, ரூ.25 லட்சம் பிணையில்லா கடன் - தவெக தேர்தல் அறிக்கை சிறப்பம்சங்கள்

TVK Election Manifesto 2026: நடிகர் விஜய் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் அறிமுக கூட்டம் சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் தவெக சார்பில் போட்டியிடும் 234 வேட்பாளர்களையும் அறிமுகப்படுத்திய விஜய், இளைஞர்களுக்கான சிறப்பு தேர்தல் வாக்குறுதிகளையும் கொடுத்தார். அதில், வேலைவாய்ப்பு இல்லா உதவித்தொகை, பிணையில்லா கடன், மின் கட்டணம் மானியம் உள்ளிட்ட அறிவிப்புகளை கொடுத்துள்ளார். அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழக வெற்றிக்கழகத்தின் இளைஞர்களுக்கான சிறப்பு தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
1. போதைப்பொருள் இல்லாத தமிழ்நாடு - தமிழ்நாட்டை போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்கும் நோக்குடன் போதைப் பொருட்கள் உள்வரவுகளை தடுக்கவும், போதைப்பொருள் புழக்கத்தை தடுக்க கடுமையான சட்டம் மற்றும் பிரத்யேக அணுகுமுறை கையாளப்படும். பொது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அனைத்து பள்ளி கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் எதிர்ப்பு மன்றங்கள் நிறுவப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
கல்வி உத்தரவாதம் - தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு மாணவ, மாணவியரும் நிதி பற்றாக்குறையால் உயர் கல்வி பெறாமல் போக்ககூடாது. எனவே, 12 ஆம் வகுப்புக்குப் பிறகு பிஎச்டி வரை படிக்க ரூ.20 லட்சம் வரை பிணையம் இல்லாமல் கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு ஆட்சேர்ப்பு - அரசு வேலை என்பது லட்சக்கணக்கான இளைஞர்களின் கனவு என்பதால், அந்த நடைமுறைகளில் உள்ள குறைகளை களைய மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து அரசுப் பணிகளுக்கு ஆட்சேர்பு அட்டவணை உருவாக்கப்படும். டிஎன்பிஎஸ்சி, டிஆர்பி, டிஎன்இபி ஆட்சேர்ப்புகளை 365 நாட்களுக்குள் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்
வேலைவாய்ப்பு தாமத சூழல் நிதி உதவி - படித்த இளைஞர்களுக்கு 29 வயதுக்கு மேல் வேலைவாய்ப்பு இல்லை என்றால் டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 4000 ரூபாய், டிப்ளோ முடித்தவர்களுக்கு மாதம் 2500 ரூபாய் இளைஞர் நல நிதி கொடுக்கப்படும்.
வெற்றி தொழில் பயிற்சி உத்தரவாதம் - ஆண்டுதோறும் 5 லட்சம் தொழில் பயிற்சிகள் வழங்க அரசு மற்றும் தனியார் சிறுகுறு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் 10 ஆயிரம் ரூபாய், ஐடிஐ டிப்ளோமா 8 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உள்ளூர் ஆட்களை பணியமர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
வெற்றி தொழில் முனைவோர் திட்டம் - தொழில் முனைவோரை உருவாக்க 25 லட்சம் வரை பிணையில்லா கடன் வழங்கப்படும் என தேர்தல் வாக்குறுதி
நமது ஊரில் நமது வேலைவாய்ப்பு - தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க, தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிறுவனங்களில் 75 விழுக்காடு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்தால், அந்த தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மாநில ஜிஎஸ்டி 2.5 விழுகாடு மானியம், 5 விழுக்காடு மின் கட்டணம் மானியம் கொடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவிப்பு
இளைஞர்கள் பங்களிப்பு - பஞ்சாயத்து, நகராட்சி உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் முதல்வர் சேவை மக்கள் நண்பர் என்ற 5 லட்சம் பதவிகள் உருவாக்கி, மக்களுக்கான சேவைகள் அவரவர் வசிப்பிடங்களிலேயே சேவைகள் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் உள்ள இளைஞர்கள் பங்காளருக்கு 18000 மாத ஊதியம் கொடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு இளைஞர் ஆலோசனை குழு - வளர்ச்சி திட்டங்கள், இளைஞர்களை நேரடியாக பாதிக்கும் கருத்துகளை முதலமைச்சர் மற்றும் அரசு அதிகாரகள் நேரடியாக தெரிவிக்கும் தளமாக இது இருக்கும்.
படைப்பாளிகள் தொழில் முனைவோர் திட்டம் - இத்திட்டத்தின் கீழ் 500 படைப்பாளி பள்ளிகள் நிறுவப்படும் என அறிவித்துள்ள விஜய், வரலாறு, பாரம்பரிய அம்சங்களை உலக அரங்கில் கொண்டு செல்ல, தொழில் முனைவோர் திட்டம் டிஜிட்டல் கூட்டாண்மை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படும் என விஜய் அறிவித்துள்ளார். மேலும், இத்திட்டத்துக்கு தொடக்க மூலதனம் அரசு கொடுக்கும் என கூறியுள்ளார்.
