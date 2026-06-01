/தேனியில் விவசாயிகள் கருப்பு துணி கட்டி ஆர்ப்பாட்டம்! ஏன் தெரியுமா?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெளியிட்ட தேர்தல் அறிக்கையில், விவசாயிகளின் நலன் காக்கும் வகையில் பல்வேறு வாக்குறுதிகள் அளிக்கப்பட்டிருந்தன. குறிப்பாக, 5 ஏக்கருக்கும் குறைவாக விவசாய நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகளின் பயிர்க்கடன் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பு விவசாயிகள் மத்தியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது. ஆனால், தற்போதைய நிலையில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் ரூ.50,000 வரை மட்டுமே கடன் பெற்ற குறு விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அரசின் இந்த அரைகுறை அறிவிப்பு தங்களை ஏமாற்றும் செயல் என அதிருப்தி அடைந்த விவசாயிகள், தேர்தல் வாக்குறுதியை முழுமையாக நிறைவேற்றக் கோரி தேனியில் வீதிக்கு வந்துள்ளனர்.
இதனை வலியுறுத்தி, தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்ற 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், அரசின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையிலும், தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் விதமாகவும் கண்களில் கருப்புத் துணியைக் கட்டிக்கொண்டு நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். ஆர்ப்பாட்டத்தின் போது, "ரத்து செய், ரத்து செய்... விவசாயிகளின் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்", "தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்று" என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கண்டன முழக்கங்களை அவர்கள் எழுப்பினர். இதனால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
இந்த ஆர்ப்பாட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் பிரதிநிதி சீனி ராஜ் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "அரசு அறிவித்துள்ள 50 ஆயிரம் ரூபாய் வரையிலான கடன் தள்ளுபடி எந்த வகையிலும் விவசாயிகளின் முழுமையான நிதிச் சுமையை குறைக்காது. தேர்தல் அறிக்கையில் வாக்குறுதி அளித்தபடி, வெறும் பயிர்க்கடன் மட்டுமல்லாமல், ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடை வளர்ப்புக்காகப் பெறப்பட்ட அனைத்து விவசாயக் கடன்களையும் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.
மேலும், "விவசாயிகளை ஏமாற்றும் வகையிலான நடவடிக்கைகளை கைவிட்டு, 5 ஏக்கருக்குட்பட்ட விவசாயிகளின் அனைத்து கடன்களையும் தள்ளுபடி செய்ய அரசு உடனடியாக அரசாணை வெளியிட வேண்டும். எங்களின் இந்த நியாயமான கோரிக்கையை ஏற்று முழுமையான கடன் தள்ளுபடியை அரசு அறிவிக்கவில்லை என்றால், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் சார்பில் தமிழகம் முழுவதும் மாபெரும் தொடர் போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும்" எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.விவசாயிகளின் இந்த கருப்புத் துணி போராட்டம் தேனி மாவட்டத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளதுடன், அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.