பழைய ஓய்வூதியம், மாணவர்களுக்கு ரூ.15,000.. தவெக விஜயின் டாப் 10 வாக்குறுதிகள்!

TVK Manifesto Highlights: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை தவெக  தலைவர் விஜய் வெளியிட்டார்.  மகளிர், இளைஞர்கள், மாணவர்கள், அரசு ஊழியர்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கான வாக்குறுதிகளை விஜய் அறிவித்தார். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:31 PM IST

Trending Photos

TVK Manifesto Highlights:  தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் சில நாட்களே இருப்பதால் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்துள்ள விஜயின்  தமிழக வெற்றி கழகம் 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண்கிறது.  இதில், தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

இவரை தொடர்ந்து, ஆதவ் அர்ஜுனா வில்லிவாக்கம், புஸ்ஸி ஆனந்த். தி.நகர், அருண்ராஜ் திருச்செங்கோட்டிலும், சிடிஆர் நிர்மல்  குமார் திருப்பரங்குன்றத்திலும் போட்டியிடுகிறார்.   தவெக தலைவர் விஜய் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.  இந்த நிலையில், தவெக இன்று (ஏப்ரல் 16) முழு தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. 

தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் இருக்கும் சிறப்பம்சங்கள்

1) மகளிர் மேம்பாடு

குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2,500 வழங்கப்படும். 6 விலையில்லா சிலிண்டர்கள் ஆண்டுக்கு வழங்கப்படும். மணப்பெண்களுக்கு  1 சவரன் தங்கம் மற்றும் பட்டுச்சேலை வழங்கப்படும். பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்கம் மோதிரம் வழங்கப்படும். மாணவர்களின்  அம்மாக்களுககு ரூ.15,000 கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்படும். மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூ.5 லட்சம் வட்டியில்லா கடன் வழங்கப்படும் என  விஜய் அறிவித்துள்ளார். 

2) உலகத்தரக் கல்வி

உறைவிட வசதியுடன் 100 காமராஜர் சிறப்பு பள்ளிகள் அமைத்து தரப்படும். ரூ.20 லட்சம் வரை உயர்க்கல்விக்கா கடன்  வழங்கப்படும். நவீன கட்டமைப்புடன் அரசுப் பள்ளிகள் அமைக்கப்படும். ஏஐ கருவி மூலம் கட்டணமில்லா போட்டித் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படும் என விஜய் வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். 

3) அரசு ஊழியர்கள்

அரசு ஊழியர்களுக்கு மீண்டும் பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்  கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஐந்தாண்டு பணியில் உள்ள ஊழியர்களுக்கு பணி நிரந்தரம் செய்யப்படும். அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு ரூ.18,000, சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.10,000 ஊதியம் வழங்கப்படும். பணி ஓய்வின்போது ரூ.15 லட்சம் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

4) சமூகப் பாதுகாப்பு

முதியோர், கைம்பெண், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதம் ரூ.3000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும். 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும். அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்படும். நீண்டகாலம் பட்டா இல்லாதவர்களுக்கு பட்டா வழங்கப்படும் வழங்கப்படும் என  விஜய் அறிவித்துள்ளார். 

5) சுகாதாரமான தமிழ்நாடு

குடும்பத்திற்கு ரூ.25 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும். நவீன கட்டமைப்புடன் கூடிய மருத்துவமனை அமைத்து தரப்படும். ஆண்டுதோறும் கட்டணமில்லா முழு உடல் பரிசோதனை செய்து தரப்படும். போதைப் பொருள் இல்லா தமிழ்நாடாக உருவாக்கப்படும் என் தவெக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

6) இளைஞர் முன்னேற்றம்

வேலையில்லா பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ரூ.4,000 வரை உதவித் தொகை வழங்கப்படும். ஊதியத்துடன் கூடிய  5 லட்சம் இன்டர்ன்ஷிப் வழங்கப்படும்.  இளைஞர்களுக்காக 5 லட்சம் புதிய அரசு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். தொழில்  தொடங்க ரூ.25 லட்சம் கடன் வழங்கப்படும். அரசுத் தேர்வுகளுக்கு கால அட்டவணை கால அட்டவணை நிரந்தரமாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

