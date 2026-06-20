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காஞ்சிபுரம்: பள்ளி வகுப்பறையில் CM விஜய் போட்டோ.. தவெகவினர் ரீல்ஸ்.. குவியும் கண்டனம்!

Kanchipuram Latest News: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே, ஒரு அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில், சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட தவெகவினர் சென்று, முதலமைச்சர் விஜய் புகைப்படத்தை வகுப்பறை சுவரில் மாட்டி, ரீல்ஸ் எடுத்து வெளியிட்டுள்ள சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 20, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:05 PM IST
காஞ்சிபுரம்: பள்ளி வகுப்பறையில் CM விஜய் போட்டோ.. தவெகவினர் ரீல்ஸ்.. குவியும் கண்டனம்!
Image Credit: Kanchipuram News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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