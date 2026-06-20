/காஞ்சிபுரம்: பள்ளி வகுப்பறையில் CM விஜய் போட்டோ.. தவெகவினர் ரீல்ஸ்.. குவியும் கண்டனம்!

Kanchipuram News: காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே உள்ள அரசுப் பள்ளியில் வகுப்பறைக்குள் சென்று முதல்வர் படத்தை மாட்டி மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுத்து ரீல்ஸ் வெளியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளின் செயல் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தளவராம்பூண்டி ஊராட்சியில் உள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் அந்த பகுதியை சார்ந்த தவெக நிர்வாகிகள் சுமார் 20க்கும் மேற்பட்டோர் தவெக ஒன்றிய செயலாளர் ராஜேஷ் என்பவருடன் சென்று முதல்வர் படத்தை காண்பித்து இவர் யாரென்று தெரிகிறதா? இவர் தான் முதல்வர். உங்களுக்கு மாமா எங்களுக்கு அண்ணன் என்று பேசியும் , மாணவர்களுக்கு பாடம் எடுப்பதுபோல் ரீல்ஸ் பதிவிட்டுள்ளார்.
மேலும் எந்த ஒரு உள்ளாட்சி பொறுப்பிலும் இல்லாமல் தவெக துண்டை அணிந்து கொண்டு அரசு அதிகாரிகள்போல் பள்ளி மாணவர்கள் பயிலும் வகுப்பிற்கு சென்று அவர்களது கற்கும் கல்விக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொண்ட சம்பவம் சமூக வளைதளங்களில் மிக வேகமாக பரவி பேசு பொருளாகியுள்ளது.
மேலும், முதல்வர் படங்கள் எல்லாம் தலைமையாசிரியர் அலுவலகத்தில் தான் இதுவரை மாட்டப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு வகுப்பறைகளிலும் மாட்டியது இல்லை. இதுவரை நடைமுறையில் இருந்து வந்த மரபை மாற்றியமைத்து கல்வி பயிலும் மாணவர்களிடையே அரசியலை விதைக்கு வண்ணம் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகளின் செயல் இருப்பதாக கண்டன பதிவுகள் சமூக வளைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே, ஒரு அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில், சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட தவெகவினர் சென்று, முதலமைச்சர் திரு @TVKVijayHQ அவர்கள் புகைப்படத்தை வகுப்பறை சுவரில் மாட்டி, ரீல்ஸ் எடுத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.— K.Annamalai (@annamalai_k) June 20, 2026
கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில், அரசுப் பள்ளிகளுக்கு… pic.twitter.com/63j9RDS1dC
இதற்கு முன்னாள் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது, காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே, ஒரு அரசுப் பள்ளி வகுப்பறையில், சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட தவெகவினர் சென்று, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்கள் புகைப்படத்தை வகுப்பறை சுவரில் மாட்டி, ரீல்ஸ் எடுத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில், அரசுப் பள்ளிகளுக்கு சரியான கட்டிடங்கள் கூட இல்லாமல் தரமிழந்து போய்விட்ட நிலையில், தற்போதைய பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர், சகோதரர் ராஜ்மோகன் அவர்களுக்கு, அவற்றின் பெருமையை மீட்டெடுக்கும் மிகப்பெரும் பணி முன்னால் இருக்கிறது. ஆனால், தவெக கட்சியினரின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகள், அரசுப் பள்ளிகளின் நிலையை மேலும் அவலப்படுத்தும் விதமாகவே இருக்கின்றன.
ஆளுங்கட்சியினர் என்பதற்காக, அரசுப் பள்ளிகளில் சென்று, வகுப்புகளைத் தொந்தரவு செய்வதை, முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களே ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டார் என்று நம்புகிறோம். மீண்டும் இது போன்ற செயல்கள் நடைபெறாதவாறு, தங்கள் கட்சியினருக்கு அறிவுறுத்தும்படி முதலமைச்சரையும், பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சரையும் வலியுறுத்துகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, அதிமுக ஐடி விங் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியிருப்பதாவது, காஞ்சிபுரம் உத்திரமேரூர் அருகே அரசு வகுப்பறையில் முதல்வர் விஜய் அவர்கள் புகைப்படத்தை சுவரில் மாட்டி அதனை ரீல்ஸ் ஆக எடுத்து வெளியிட்ட தவெக ஆச்சரியக்குறிகள்.இதுதான்
நீங்க சொன்ன அந்த மாற்றமா விஜய் சார்! நல்லா இருக்கு சார் உங்க மாற்றம்" என பதிவிட்டுள்ளனர்.