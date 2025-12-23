விஜய் காரை தடுத்து நிறுத்திய பெண்! கண்ணீருடன் நின்ற அஜிதா.. யார் இவர்?

Woman Stopped TVK Leader Vijay Car In Pannaiyur: தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தொடங்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவடைந்துள்ளது. இதனால், கட்சியை அனைத்து மட்டத்திலும் பலப்படுத்தும் பணிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் ஈடுபட்டு வருகிறார். 2026ஆம் ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தலை இலக்காக கொண்டு, தீவிர அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். குறிப்பாக, கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்கு பிறகு, கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம், நியமனம் உள்ளிட்ட முக்கிய பணிகளை விஜய் தீவிரம் காட்டி வருகிறார்.
விஜய் காரை மறித்த பெண் நிர்வாகி
தவெக சார்பில் சில மாவட்ட செயலாளர்கள் இன்னும் நியமிக்கப்படவில்லை. அதற்கான பணிகளை தவெக தலைமை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த பட்டியலில் சில தொகுதிகளுக்கான மாவட்ட செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகள் நியமனம் அறிவிக்கப்படாமல் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், மீதமுள்ள தொகுதிகளுக்கான மாவட்ட செயலாளர்களை விஜய் இன்று அறிவிக்கப்போவதாக தகவல் கசிந்தன. இதனால், பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே தவெக தொண்டர்கள் குழு கூடியிருந்தது.
இதனை அடுத்து, இன்று காலை பனையூரில் மீதமுள்ள தொகுதிகளுக்கான மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்குமே இதுவரை மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமிக்கப்படாமல் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. எனவே, தூத்துக்குடி தொகுதிகளுக்கான மாவட்ட செயலாளர்கள் இன்று நியமிக்கப்பட்டது.
இதில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அஜிதா என்பவரின் பெயர் பட்டியலில் இல்லை. இவர் தனக்கு மாவட்ட செயலாளர் பதவி கொடுக்கப்படும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். ஆனால், இவரது பெயர் மாவட்ட செயலாளர்கள் பட்டியலில் இல்லை என்பது அவருக்கு தெரியவந்தது. இதனால், அவர் அதிர்ச்சி அடைந்தார். தனது தொண்டர்கள் குழுவுடன் பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே கண்ணீருடன் நின்றதாக கூறப்படுகிறது.
யார் இந்த பெண் அஜிதா?
அந்த நேரத்தில், தவெக தலைவர் விஜய் பனையூரில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு காரில் வந்துள்ளார். அப்போது, பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே நின்றுக் கொண்டிருந்த அஜிதா, அங்கு வந்த விஜய் காரை மறித்துள்ளார். சார் சார் என்ற அழைத்து விஜய் காரை மறித்துள்ளார். ஆனால், அதனை விஜய் சற்றும் கண்டுகொள்ளாமல் வேகமாக பனையூர் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.
தூத்துக்குடியில் தவெக மாவட்ட செயலாளர் பதவிக்காக அஜிதா மற்றும் சாமுவேல் கடுமையாக வேலை பார்த்து வந்துள்ளனர். இரண்டு பேரும் கட்சிக்காக களத்தில் நின்று வேலை பார்த்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், இன்று தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களுக்கான நியமனம் நடந்தது. அப்போது தூத்துக்குடி மாவட்ட செயலாளராக சாமுவேல் நியமிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது. இதனால், அதிர்ச்சியான அஜிதா, கண்ணீருடன் பனையூர் அலுவலகத்திற்கு வெளியே தனது ஆதரவாளர்களுடன் நின்றார்.
இந்த சம்பவம் குறித்த பேசிய நிர்மல் குமார், தமிழக வெற்றிக் கழகம் முற்றிலும் ஜனநாயகம் உள்ள கட்சி. கட்சியில் புதிதாக பதவி தரும்போது சிலருக்கு மன வருத்தங்கள் இருக்கதான் செய்யும். விஜய் அனைவரையும் அரவணைப்பார்” என்று கூறினார். இதற்கிடையில், பெண் நிர்வாகி அஜிதாவுடன் ராஜ்மோகன் மற்றும் நிர்மல் குமார் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய சமாதானப்படுத்தினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
