  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன்.. மிரட்டிய தவெக நிர்வாகி.. பரபரப்பு!

TVK Whistle Symbol Latest: விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன் என தவெக நிர்வாகி வி.எஸ்.பாபு பேச்சால் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:50 PM IST
  • தவெக விசில் சின்னம்
  • விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன்
  • தவெக நிர்வாகி மிரட்டல்

TVK Whistle Symbol Latest: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் சட்டப்பேரவை தேர்தலை தேதியை மார்ச் முதல் வாரத்தில் அறிவிக்கலாம். 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேர்தல் நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும். திமுக கூட்டணி,  அதிமுக பாஜக கூட்டணி, நாதக, தமிழக வெற்றிக் கழகம் என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும். இதில், தவெக கட்சியின் அரசியல் வருகை 2026 தேர்தலில் மிகவும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழக வெற்றிக் கழகம்

தவெகவுக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் ஆதரவுகள் உள்ளன. இதனால், விஜயின் வாக்கு எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது. அதற்கு ஏற்ப, தவெகவும் தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. தற்போது தேர்தல் வாக்குறுதிகளை தயாரிக்கும் பணியிலும் தவெக ஈடுபட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில், மாவட்ட ரீதியாக தவெக தலைவர் விஜயும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார். 

இதற்கிடையில், தேர்தல் ஆணையம் விசில் சின்னத்தை தவெகவுக்கு ஒதுக்கீயுள்ளது. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரிக்கு தவெகவுக்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், விசில் ஊதி, தவெக தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் தனது ஆதரவை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், விசில் சின்னம் தவெக நிர்வாகியின் பேச்சு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதாவது, விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன் என தவெக நிர்வாகி வி.எஸ்.பாபு பேசியுள்ளார். 

விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன்

சென்னை வியாசர்பாடியில் இன்று (பிப்ரவரி 22) தவெக செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் தவெக முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் தவெக நிர்வாகி வி.எஸ். பாபு பேசியுள்ளார். அப்போது பேசிய அவர், "விசில் சின்னத்தை அனைவரும் பயப்படுகின்றனர். தூய்மை பணியாளர்கள் விசில் அடித்து தான்  காலையில் வருகிறார்.

ஆனால், அவர்களை விசில் அடிக்க வேண்டாம், மைக்கில் பேச  வேண்டும் மாநகராட்சி கூறியுள்ளது. விசில் அடிக்காவிட்டால் உதைப்பேன் என கூறியதும், தூய்மை பணியாளர் விசில் அடித்து விட்டார்" எனக் கூறியுள்ளார். இவரது பேச்சு சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருவதோடு, பலரும இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். மிரட்டும் தொனியில் தவெக நிர்வாகி வி.எஸ்.பாபு பேசியுள்ளார். இது கண்டனத்தை எழுப்பியுள்ளது.

பெரம்பூரில் விஜய் போட்டி?

இதே கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட தேர்தல் பிரச்சார மேலாண்மைப் பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் ஆர்ஜூனா  தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.  விஜய் பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. அதாவது, பெரம்பூரில் நடந்த செயல்வீர்ர்கள் கூட்டத்தில் விஜய் போட்டியிடும் தீர்மானத்தை ஆதவ் அர்ஜூனா முன்மொழிந்தார். அதனை ஆனந்த் வழி மொழிந்தார். இதன் மூலம் வடசென்னையில் போட்டியிடுவது உறுதியாகி உள்ளது. இதற்கிடையில், நாளை விஜய் தலைமையில் வேலூரில் பரபரப்புரை நடைபெற உள்ளது. இந்த பரப்புரையில் விஜய் என்ன பேசுவார் என்பது எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் படிக்க:  இன்று 3 மாவட்டங்களில் வெளுக்கும் கனமழை... சென்னையில் எப்படி? வெதர்மேன் முக்கிய அலர்ட்

மேலும் படிக்க: Shutdown: நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!

About the Author
TVKTVK Whistle SymbolTVK News LatestTVK Leader VijayTVK Functionary VS Babu Controversy

