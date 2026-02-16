English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • புதுச்சேரியிலும் விசில் சத்தம்.. தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பு.. குதூகலத்தில் நண்பா நண்பீஸ்!

TVK Whistle Symbol In Puducherry: புதுச்சேரியிலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு விசல் சின்னம் ஒதுக்கீடு தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.     

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:58 PM IST

புதுச்சேரியிலும் விசில் சத்தம்.. தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவிப்பு.. குதூகலத்தில் நண்பா நண்பீஸ்!

TVK Whistle Symbol In Puducherry: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. பிப்ரவரி இறுதி அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் இந்திய தேர்வு ஆணையம் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தமிழகத்தில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. ஏற்கனவே தேர்தல் பணிகளை அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளளன. கூட்டணி பேச்சுவார்ததைகள், தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகளில் அரசியல் களத்தில் சலசலப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழகத்தில் 2026ஆம் ஆண்டு நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

புதுச்சேரிக்கும் விசில் சின்னம் ஒதுக்கீடு

அதாவது, திமுக கூட்டணி, அதிமுக பாஜக கூட்டணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாதக என நான்கு முனைப்போட் நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தமிழக அரசியல் களத்திற்கு புதிதாக வந்த, தமிழக வெற்றிக் கழக தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது, தவெகவின் அரசியல் நுழைவு, திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் வாக்குகளை பிரிக்கக் கூடும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் கருதகின்றனர். 

புதிதாக அரசியல் களத்திற்கு வந்தாலும், அவரது செல்வாக்கு இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரிதாக இருக்கிறது. இதனால், 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், இந்திய தேர்தல் ஆணையமும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கி உள்ளது. தமிழகத்தில் தவெக போட்டியிட விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி இருந்தது. இதனால், தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் விசில் அடித்து தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், புதுச்சேரிக்கும் விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்படுமா என்ற  கேள்வி எழுந்தது.  இந்த நிலையில், தற்போது புதுச்சேரிக்கும் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் தவெக போட்டியிட விசில் சின்னத்தை ஒதுக்கியுள்ளது.

புதுச்சேரிக்கும் விசில் சின்னம் கிடைத்தது எப்படி?

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் விதிகளின்படி, ஒரு கட்சி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் போட்டியிட  விரும்பினால், அதனை தெளிவாக சின்னம் கோரும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். அந்த வகையில், தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் சமர்பித்த விண்ணப்பித்தில் 234 சட்டமன்ற தொகுதிகளை மட்டுமே குறிப்பிட்ட பதிவு செய்தார்.  தேர்தல் சின்னம் தொடர்பாக தவெக மொத்தம் 9 சின்னங்களை கோரியிருந்தது.

அதாவது, விசில், கால்பந்து பேட், வெற்றிக் கோப்பை, லேப்டாப், ஹெல்மெட், பேனா முனை உள்ளிட்ட சின்னங்களை கோரியிருந்தது.  இதில் விஜய் கோரியிருந்த 9 சின்னங்களில் முதல் சின்னமாக இருந்த விசில் சின்னத்தையே தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்தது. இதனால், தமிழகத்தில் தவெக விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட உள்ளது.

இதற்கிடையில், புதுச்சேரி என தவெக சின்னம் கோரிய விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிடவில்லை என தகவல் கசிந்தது. இதனால், தவெக புதுச்சேரியில் போட்டியிடுமா என்ற கேள்வியெல்லாம் எழுந்தது. ஆனால், தவெக தலைவர் விஜய், புதுச்சேரிக்கு தனியாக விசில் சின்னத்தை கேட்டு விண்ணப்பித்து இருந்தார்.  அதாவது, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி இரண்டிற்கும் தனித்தனியாக ஒரே சின்னத்தை கேட்டு விண்ணப்பித்தது இருந்ததால், அவருக்கு புதுச்சேரிக்கும் விசில் சின்னம் கிடைத்தது. புதுச்சேரிக்கும் விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியது. இதனால், தவெக தொண்டர்கள், ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

