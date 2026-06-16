/பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் : வெள்ளை அறிக்கையில் முக்கிய தகவல்... CM விஜய்யின் முடிவு என்ன?

TVK Government White Paper On Tamil Nadu Finances : புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, தமிழ்நாட்டின் நிதி மேலாண்மை குறித்து விரிவான வெள்ளை அறிக்கையை தயாரித்துள்ளது. 21 பகுதிகள் அடங்கிய வெள்ளை அறிக்கையை தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று மாலை வெளியிட்டார்.
தவெக அரசின் இந்த வெள்ளை அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு, வருவாய் பற்றாக்குறை, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு, சொந்த வரி வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்த விரிவான தகவல்களை வழங்கி உள்ளது. 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 நிதியாண்டு வரை ஆர்பிஐ, CAG ஆகியவற்றின் கீழ் பெறப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
|தமிழ்நாட்டின் உண்மையான கடன் அளவு
|ரூ.13.18 லட்சம் கோடி
|தமிழ்நாட்டின் வருவாய் பற்றாக்குறை
|ரூ. 78,324 கோடி
|தமிழ்நாட்டில் தனி நபர் கடன்
|ரூ. 1.28 லட்சம்
|மின்வாரிய குழுமத்தின் கடன்
|ரூ.2,47,130 கோடி
|போக்குவரத்து கழகத்திற்கு மொத்த இழப்பு
|ரூ.72,667 கோடி
|குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தின் மொத்த இழப்பு
|ரூ.7,776 கோடி
இவை, ஒரே சிக்கலின் ஒன்றையொன்று தீவிரப்படுத்தும் 6 வெவ்வேறு கூறுகள் என்றும் மேலும் இவை தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொடரும் சுமை, இப்போது தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
"கடன், நிதி பற்றாக்குறை, மாநில மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி மதிப்பு ஆகியவற்றில் கர்நாடகா, கேரளா அரசுகளை ஒப்பிடும்போது தமிழகம் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. அதேபோல், சொந்த வரி வருவாய், வட்டி செலுத்துதல், மூலதன செலவினத்திலும் கர்நாடகா, கேரளா அரசுகளை ஒப்பிடும்போது தமிழ்நாடு கடைசி இடத்தில் உள்ளது" என வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகை, மகளிர் இலவச பேருந்து, பயிர் கடன் தள்ளுபடி, புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் உள்ளிட்ட சிறப்பு திட்டங்களால் ஆண்டுக்கு ரூ.25 ஆயிரம் கோடி கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது என்றும் வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருவாய் ஆதாரத்தை பெருக்காமலேயே செலவு செய்யப்படுவதால் கடன் அதிகரித்துள்ளதாக வெள்ளை அறிக்கையில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வட்டி, சம்பளம், ஓய்வூதியத்திற்காக மொத்த நிதியில் 64% செலவு செய்யப்படுகிறது என்றும் மாநிலத்தின் திட்டங்களுக்கு 13% மட்டுமே செலவு செய்யப்படுகிறது என்றும வெள்ளை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தையொட்டி, உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது. இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி செலவாகிறது என்றும் இது ஒவ்வொரு வருடம் 10% உயர்ந்துகொண்டே போகும் என்றும் வெள்ளை அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டது. இதையொட்டி, செய்தியாளர்கள் நிதி அமைச்சரிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
செய்தியாளரின் கேள்வி: 'உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டம் தொடருமா? அல்லது தவெக அளித்த வாக்குறுதியின்படி பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா? என்ன நடவடிக்கைகள் எடுப்பீர்கள்?'
அமைச்சரின் பதில்: விரைவில் இதை முதலமைச்சரின் விஜய்யின் கவனத்திற்கு கொண்டுசெல்வோம். விரைவில் அது குறித்த முடிவை அறிவிப்போம்.
வெள்ளை அறிக்கை வெளியீடு நிகழ்ச்சிக்கு பின், செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதி அமைச்சர் மரிய விலசன், "இவை முற்றிலும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பேரழிவு. நிர்வாகச் சீர்குலைவு, ஊழல் ஆகியவை இந்த நிலைக்கு வழிவகுத்துள்ளன.
வருவாய் ஈட்டுவது அவசியம். நிச்சயமாக, அடுத்த முக்கியமான விஷயம் மூலதன முதலீடுதான் (Capital Investment). அதை நாங்கள் திட்டமிட்டு வருகிறோம். முதலமைச்சரின் வழிகாட்டுதலின்படி, நாங்கள் விரைவில் இதுகுறித்து பதிலளிப்போம்.
#WATCH | Chennai: After releasing 'White Paper' regarding the state's fiscal position, Tamil Nadu Finance Minister Marie Wilson says, "This is 100% a man-made disaster, administrative collapse and corruption that has led to this situation. Revenue generation is essential. Of… pic.twitter.com/Qc1iwg8ncq— ANI (@ANI) June 16, 2026
நலத்திட்டங்கள் என்பது தமிழ்நாட்டின் பெருமை. அதுபோன்ற எதையும் நாங்கள் நிறுத்தவே மாட்டோம். அவர்கள் (திமுக) இந்த நிலையை அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுவிட்டார்கள். அவர்கள் அடுத்த தலைமுறையைப் பற்றி சிந்திக்கவில்லை. அவர்கள் தங்கள் சொந்தக் குடும்பங்களைப் பற்றி மட்டுமே சிந்தித்திருக்கிறார்கள். அதுதான் பிரச்னை" என்றார்.