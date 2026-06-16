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பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் : வெள்ளை அறிக்கையில் முக்கிய தகவல்... CM விஜய்யின் முடிவு என்ன?

TVK Government White Paper : தமிழ்நாட்டின் நிதி மேலாண்மை குறித்து விரிவான வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்ட பின்னர், அரசு ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்த கேள்விக்கு தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் பதிலளித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 08:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:26 PM IST
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் : வெள்ளை அறிக்கையில் முக்கிய தகவல்... CM விஜய்யின் முடிவு என்ன?
Image Credit: Image Credit : White Paper Release Minister Marie Wilson | Image Source : X/@TNDIPR

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்: வெள்ளை அறிக்கையில் முக்கிய தகவல்; CM விஜய்யின் முடிவு என்ன?
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