/ரூ.2500 உரிமைத்தொகை இப்போ வராதா...? வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட இதுதான் காரணமா?

Tamil Nadu White Paper : தமிழ்நாட்டின் நிதி மேலாண்மை குறித்து மாநில அரசின் வெள்ளை அறிக்கையை நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஜூன் 16) வெளியிட்டார். சுமார் 21 பகுதிகள் அடங்கிய இந்த வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டு அவற்றை சில எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விரிவாக விளிக்கினார்.
தொடர்ந்து, பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் பொது நிதிகள் குறித்த உண்மையான மற்றும் ஆதாரபூர்வமான தகவல்களை மக்களுக்கு வெளிப்படையாக எடுத்துரைப்பதற்காகவே இந்த வெள்ளை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அரசியல் நோக்கத்துடன் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணம் அல்ல. மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதிநிலையை துல்லியமாக மதிப்பீடு செய்யும் முயற்சி.
கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு 2021-22 நிதியாண்டு முதல் 2025-26 நிதியாண்டு வரை, கடந்த ஐந்தாண்டு காலகட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் பல மாநிலங்கள் தங்களது நிதிநிலையை சீரமைத்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் வருவாய்ப் பற்றாக்குறை, நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் கடன் சுமை தொடர்ந்து அதிகரித்துள்ளதாக அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "மாநிலத்தின் நிலுவைக் கடன் 2021ஆம் ஆண்டில் ரூ.5.13 லட்சம் கோடியில் இருந்து 2026ஆம் ஆண்டில் சுமார் 10 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. தனிநபர் கடன் சுமை ரூ. 1.28 லட்சத்தை கடந்துள்ளது. அரசின் உத்தரவாதப் பொறுப்புகள் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கடன்களையும் சேர்த்து கணக்கிட்டால், தமிழ்நாட்டின் மொத்த நிதிப் பொறுப்புகள் சுமார் ரூ.13.18 லட்சம் கோடியை எட்டி உள்ளது.
மின்துறை, போக்குவரத்து மற்றும் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறைகளில் செயல்படும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கடன் சுமை பெருமளவில் உயர்ந்துள்ளது. குறிப்பாக மின்துறையின் கடன் மற்றும் இழப்பு மாநில நிதிநிலைக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது.
வருவாய் வசூலில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு கவலைக்குரியதாக உள்ளது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, மதிப்புக் கூட்டு வரி, ஆயத்தீர்வை வரி, முத்திரைத்தாள் கட்டணம் மற்றும் வாகன வரி உள்ளிட்ட முக்கிய வரி இனங்களில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வருவாய் கிடைக்கவில்லை. பொருளாதார காரணங்களைத் தாண்டி, வருவாய் வசூல் துறைகளில் நிலவும் குறைபாடுகள் மற்றும் முறைகேடுகளும் இதற்கு காரணமாக இருப்பதாக வெள்ளை அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது" என்றார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் மரிய வில்சன், "கடந்த ஆட்சியில் பல்வேறு துறைகளில் நடைபெற்ற முறைகேடுகளால் அரசின் வருவாய் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த முறைகேடுகளை கண்டறிந்து சரிசெய்வதன் மூலம் அரசின் வருவாயை அதிகரிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து, கடந்த ஆட்சியில் அதிக அளவில் கடன் வாங்கியதாக கூறுகிறீர்கள்; கடன் வாங்காமல் ஆட்சி நடத்த முடியுமா? என்ற கேள்விக்கு, "கடன் வாங்குவது எந்த அரசுக்கும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. ஆனால் கடந்த ஆட்சியில் அளவுக்கு அதிகமாக கடன் பெறப்பட்டதால்தான் இன்று தமிழ்நாடு கடுமையான நிதிச் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை சரிசெய்வதே தற்போதைய அரசின் முக்கிய நோக்கம்" என பதிலளித்தார்.
பொதுமக்கள் மீது கூடுதல் வரிச்சுமை ஏற்படுத்தாமல், வருவாய் கசிவுகளை தடுத்து, ஊழலை கட்டுப்படுத்தி, அரசின் செலவினங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நிதிநிலையை சீரமைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை குறித்தும், தற்போதைய நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் குறித்தும் முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தனது விமர்சனத்தை முன்வைத்துள்ளார். தவெக அரசு வெளியிட்டது வெள்ளை அறிக்கை இல்லை என்றும்; அது வெற்றி அறிக்கை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவரது X தளத்தில், "தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்து ஏற்கனவே நிதிநிலை அறிக்கையில் தெளிவாக விளக்கி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், 'வாணவேடிக்கை வாக்குறுதிகளை' அள்ளித் தெளித்து மக்களை ஏமாற்றி பொறுப்பிற்கு வந்துள்ள இந்த அரசு, தனது நிர்வாகத் திறமையின்மையாலும், 'ஆழம் தெரியாமல் காலைவிட்டு' அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற முடியாத இயலாமையாலும் 'புஸ்வானமாக' மாறிவிட்டதை மறைக்க, 'ஹைப்' ஏற்றிய அறிக்கை ஒன்றினை வெள்ளை அறிக்கை என்ற பெயரில் வெளியிட்டு , அதனையும் 'ஃப்ளாப்' ஆக்கியிருக்கிறது" என விமர்சித்துள்ளார்.
வெள்ளை அறிக்கை அல்ல; வெற்று அறிக்கை!— Thangam Thenarasu-தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@TThenarasu) June 16, 2026
தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்து ஏற்கனவே நிதிநிலை அறிக்கையில் தெளிவாக விளக்கி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், “வாணவேடிக்கை வாக்குறுதிகளை” அள்ளித் தெளித்து மக்களை ஏமாற்றி பொறுப்பிற்கு வந்துள்ள இந்த அரசு, தனது நிர்வாகத் திறமையின்மையாலும், “ ஆழம்…
கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றச் சொல்லி பொதுமக்கள் தெருவுக்கு வந்து போராடத் தொடங்கி விடுவார்களோ என அஞ்சி அவர்களின் கோபத்தில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும் உத்தியாக (Escapism) தங்களின் இயலாமையை மறைக்கவே இந்த வெள்ளை அறிக்கை வெளியீட்டு நாடகம் நடத்தப்பட்டு இருக்கின்றதே தவிர, வேறு எதற்குமல்ல என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்துள்ளார். உரிய விளக்கங்களுடன் விரைவில் விரிவாகக் கூறவதாகவும் தங்கம் தென்னரசு பதிவிட்டுள்ளார்.
இந்த அறிவிப்புகளை நிறைவேற்ற இயலாது என கூறுவதற்கும்; இவற்றை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனதற்கு கடந்த திமுக அரசு வாங்கிய அதிகளவு கடன்தான் காரணம் என கூறுவதற்கும்தான் இந்த வெள்ளை அறிக்கையை தவெக வெளியிட்டுள்ளதாக திமுக தரப்பில் விமர்சனம் முன்வைக்கப்படுகிறது.