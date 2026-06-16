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ரூ.2500 உரிமைத்தொகை இப்போ வராதா...? வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட இதுதான் காரணமா?

Tamil Nadu White Paper : தமிழ்நாட்டின் நிதி மேலாண்மை குறித்து தவெக அரசு தற்போது வெள்ளை அறிக்கையை விமர்சித்து முன்னாள் நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பதிவிட்டுள்ளார். திடீரென தவெக அரசு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட என்ன காரணம் என திமுகவின் விமர்சனத்தையும் இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:35 PM IST
ரூ.2500 உரிமைத்தொகை இப்போ வராதா...? வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட இதுதான் காரணமா?
Image Credit: Image Credit : CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilnadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ரூ.2500 உரிமைத்தொகை இப்போ வராதா...? வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட இதுதான் காரணமா?
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