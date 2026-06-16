/வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது தவெக அரசு... முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?

White Paper On Tamilnadu Finances : முதலமைச்சர் விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பதவியேற்றபோது, பதவியேற்பு மேடையிலேயே தமிழ்நாட்டின் தற்போதை நிதிநிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடுவதாக அறிவித்தார்.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் அளித்த வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரியவில்சன், தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டார். தொடர்ச்சியாக வெள்ளை அறிக்கை குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
இது தமிழ்நாடு அரசு வெளியிடும் மூன்றாவது வெள்ளை அறிக்கை இதுவாகும். இதற்கு முன், 2001ஆம் ஆண்டில் அதிமுக நிதி அமைச்சராக இருந்த சி. பொன்னையன் வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட்டார், அதேபோல் 2021ஆம் ஆண்டில் திமுக ஆட்சியில் அப்போதைய நிதி அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.