Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது தவெக அரசு... முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?

வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது தவெக அரசு... முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?

White Paper On Tamilnadu Finances : தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை, தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் இன்று (ஜூன் 16) வெளியிட்டார். இதன் முக்கிய அம்சங்களை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:41 PM IST
வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டது தவெக அரசு... முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன?
Image Credit: Image Source : Minister Maria Wilson White paper on Tamilnadu Finances | Screengrab : Youtube/TNDIPR

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
120 to 60 கிலோ! சூர்யா சேதுபதி வெயிட் லாஸ் செய்தது எப்படி? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..
Surya Sethupathi43 min ago
2
Vellore45 min ago
3
White Paper Report1 hr ago
4
Master Mahendran1 hr ago
5
CM Vijay1 hr ago