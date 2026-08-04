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மகளிருக்கு ரூ.2,000; மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை - பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் அறிவிப்புகள்

TN Budget 2026 Latest News: தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் நாளை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன், சட்டப்பேரவையில் நாளை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 04, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:22 AM IST
மகளிருக்கு ரூ.2,000; மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை - பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் அறிவிப்புகள்
Image Credit: TN Budget 2026 Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை - பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் அறிவிப்புகள்
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