/மகளிருக்கு ரூ.2,000; மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை - பட்ஜெட்டில் வரப்போகும் அறிவிப்புகள்

TN Budget 2026 Latest News: தமிழகத்தில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடந்தது. நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி வெற்றி பெற்று, கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவுடம் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. தற்போது முதலமைச்சராக விஜய் இருக்கிறார். 2026-27ம் நிதியாண்டிற்கான இடைக்கால பட்ஜெட் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திமுக ஆட்சியில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தாக்கல் செய்தார்.
தற்போது முதல்வராக விஜய் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் நாளை தாக்கலாகிறது. நிதித்துறை அமைச்சராக உள்ள மரிய வில்சன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார். பட்ஜெட்டில் சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது தமிழகத்தில் மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து சேவை இயக்கப்படுகிறது. மாவட்டத்திற்குள் இயக்கப்படும் பேருந்துகளில் பெண்கள் தற்போது கட்டணமில்லாமல் பயணம் மேற்கொள்ளலாம். இந்த நிலையில், தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால், பெண்களுக்கு அனைத்து அரசு பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கும் வகையில், திட்டம் கொண்டு வரப்படும் என வாக்குறுதியாக விஜய் அளித்தார். இந்த நிலையில், நாளை தாக்கலாகும் பட்ஜெட்டில் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண்களுக்கு இலவச பயணம் திட்ட குறித்து வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.
திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் வாக்குறுதி அளித்தார். ஆனால், தவெக ஆட்சிக்கு வந்த 3 மாதங்களில் பெண்களுக்கு ரூ.1,000 தான் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், நாளை தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட்டில் மகளிருக்கு ரூ.2,000 உதவித்தொகை உயர்த்தி வழங்குவது குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே, புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் மூலம் மாணவர்களுக்கு ரூ.1000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், நாளை தாக்கல் செய்யப்படும் பட்ஜெட்டில் மாணவர்களுக்கு ரூ.8,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படுவது குறித்து அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், விவசாயிகளின் குழந்தைகளுக்கு கட்டணமில்லா உயர்கல்வி ஆகிய திடடங்களை முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நாளை தாக்கல் செய்ப்படும் பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
நாளை பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் நிலையில், நாளை மறுநாள் (ஆகஸ்ட் 6) வேளாண் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. வேளாண் பட்ஜெட்டை விவசாய நலத்து அமைச்சர் வினோத் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். வேளாண் பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி குறித்த அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.