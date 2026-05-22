/பெண்களுக்கு ரூ. 2,500 எப்போது கிடைக்கும்? தவெக அரசின் 'மறுசீரமைப்பு' ரகசியம்... முழு விவரம்

விஜய் அரசின் 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' நிர்வாக மறுசீரமைப்பு மற்றும் நிதி மேலாண்மை காரணமாக முழு வடிவம் பெற 3 மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்பதால், பெண்களுக்கு ரூ.2,500 வழங்கும் வாக்குறுதி தற்காலிகமாகத் தள்ளிப்போகிறது.
தமிழகத்தில் கடந்த 10 ஆம் தேதி புதிய அரசாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டது. அக்கட்சி தலைவர் விஜய்யும் முதலமைச்சராக பதவியேற்றுக்கொண்டார். இந்த சூழலில், பெண்களுக்கு ரூ. 2,500 என்ற தேர்தல் வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கபட்ட நிலையில், அதனை கிடப்பில் போட்டுள்ளது தமிழக அரசு.
தவெக தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது தமிழக பெண்களை தன் பக்கம் ஈர்க்க கையில் எடுத்த மிக முக்கிய ஆயுதம் 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்’. கடந்த ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.1,000 மகளிர் உரிமைத் தொகையை, தங்களது ஆட்சியில் ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தி வழங்குவோம் என்பதே விஜய்யின் பிரதான வாக்குறுதி.
அரசு ஊழியர்களைத் தவிர்த்து, தகுதியுள்ள அனைத்து இல்லத்தரசிகளுக்கும் இந்த நிதியுதவி உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டதால், எப்போது தங்களுக்கு இந்த ரூ.2,500 கிடைக்கும் என்ற பெண்கள் அனைவரும் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த சூழலில், கடந்த மே 15ஆம் தேதியன்று வழக்கம்போல பெண்களின் வங்கிக் கணக்கிற்கு பழைய தொகையான ரூ.1,000 மட்டுமே வந்து சேர்ந்தது. இது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, அரசியல் களத்திலும் காரசாரமான விவாதங்களை உருவாக்கியது. வாக்குறுதி ஏன் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்ற கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், முதலமைச்சர் அலுவலகம் ஒரு விளக்கத்தை அளித்தது. இத்திட்டத்தின் முழு வடிவத்தையும் நிர்வாக ரீதியாக மறுசீரமைப்பு செய்யும் பணிகள் தற்போது பரிசீலனையில் உள்ளதாகவும், அதுவரை தற்காலிக ஏற்பாடாக பழைய முறைப்படியே ரூ.1,000 தொடர்ந்து விநியோகிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசுத் தரப்பில் தொழில்நுட்பக் காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும், கோட்டை வட்டாரத்தின் உண்மை நிலவரங்களை ஆராய்ந்தால் அடுத்த சில மாதங்களுக்கு இந்த உயர்வு சாத்தியமில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையே, கொடுத்த வாக்குறுதியை உடனே செயல்படுத்தாமல் தவெக அரசு காலம் கடத்துவதாக எதிர்க்கட்சிகள் தங்கள் விமர்சனகளை தொடுக்கத் தொடங்கிவிட்டன. "ஏற்கனவே தடையின்றி நடந்து வரும் ஒரு திட்டத்திற்கு தொகையை உயர்த்துவதில் என்ன பெரிய மறுசீரமைப்பு வேண்டியிருக்கிறது? எப்போது முழுத் தொகையைத் தருவீர்கள்?" என திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன.
இந்த மே மாத இறுதிக்குள் இத்திட்டம் குறித்த புதிய வழிகாட்டுதல்களை முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பார் என தலைமைச் செயலகத் தகவல்கள் கூறினாலும், புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கை மற்றும் நிதி ஒதுக்கீடு முழுமையடையாமல் பெண்களுக்கு ரூ.2,500 கைக்கு வருவது தற்போதைக்குக் கடினமே. நிர்வாக ரீதியான நடைமுறைகள், தகுதி பட்டியல் தயாரிப்பு என பல கட்டங்களைத் தாண்ட வேண்டியுள்ளதால், 'மதிப்புமிகு மகளிர் திட்டம்' அதன் முழுப் பலனை அடைய இன்னும் 2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை ஆகலாம் என்பதே தற்போதைய எதார்த்த நிலை.