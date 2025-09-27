English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விஜய் கூட்டத்தில் 31 பேர் பலி... 20க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடம் - கரூரில் பதற்றம்

TVK Karur Meeting Death Toll: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தில் அதிக கூட்டம் கூடியதை தொடர்ந்து, கூட்டநெரிசலில் மூச்சுத் திணறி 31 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 27, 2025, 09:44 PM IST

விஜய் கூட்டத்தில் 31 பேர் பலி... 20க்கும் மேற்பட்டோர் கவலைக்கிடம் - கரூரில் பதற்றம்

TVK Karur Meeting Death Toll: கரூரில் வேலுச்சாமிபுரத்தில் மக்கள் சந்திப்பின்போது விஜய் பேசியபோது பல தடங்கள் ஏற்பட்டது. 4-5 ஆம்புலன்ஸ்கள் தொடர்ந்து கூட்டத்திற்கு மத்தியில் சென்றுகொண்டிருந்தது. பலரும் மயக்கமடைந்ததை தொடர்ந்து விஜயே தண்ணீர் பாட்டிலை வேனில் இருந்து வீசியிருந்தார். தொடர்ந்து போலீசார் விஜய்யை புறப்படும்படி கூறியதை அடுத்து, அவசர அவசரமாக விஜய் பேச்சை முடித்துக்கொண்டு கிளம்பினார். 

தொடர்ந்து, விஜய் கூட்டத்தில் பலரும் மயக்கமடைந்ததை அவர்கள் பல்வேறு ஆம்புலன்ஸ்கள் மூலம் அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றார். கடுமையான கூட்டநெரிசல் காரணமாக மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு இதுவரை 31 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உடனடியாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த கரூர் மருத்துவமனைக்குச் சென்றார். மாவட்ட ஆட்சியரும் மருத்துவமனைக்கு விரைந்தார். 30க்கும் மேற்பட்டோர் தற்போது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. கரூரில் உள்ள அனைத்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களும், மயக்கமுற்ற நபர்களை ஏற்றிச் செல்வதற்காக வேலுச்சாமிபுரத்திற்கு வந்தவண்ணம் உள்ளது.

அமைச்சர்கள் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, மா. சுப்பிரமணியம் ஆகியோரை மருத்துவமனைக்கு செல்ல முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், தொடர்ந்து, சட்ட ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தேவாசீர்வாதம் கரூருக்கு விரைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார். 

TVKKarurTamilaga Vetri Kazhagamtvk vijay campaigntvk vijay

