கரூர் கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்ததில் அரசியல் இருக்கிறது என்றும் மிகப்பெரிய சதி வலை என்றும் தமிழக வெற்றிக் கழக வழக்கறிஞர் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 29, 2025, 04:09 PM IST

"மிகப்பெரிய சதி வலை.. ஆதாரங்களை அழிக்க பார்க்கிறார்கள்" - தவெக வழக்கறிஞர்!

கரூரில் நேற்று முன்தினம் (செப்டம்பர் 27) தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்டவர்களை பார்க்க விஜய் நேரில் வராமல் சனிக்கிழமை இரவே சென்னை திரும்பினார். இது பலரது மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், கடுமையான விமர்சனங்கள் எழுந்தன. 

இந்த சூழலில், இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று தவெக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடந்தது. மேலும், இச்சம்பவத்திற்கு பின் சதி வேலை நடந்திருப்பதாகவும் தவெக தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், விஜய் கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்திக்க பாதுகாப்பு கேட்டும் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கரூர் மாவட்டம் மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் அதிகார வரம்பிற்குள் வருவதால், இவ்வழக்கு தொடர்பாக இன்று நீதிபதி தண்டபாணி, நீதிபதி ஜோதிராமன் விசாரணை செய்யப்பட உள்ளது. 

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக வழக்கறிஞர் அன்பழகன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேட்டி அளித்துள்ளார். அப்போது, ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கிறது. அதனை அழிக்க பார்க்கிறார்கள். நீதிமன்றத்தில் ஆதாரங்களை சமர்ப்பிப்போம். இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும். அவர்கள் ஒரு வலிமையான அமைப்பு என்பதால், அவர்களை விசாரிக்க சொல்கிறோம். 

இந்த சம்பவத்தில் அரசியல் தலையீடு இருக்கிறது. திருச்சி, நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் பாதிப்பின்றி கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில் கரூரில் மட்டும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது எப்படி? கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்தில் உள்ள சி.சி.டிவி காட்சிகளை பாதுகாக்க வேண்டும். எங்களிடன் சதி செயல் என்பதற்கான ஆதாரம் உள்ளது. அதனை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவுள்ளோம். 

41 பேர் மரணத்திலும் அரசியல் செய்யப்படுகிறது. அப்படி அரசியல் செய்பவர்கள் மனிதர்கள் கிடையாது. காவல்துறை லத்தி சார்ஜ் செய்ததால் பாதாள சாக்கடையில் விழுந்து பல நபர்கள் உயிரிழந்து உள்ளனர். கரூர் சென்று உயிரிழந்த குடும்பத்தினரை விஜய் சந்திக்க உரிய பாதுகாப்பு போலீசார் வழங்கவும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. நாளை மனுதாக்கல் செய்து வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வரும் என அவர் கூறினார். 

